Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Восстание Кейна Цитаты из фильма Восстание Кейна

Цитаты из фильма Восстание Кейна

Captain Queeg Ах, но клубника! Вот где я их поймал. Они смеялись надо мной и шутили, но я доказал без всяких сомнений и с помощью — геометрической логики — что дубликат ключа от холодильника кают-компании действительно существует! И я бы ПРЕДЪЯВИЛ этот ключ, если бы они не вывели Кейна из строя! Я, я, я теперь понимаю, что они просто пытались защитить своих товарищей —
[прерывается в ужасе, становится нерешительным]
Captain Queeg Эмм... естественно, я могу рассказать об этом лишь примерно, по — памяти... но если я что-то упустил... ну, просто задавайте мне конкретные вопросы, и я с радостью отвечу на них... один за другим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Гринвальд, шатаясь, входит на вечеринку экипажа Кейн, пьяный]
Lt. Barney Greenwald Ну-ну-ну! Офицеры Кейн празднуют в радостном веселье!
Lt. Steve Maryk Что ты, Барни, вроде как подвыпивший?
Lt. Barney Greenwald Конечно. У меня совесть неспокойна. Я защищал тебя, Стив, потому что понял, что на суде оказался не тот человек.
[наливает себе бокал вина]
Lt. Barney Greenwald Так что я торпедировал Кьюга ради тебя. Мне пришлось торпедировать его. И мне от этого тошно.
[пьёт вино]
Lt. Steve Maryk Ладно, Барни, расслабься.
Lt. Barney Greenwald Знаешь что? Когда я учился на юриста, а здесь мистер Кейфер писал свои истории, а ты, Уилли, рвал газоны дорогого старого Принстона, кто же охранял нашу толстую, глупую и счастливую страну? Не мы. О, нет, мы знали, что в службе нельзя заработать денег. Так кто делал грязную работу за нас? Кьюг сделал! И ещё множество других — крепких, резких парней, которые не сломались бы, как Кьюг.
Ensign Willie Keith Но что бы ни происходило, капитан Кьюг подвергал корабль и жизни людей опасности.
Lt. Barney Greenwald Он не подвергал опасности чью-либо жизнь; ВЫ сделали это, все вы! Вы — прекрасная команда офицеров.
Lt. JG H. Paynter Jr. Вы сами сказали, что он расклеился.
Lt. Barney Greenwald Рад, что вы это подняли, мистер Пейнтер, потому что это очень хороший аргумент. Знаете, я пропустил одну деталь на военном суде. Она бы нашему делу не помогла.
[к Мэрику]
Lt. Barney Greenwald Скажи мне, Стив, после дела Йеллоустейн Кьюг обратился к вам за помощью, и вы отказали ему?,
Lt. Steve Maryk [колеблялся] Да, так и было.
Lt. Barney Greenwald [к Пэйнтер] Вы не одобрили его поведение как офицера — он не достоин вашей лояльности! Так что вы отвернулиcь от него. Вы над ним издевались — сочиняли песни о нём. Если бы вы дали Кьюгу ту лояльность, которую он нуждался, считаете, что весь спор вспыхнул бы во время тайфуна?
Lt. Barney Greenwald [к Мэрику] Вы честный человек, Стив, спрашиваю тебя. Думаешь, тебе нужно было взять на себя командование?
Lt. Steve Maryk [колебался] Наверное, это и не было необходимо.
Lt. Barney Greenwald [тихо бормотает] Вот!
Ensign Willie Keith [в ужасе] Если это так, то мы действительно виноваты.
Lt. Barney Greenwald Ах, ты учишься, Уилли! Ты учишься тому, что с капитаном работают не потому, что нравится, как он прячет волосы; работа с ним потому что у него есть должность, или ты никудышный! Что ж, дело кончилось. Вы все в безопасности. Это было как стрелять рыбой в бочке.
