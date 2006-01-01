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Постер фильма Последний поезд из Ган Хилл
7.3
Киноафиша Фильмы Последний поезд из Ган Хилл
7.3

Последний поезд из Ган Хилл

, 1959
Last Train from Gun Hill
США / триллер, вестерн, драма / 18+
Постер фильма Последний поезд из Ган Хилл
7.3

О фильме

Жена Мэтта Моргана изнасилована и убита. Убийцы оставляют за собой седло, которое Морган опознает, как принадлежащее его старому другу Крэйгу Белдену, крупному фермеру из Ган-Хилла. Белден сочувствует, пока не выясняется, что один из убийц — его собственный сын Рик, которого он, естественно, отказывается передать в руки правосудия. Морган намерен выкрасть Рика и убраться вместе с ним на последнем 9-часовом поезде; но в городе он оказывается в западне, один на один с Белденом и его людьми, ищущими Моргана, чтобы убить.

В ролях

Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Маршал Мэтт Морган
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Крейг Белден
Кэролин Джонс
Linda
Эрл Холлиман
Rick Belden
Брэд Декстер
Beero
Брайан Дж. Хаттон
Lee Smithers
Зива Роданн
Catherine Morgan
Бинг Рассел
Skag
Вэл Эйвери
Steve, Horseshoe Bartender'
Уолтер Санд
Sheriff Bartlett
Режиссер Джон Стерджес
Сценарист Лес Крачфилд, Джеймс По
Композитор Dimitri Tiomkin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1959
Премьера онлайн 1 января 2006
Премьера в мире 29 июля 1959
Дата выхода
15 января 1960 Австрия 12
29 июля 1959 Бельгия 16
1 января 1960 Бразилия
19 февраля 1960 Германия
23 октября 1959 Ирландия 15
2 января 1960 Португалия
2 сентября 1963 Румыния
29 июля 1959 США
27 января 1960 Франция
Производство Bryna Productions, Wallis-Hazen
Другие названия
Last Train from Gun Hill, Der letzte Zug von Gun Hill, El último tren, Le dernier train de Gun Hill, Sista tåget från Gun Hill, Viimeinen juna Gun Hillistä, Duelo de Titãs, El último tren de Gun Hill, Il giorno della vendetta, Kan davasının sonu, L'últim tren de Gun Hill, Last Train from Harper's Junction, Last Train from Laredo, Leszámolás a Puskák-hegyén, O Último Comboio de Gun Hill, One Angry Day, Ostatni pociąg z Gun Hill, Poslednji voz iz Gan Hila, Posledný vlak z Gun Hillu, Posljednji vlak iz Gun Hilla, Showdown, Showdown at Gun Hill, Sidste tog fra Gun Hill, Siste tog fra Gun Hill, Ultimul tren din Gun Hill, Utolsó vonat Gun Hillből, Το τελευταίο τραίνο από το Γκαν Χιλλ, Останній потяг з Ґанн Хілла, Последний поезд из Ган Хилл, Последният влак от Гън Хил, ガンヒルの決斗

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb

Цитаты

Рик Белден, сын Крэйга Не надо особой смелости, чтобы убить человека, когда он в наручниках!
Маршал Мэтт Морган Нужно иметь смелость не делать этого. С тобой слишком легко. Ты бы помер слишком быстро. Я знаю старика, который хотел бы убить тебя, Белден — по-индейски: медленно. Вот как я собираюсь сделать: медленно — но по-белому. Сначала тебя судят. Это занимает довольно много времени, и ты будешь много потеть! Потом вынесут приговор. Я не видел человека, который бы не заболел, услышав, какой приговор ему вынесут. После этого ты сядешь в камеру и будешь ждать, может, месяцами, думая, как эта веревка будет ощущаться на твоей шее. Потом придут рано утром, перед рассветом. Свяжут руки за спиной. Ты начнешь рыдать, брыкаться, звать на помощь. Но это не поможет. Тебя выведут во двор, подбросят на платформу, наденут петлю на шею и оставят там одного, с большой черной маской на глазах. Знаешь, какой последний звук ты услышишь? Такой глухой удар, когда откроют люк — и ты полетишь вниз. Ты ударишься концом веревки, как мешок с картошкой, вся твоя тяжесть. Тебе будет адски жарко на шее, а яблоко Адама превратится в кашу. Ты будешь бороться за дыхание, но дышать будет нечем. Мозг начнет кипеть. Ты будешь кричать и орать! Но никто тебя не услышит. Услышишь только ты. Но никто больше. В конце концов ты просто повиснешь — один и мертвый.

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