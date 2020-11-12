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Постер фильма Универсальный солдат 3: Неоконченное дело
3.1
Киноафиша Фильмы Универсальный солдат 3: Неоконченное дело
3.1

Универсальный солдат 3: Неоконченное дело

, 1998
Universal Soldier III: Unfinished Business
Канада / боевик, фантастика / 18+
Постер фильма Универсальный солдат 3: Неоконченное дело
3.1

О фильме

Они снова в деле, и опасны, как никогда! Бывший универсальный солдат Люк Деверо и его очаровательная союзница, журналистка Вероника, пытаются остановить Ментора, задумавшего с помощью своей армии совершенных бойцов «УниСолов» похитить миллиард долларов. Чтобы расправиться с Люком и Вероникой, в суперсекретной лаборатории «УниСол» по приказу «Ментора» создают нового, усовершенствованного универсального солдата — GR87, клонированного из останков Эрика Деверо. 

В ролях

Чандра Уэст
Чандра Уэст
Veronica
Лэйтон Моррисон
Bodyguard
Мэтт Батталья
GR44
Richard McMillan
Dr. Walker
Roger Periard
McNally
Loren Peterson
Bodyguard
Берт Рейнольдс
Берт Рейнольдс
Mentor
Хуан Чайоран
Charles Clifton
Claudette Roche
GR83
Claudette Roche
GR83
John F.S. Laing
Martin Daniels
Режиссер Джефф Вулнаф
Сценарист Питер М. Ленков
Композитор Иван Дорощук, John Kastner, Steve Pecile
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 28 октября 1998
Дата выхода
28 октября 1998 Великобритания
MPAA R
Производство Catalyst Entertainment, Durrant Fox Productions Inc., Rigel Independent Entertainment
Другие названия
Universal Soldier III: Unfinished Business, Soldado Universal 3, Soldado universal 3. Desafío final, Soldado universal III, Täydellinen sotilas III - Silmä silmästä, Tökéletes katona 3: Befejezetlen ügy, Universaalne sõdur 3: Lõplik kättemaks, Universal Soldier - Blutiges Geschäft, Universal soldier - Progettati per uccidere 2, Universal Soldier 3, Universal Soldier 3: Ultime revanche, Universal soldier 3: Ultime vengeance, Universal soldier 3: Une affaire à finir, Universal Soldier III, Univerzální voják: Nedokončený obchod, Univerzálny vojak II.: Nedokoncený obchod, Uniwersalny żołnierz III: Niewyrównane rachunki, Παγκόσμιος στρατιώτης 3, Παγκόσμιος στρατιώτης: Επιχείρηση ξεκαθάρισμα, Универсальный солдат 3: Неоконченное дело, ユニバーサル・ソルジャーIII, 魔鬼命令之任務未了, 再造戰士3：潛龍再生, Universal Soldier 3 - Unfinished Business

Рейтинг фильма

3.1
Оцените 15 голосов
3 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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