[длинная пауза; подходит к Кейферу]
Lt. Barney Greenwald И вот к человеку, который *должен был* предстать перед судом. Любимый автор Кейн. Шекспир, чьи свидетельские показания почти погубили нас всех. Скажи им, Кейфер!
Lieutenant Tom Keefer [жестокий и охваченный угрызениями совести] Нет, продолжай. Ты рассказываешь это лучше.
Lt. Barney Greenwald Ему следовало бы прочитать его показания. Он даже не слышал о капитане Кьюг!
Lt. Steve Maryk Давайте забудем об этом, Барни!
Lt. Barney Greenwald Кьюг был болен; он не мог себе помочь. Но вы — вы реально здоровы. Только у вас не было и десятой части мужества, которое У НЕГО!
Lieutenant Tom Keefer А кроме того, я никогда не обманывал себя, мистер Гринвальд.
Lt. Barney Greenwald Я подниму за вас тост, мистер Кейфер.
[наливает вино в бокал]
Lt. Barney Greenwald С самого начала вы ненавидели флот. Потом вы выдумали всю эту идею. И вам удалось держать себя в чистоте и аккуратности — даже на военном суде. Стив Мэрик будет помнить как мятежника. А вы напишете свой роман, заработаете миллион, женитесь на большой кинозвезде и всю жизнь будете жить с совестью, если она у вас есть. А теперь — вот за настоящего автора «Бунта на корабле Кейн». За вас, мистер Кейфер.
[брызгает вино в лицо Кейферу]
Lt. Barney Greenwald Если хочешь что‑нибудь сделать по этому поводу, выйдем. Я сейчас намного пьянее тебя, так что будет честная драка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Greenwald Я не хочу слишком тебя расстраивать, но сейчас у тебя отличный шанс повиснуть на виселице.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Commander Philip Francis Queeg На моём корабле отличная работа — норма, средняя — ниже нормы, а ниже нормы — не допускается. Это вам предупреждение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Относительно капитана Куига]
Lt. Keith Ну, он уж точно из флота.
Lt. Keefer Да. Как и капитан Блай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain DeVriess Разочарован, что назначили тебя на тральщик, Кит?
Ensign Willie Keith Ну, сэр, если честно, да, сэр.
Captain DeVriess Ты, наверное, рассчитывал попасть на авианосец или линкор, без сомнений.
Ensign Willie Keith Да, сэр, я надеялся...
Captain DeVriess Ну, я лишь "надеюсь", что ты достаточно хорош для «Кейна».
Ensign Willie Keith Я постараюсь оправдать это назначение, сэр.
Captain DeVriess Это не линкор и не авианосец; «Кейн» — изрядно потрёпанный корыто. После восемнадцати месяцев боевых действий она требует круглосуточного ухода, чтобы не развалиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Commander Philip Francis Queeg Говорит капитан. Некоторые заблудшие матросы на этом корабле всё ещё думают, что смогут меня провести. Они сильно ошибаются. Раз вы выбрали этот путь, невиновные будут наказаны вместе с виновными. Ни одному члену экипажа не будет свободы в течение трёх месяцев. Я не позволю себя дурачить! Поняли меня?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[в офицерской столовой старшего состава]
Captain DeVriess Скажи мне, Кит. Теперь, когда ты имел возможность получше изучить "Кейн", она тебе нравится больше?
Ens. Willis 'Willie' Seward Keith Экскурсия была очень интересной, сэр.
Captain DeVriess Корабль слишком грязный для тебя?
Ens. Willis 'Willie' Seward Keith [Кифер входит] Ну, это сложный вопрос, сэр.
Lt. Tom Keefer Это ПОЗОРНЫЙ вопрос! Вопрос в том, можно ли этот сарай назвать кораблём?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doctor Dickson Если позволите, сэр, я хотел бы возразить против искажения слов обвинением. Есть большая разница между настоящим психическим заболеванием и незначительными психическими расстройствами.
Barney Greenwald Позвольте сказать по-другому, доктор: мог ли капитан Квиг быть выведен из строя тяжестью командования?
