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Они снова в деле, и опасны, как никогда! Бывший универсальный солдат Люк Деверо и его очаровательная союзница, журналистка Вероника, пытаются остановить Ментора, задумавшего с помощью своей армии совершенных бойцов «УниСолов» похитить миллиард долларов. Чтобы расправиться с Люком и Вероникой, в суперсекретной лаборатории «УниСол» по приказу «Ментора» создают нового, усовершенствованного универсального солдата — GR87, клонированного из останков Эрика Деверо.
|28 октября 1998
|Великобритания