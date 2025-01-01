Меню
Фильмы
Конец любви
Цитаты из фильма Конец любви
Mark
Айзек... Айзек, ты весь текст рвёшь.
Isaac
Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Isaac
Кто возьмёт этот пирог?
Lydia
Не знаю. Я хочу его съесть. Думаю, я его и съем.
Isaac
Это же рисунки.
[Все смеются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Марк Веббер
Mark Webber
Шаннин Соссамон
Shannyn Sossamon