Doctor Dickson Это абсурдно гипотетично.
Barney Greenwald Неужели? Вы когда-нибудь служили на флоте, доктор?
Doctor Dickson Нет.
Barney Greenwald Вы бывали в море?
Doctor Dickson Нет.
Barney Greenwald Сколько вы служите в ВМФ?
Doctor Dickson Пять месяцев.
Barney Greenwald Раньше у вас были дела с капитанами кораблей?
Doctor Dickson Нет.
Barney Greenwald Тогда я полагаю, что вы не можете считать себя специалистом по тяжести командования и, возможно, совершенно неправы насчёт капитана Квига.
[к обвинителю]
Barney Greenwald Ваш свидетель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chief Budge [Квиг отвлечён, пока «Кейн» поворачивает] Эй, Фрикаделька! Мне кажется, или мы собираемся переехать собственный буксирный трос?
Meatball Это безумие; не может быть — но мы именно собираемся переехать собственный буксирный трос! Что они там, чёрт возьми, делают?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Commander Philip Francis Queeg Кто-нибудь заметил что-то странное в поведении матроса первого класса Урбана? Кончик рубашки, выглядывающий из брюк, по моим сведениям — форма для официанта, но никак не для моряка Военно-морского флота США. Вот на такие мелочи мы и начнём обращать внимание снова. Мистер Мэрик, кто у нас офицер по моральному духу?
Lt. Steve Maryk У нас его нет, сэр.
Lt. Commander Philip Francis Queeg Тогда кто младший энсин?
Lt. Steve Maryk Кит, сэр.
Lt. Commander Philip Francis Queeg Мистер Кит, вы назначаетесь офицером по моральному духу. Помимо прочего, вы должны следить, чтобы рубашки были заправлены в брюки.
Lt. Keith Есть, сэр.
Lt. Commander Philip Francis Queeg Если я ещё раз увижу рубашку, торчащую наружу, когда я буду капитаном этого корабля — беда тому моряку, беда вахтенному офицеру и беда офицеру по моральному духу, говорю вам серьёзно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Comdr. Challee Мистер Кит, сколько вы уже служите в ВМФ?
Lt. Keith Чуть больше года, сэр.
Lt. Comdr. Challee А знаете ли вы, сколько лет лейтенант-командер Куиг прослужил в море?
Lt. Keith Нет.
Lt. Comdr. Challee На самом деле, лейтенант-командер Куиг прослужил более восьми лет. Скажите мне: кто из вас лучше подготовлен судить, тонет ли корабль?
Lt. Keith Я, сэр, когда я в своём уме, а командер Куиг — нет.
Lt. Comdr. Challee Скажите, мистер Кит, как бы вы описали эту потерю рассудка? Капитан кричал или делал безумные жесты?
Lt. Keith Нет, сэр.
Lt. Comdr. Challee После снятия с должности капитан сошёл с ума?
Lt. Keith Капитан никогда не был сумасшедшим — ни до, ни после снятия с должности. Бывают и другие формы психических расстройств.
Lt. Comdr. Challee Спасибо за ваше экспертное мнение. Вам известно, что капитан признан полностью вменяемым тремя квалифицированными психиатрами?
Lt. Keith Они не стояли на мостике «Кейна» во время того тайфуна, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Barney Greenwald Доктор, вы свидетельствовали, что у лейтенанта-коммандера Куига проявляются следующие симптомы: жёсткость характера, чувство преследования, необоснованное подозрение, мания совершенства и невротическая уверенность в собственной правоте. Доктор, не существует ли для этого заболевания какого-нибудь психиатрического термина?
Doctor Dickson Я никогда не утверждал, что это болезнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Keith Обстановка спокойная; капитан отправлен отдыхать на ночь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lieutenant Tom Keefer «От Кэйна не уйти, кроме как смертью. Мы все отбываем наказание, приговорённые к изгнанному кораблю, укомплектованному изгнанниками, и названному в честь величайшего из них.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Whittaker Мистер Марик, мистер Кит. Капитан хочет срочно собрать всех офицеров.
