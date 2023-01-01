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Комната 304
Комната 304, 2011: актеры и роли
Værelse 304 / Room 304
Комната 304
2011 / Дания
4.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Комната 304, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Биргитте Стэмозе
Birgitte Stærmose
В ролях
Микаэль Бирккйар
Стине Стренгаде
Давид Денсик
David Dencik
Трине Дирхольм
Луан Йаха
Ариадна Гил
Магнус Креппер
Magnus Krepper
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