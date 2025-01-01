Captain DeVriess
[В офицерской каюте] Я уже больше двух лет переживаю, когда меня наконец снимут с командования, а никаких признаков пока нет. Но вот
[смотрит на Энсина Кейта]
Captain DeVriess
У меня нет той "влиятельности", что есть у Энсина Кейта.
Ens. Willis 'Willie' Seward Keith
Сэр, я не понимаю.
Captain DeVriess
Примерно час назад я получил донесение от адмирала Уолша. "С Вашего разрешения прошу перевести Энсина Уиллиса Сьюарда Кейта в свой штаб. Понимаю, что нужды корабля "Кейн" имеют приоритет."
Ens. Willis 'Willie' Seward Keith
Сэр, я ничего не знал об этом запросе.
Captain DeVriess
Может, совпадение. А может, кто-то дергает за ниточки. Как выберешь, Кит? Штаб адмирала или, как говорит Том, ад на "Кейне"?
Ens. Willis 'Willie' Seward Keith
Не знаю, сэр.
Captain DeVriess
Выбор прост. Хочешь воевать?
Lt. Steve Maryk
Капитан, это вряд ли место для такого решения.
Captain DeVriess
Ерунда, Стив. Хороший офицер может решить в любом месте.
[пауза]
Captain DeVriess
Ну же, Кит. У нас не весь день.
Ens. Willis 'Willie' Seward Keith
Ну, сэр
[пауза]
Ens. Willis 'Willie' Seward Keith
Я останусь на борту, сэр.
Captain DeVriess
Вот и отлично.
Lt. Keefer
Ах, Уилли... Ты еще пожалеешь об этом дне.