Lt. Maryk Сейчас? В час ночи?
Whittaker Да, сэр.
Lt. Maryk Вы знаете, о чём речь?
Whittaker Да, сэр. Клубника.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Лейтенант Гринвальд только что спросил лейтенанта-коммандера Куига о происшествии с жёлтым маркером]
Capt. Blakely Мистер Гринвальд, нет обвинения серьезнее для офицера, чем трусость под огнём.
Lt. Barney Greenwald Сэр, можно я проясню кое-что? Защита НЕ утверждает, что лейтенант-коммандер Куиг — трус; наоборот! Мы исходим из того, что ни один человек, поднявшийся до командования кораблём ВМС США, не может быть трусом, и поэтому, если он совершает сомнительные поступки под огнём, объяснение ДОЛЖНО быть в другом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Keefer [Мл. лейтенант Кифер говорит Энсину Кит во время экскурсии по кораблю «Кейн»] Первое, что тебе нужно понять об этом корабле — он СОЗДАН ГЕНИЯМИ, а управлять им должны ИДИОТЫ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Commander Philip Francis Queeg Возьмите того рыжего, что там, вот того!
Lt. Keith Сэр, невозможно понять, кто из них рыжий. Все в касках.
Lt. Commander Philip Francis Queeg Кит — ты идиот!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Captain DeVriess [С серьёзным авторитетом] Кит.
Lt. Keith Есть, сэр?
Captain DeVriess Выводи её.
Lt. Keith Есть, сэр!
Lt. Keith Развязывайте все канаты!
Crewman Развязывайте все канаты!
Lt. Keith Приготовиться к отходу!
Crewman Приготовиться к отходу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Обсуждение психического состояния капитана Куига]
Лейтенант Том Кифер Посмотри на этого человека. Он — кладезь фрейдистских штучек, у него всё в подсказках!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Queeg [во время его личного представления офицерам Кейна] Мистер Мэрик, будьте добры, скажите экипажу — от моего имени — что на моём корабле существует четыре способа делать дела: правильный, неправильный, по флотскому и мой. Пока они делают по-моему — мы уживёмся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Keefer Это машинное отделение; чтобы управлять им, достаточно группы хорошо обученных обезьян. Девяносто девять процентов всего, что мы делаем, — это строгая рутина. Лишь один процент требует творческого интеллекта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Steve Maryk Вы возьмёте наше дело?
Lt. Barney Greenwald Я бы лучше выступил в обвинении.
Lt. Steve Maryk [разочарованно] Ну, думаю, я не могу тебя винить.
Lt. Barney Greenwald [более дружелюбным тоном] Я возьму ваше дело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Адмирал Итак, сегодня вы — полноценные мичманы. Всего три месяца назад вы собрались здесь со всех уголков страны, из разных слоёв общества: с полей, с заводов, из офисов и университетов. Каждый из вас понимал, за что идёт борьба, иначе не стал бы добровольцем. Каждый из вас знал, что американский образ жизни нужно защищать ценой жизни. Отныне ваше обучение продолжится в более жёсткой школе настоящей войны. Носите золотую тесьму мичмана Военно-морских сил США и отправляйтесь в море, чтобы сражаться в самой суровой из войн. Мои соотечественники верят, что вы будете служить флоту и стране с честью и достоинством. Удачи вам и хорошей охоты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lieutenant Tom Keefer [после встречи офицеров с капитаном Куигом] Это то, что в литературе называется «взвешенной паузой».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ensign Willie Keith Сэр, вам же флот не по душе, правда?
Lt. Keefer Кто назвал «Кейн» флотом?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Keefer Я слишком "умён", чтобы быть смелым!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Tom Keefer [Том Кифер представляет Уилли Кита Стиву Мэреку] Стив — наш огненный парень, тот, кто решает все вопросы. Такой есть на каждом корабле.
