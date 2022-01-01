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Восстание Кейна Восстание Кейна
Киноафиша Фильмы Восстание Кейна Восстание Кейна, 1954: актеры и роли
The Caine Mutiny Восстание Кейна 1954 / США
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Восстание Кейна, 1954: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эдвард Дмитрик
В ролях
Хамфри Богарт Хамфри Богарт Humphrey Bogart Хосе Феррер Хосе Феррер José Ferrer Ван Джонсон Van Johnson Фред МакМюррэй Фред МакМюррэй Fred MacMurray Роберт Френсис Robert Francis
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