Киноафиша Фильмы Комната 304 Цитаты из фильма Комната 304

Цитаты из фильма Комната 304

Kasper У меня есть пистолет, выпивка и красивая женщина. Как тебе такое?
Teresa Как роман, детектив.
Kasper Верно. Значит, нам осталось только убить кого-нибудь.
Teresa Ночь ещё молода. Кого же нам убьём?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Микаэль Бирккйар
Mikael Birkkjær
Ариадна Хиль
Ariadna Gil