Lt. Steve Maryk [не доволен] Очень смешно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лейтенант Кит [взволнованно] Сэр, я заметил много японских самолетов, прямо по правому борту! Угол 20!
Капитан ДеВрисс Угол 20.
Лейтенант Кит Видите их, капитан?
Капитан ДеВрисс [с отвращением] Если война продлится десять лет, Кит, ты научишься отличать самолеты от чаек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лейтенант Кит Я ошибся, но не понимаю, почему меня должны за это выделять. Здесь все накосячили. «Кейн» — расслабленный корабль. Мужики ведут себя как шайка головорезов, а палубы похожи на сингапурскую помойку.
Капитан ДеВрис Значит, вы меня тоже сильно не одобряете.
[Кит колеблется]
Капитан ДеВрис Давай, Кит, по-мужски.
Лейтенант Кит Сэр, я не в положении одобрять или не одобрять. Просто у меня, похоже, другое представление о капитане, чем у вас.
Капитан ДеВрис Приму к сведению. Поскольку вы так горько настроены, возможно, то, что в донесении, поднимет вам настроение. Как видите, Кит, меня снимают с командования. Через неделю в это время у вас будет новый капитан — лейтенант-коммандер Филип Фрэнсис Квиг. Лучше стало?
Лейтенант Кит Определённо, сэр!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Queeg [после нагоняя Энсину Кит] Вилли?
Lt. Keith Сэр?
Captain Queeg Ты выглядишь обеспокоенным. Знаю, что рубашка — мелочь, но большие дела состоят из мелочей. Не забывай: из-за одного гвоздя подкову потеряли, потом и всю битву. Работа капитана — одиночество. Его легко неправильно понять. Забудь, что я тебя отчитывал. Это было ради морального духа всех нас. Понял?
Lt. Keith [подбадривая] Да, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Comdr. Challee Капитан Куиг выглядел больным?
Lieutenant Tom Keefer В разгар тайфуна никто на ДМС не выглядит здоровым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Queeg Думаю, вам всем следует знать, что я человек строгого порядка. Всё в нём сделано не просто так. Отошёл от порядка — всё равно получите от меня спор, а я на своём корабле не проигрываю споры! Вот одна из прелестей капитанства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
title card [на золотой табличке в столовой, на которую смотрит лейтенант Мэрик] Эс-эс-эс «Кейн» DMS 18 / Этот корабль назван в честь Артура Уингейта Кейна, командира ВМС США, погибшего от ранений в бою между подводной лодкой и судном, которым он командовал. Эс-эс «Джонс». Подводная лодка была потоплена в этом сражении.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
opening title card В ВМС Соединённых Штатов никогда не было мятежа на корабле. Истина этого фильма не в событиях, а в том, как несколько человек встретили кризис своей жизни. Время — Вторая мировая война...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Greenwald Буду с вами откровенен. Я внимательно изучил предварительное расследование и считаю, что то, что вы сделали — полный отстой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Barney Greenwald [саркастично] Жаль, что мы не можем использовать вас как эксперта по психиатрии, мистер Кифер; ведь именно ВЫ поставили диагноз!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ens. Willis 'Willie' Seward Keith Как вы признаёте себя виновным?
Barney Greenwald Ваше дело зависит от Мэррика.
Lt. Steve Maryk Ну и как же мне признаться?
Barney Greenwald [сочная ирония] Конечно, невиновен! Вы же великий герой флота!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
May Wynn Я не хотела портить тебе вечер, я просто легко синяки получаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Steve Maryk [Берёт Библию] Вот это правдивая инфа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barney Greenwald Я внимательно изучил предварительное расследование и считаю, что то, что вы сделали, воняет.
Lt. Keith Если ты так считаешь, зачем тогда берёшься за это дело?
Barney Greenwald Я не говорил, что возьмусь. Я сказал юристам, что поговорю с мистером Мэриком. Возьмусь я или нет — зависит от того, что он скажет.
Lieutenant Tom Keefer Стив, может, тебе лучше найти другого адвоката.
Barney Greenwald Пробуй. Ещё восемь офицеров уже отказались.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Keith Дорогая, ты была чудесна.
May Wynn Спасибо. Удивлён, что твоя мама тебя отпустила.
Lt. Keith Я должен был быть с ней. Надо было сказать тебе вчера, что не смогу прийти на ужин. Прости.
May Wynn Вилли, закажи мне выпивку, а потом будем драться.
Lt. Keith Лео, два скотча с водой, пожалуйста. Дорогая, давай не будем портить вечер. У меня осталось всего пару дней. Я уезжаю в воскресенье.
May Wynn Как ты можешь ждать от меня чувства, если оставил меня одну? Вилли, почему ты не познакомил меня с мамой?
Lt. Keith Я хотел, чтобы ты с ней познакомилась, но... всему своё время.
May Wynn Уверена.
[поднимает бокал за тост]
May Wynn За самую важную женщину в твоей жизни: маму.
Lt. Keith Мэй, перестань!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Steve Maryk Стиллвелл, держи курс! Уилли, отметь время. Капитан, с уважением, вы не в состоянии отдавать приказы сейчас. С этого момента я снимаю вас с командования кораблём согласно статье 184.
Captain Queeg Я не понимаю, о чём вы говорите! Рулевой! Налево, сто восемьдесят!
Petty Officer 1st Class Stillwell Мистер Кит, что мне делать? *Вы* офицер вахты!
Captain Queeg Я сказал налево, так налево и поворачивайте, И СРАЗУ!
Lt. Steve Maryk Извините, сэр, но вы больше не отдаёте приказы на мостике. Я снимаю вас с командования. Беру на себя полную ответственность.
Captain Queeg Мистер Мэрик, вы арестованы! Идите в свою каюту! Налево на сто восемьдесят!
Lt. Steve Maryk Рулевой, вправо полный руль. Становимся на новый курс ноль-ноль-ноль.
Petty Officer 1st Class Stillwell Мистер Кит! Что мне *делать*?
Ensign Willie Keith Идём на север, Стиллвелл. Лейтенант Мэрик теперь командует.
Captain Queeg Мистер Кит, вызывай подкрепление! И ты тоже арестован!
Lt. Steve Maryk [DELETED LINE] Нет, сэр; ВЫ арестованы. Энсин Кит, пожалуйста, проводите мистера Куига в его каюту.
Ensign Willie Keith [DELETED LINE] Да, сэр. Капитан, прошу пройти спокойно. Иначе вас ждет карцер.
Captain Queeg [DELETED LINE] Как вы смеете! Вы все повеситесь за это! *Слышите меня?* ВЫ ВСЕ ПОВЕСИТЕСЬ! *Я не шучу...!*
[Keith marches him from the bridge]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ens. Barney Harding Надо признаться! Высота меня напрягает. Кажется, меня сейчас стошнит! Я бы воспользовался шляпой, но она у меня одна! Бедные моряки!
Ensign Willie Keith Возьми мою. У меня их ещё три.
Ens. Barney Harding Спасибо. Это очень любезно с твоей стороны!
Ensign Willie Keith Не за что!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain DeVriess [чувствуя, что Кит обеспокоен его неряшливым видом] Можно взглянуть на ваши приказы и удостоверение, или это военная тайна?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Keefer [вводное слово] Мичман Кит, мичман Хардинг.
Lt. Keith Мои соболезнования.
Ens. Barney Harding Спасибо.
Lt. Keefer Ладно, мои двое новоиспечённых невинных, приступим. USS Caine — тральщик. Это парованы, используемые для траления. Они выпускают тросы с обеих сторон корабля. Трос задевает якорный трос мины и перерезает его пополам. Мы в бою уже полтора года. За это время нас ни разу не просили убрать ни одной мины.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Keefer [завершая обход] Ну что, господа, осталось только одно — взобраться на мачту.
Ens. Barney Harding Зачем? Мачта есть мачта.
Lt. Keefer Когда капитан приказывает обойти корабль, он имеет в виду от киля до реи. Это — реи.
[указывает на надстройку высотой 30 метров]
Ens. Barney Harding [медленно поднимаясь с фаталистичным смирением] У меня есть жена и ребенок. Я их очень люблю. Скорее всего, больше их не увижу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Keith [после выговора капитана] Понимаю, сэр.
Captain DeVriess Не думаю, что понимаешь, но нравится тебе это или нет, Кит, ты в отстойной флотилии. Стив, приставь его к Кейферу в связи и скажи Тому, когда он освободится, показать эту… "Принстон Тайгер" и нашего другого нового энсина на корабле.
Lt. Maryk Есть, сэр.
Captain DeVriess А ты, Кит? Не принимай так близко к сердцу. Война — это ад.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain DeVriess Очень любезно с вашей стороны присоединиться к нам за обедом, Том. Я не думал, что у тебя найдётся время.
Lt. Keefer Ну, мой роман пострадает, но даже великие литературные гении бывают голодны.
Lt. Maryk Садись, Том, и бросай жемчуга перед свиньями, или как там у тебя это принято говорить.
Lt. Keefer Обязательно! Кто-то должен защищать эти свежие, полные энтузиазма лица от придирок капитана.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain DeVriess [В офицерской каюте] Я уже больше двух лет переживаю, когда меня наконец снимут с командования, а никаких признаков пока нет. Но вот
[смотрит на Энсина Кейта]
Captain DeVriess У меня нет той "влиятельности", что есть у Энсина Кейта.
Ens. Willis 'Willie' Seward Keith Сэр, я не понимаю.
Captain DeVriess Примерно час назад я получил донесение от адмирала Уолша. "С Вашего разрешения прошу перевести Энсина Уиллиса Сьюарда Кейта в свой штаб. Понимаю, что нужды корабля "Кейн" имеют приоритет."
Ens. Willis 'Willie' Seward Keith Сэр, я ничего не знал об этом запросе.
Captain DeVriess Может, совпадение. А может, кто-то дергает за ниточки. Как выберешь, Кит? Штаб адмирала или, как говорит Том, ад на "Кейне"?
Ens. Willis 'Willie' Seward Keith Не знаю, сэр.
Captain DeVriess Выбор прост. Хочешь воевать?
Lt. Steve Maryk Капитан, это вряд ли место для такого решения.
Captain DeVriess Ерунда, Стив. Хороший офицер может решить в любом месте.
[пауза]
Captain DeVriess Ну же, Кит. У нас не весь день.
Ens. Willis 'Willie' Seward Keith Ну, сэр
[пауза]
Ens. Willis 'Willie' Seward Keith Я останусь на борту, сэр.
Captain DeVriess Вот и отлично.
Lt. Keefer Ах, Уилли... Ты еще пожалеешь об этом дне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Хамфри Богарт
Хамфри Богарт
Humphrey Bogart
Хосе Феррер
Хосе Феррер
José Ferrer
Ван Джонсон
Van Johnson
Роберт Френсис
Robert Francis
Фред МакМюррэй
Фред МакМюррэй
Fred MacMurray
Том Талли
Tom Tully
Уит Бисселл
Whit Bissell
Стив Броди
Steve Brodie
Ли Марвин
Ли Марвин
Lee Marvin
И. Дж. Маршалл
E. G. Marshall
Уорнер Андерсон
Warner Anderson
Джерри Пэрис
Jerry Paris
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Рейтинг КП — 8,3, а на Иви и вовсе — 9,2: эту дораму вы точно досмотрите до конца — всего 8 серий, которые цепляют хлеще «Игры в кальмара»
Не имя, а приговор: почему «Терминатора» звали именно так
В башне с 7 лет, свадьба в 23: выяснили, сколько лет Фионе и Шреку в каждой части франшизы
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
Цена вопроса — 1.3 млн рублей: какие часы у Брэда Питта в «Формуле-1» — модель придумали специально для фильма
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше