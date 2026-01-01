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Скоро в прокате «Мошенники»
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Фильмография
Кэт Бхатена
Kat Bhathena
Киноафиша
Персоны
Кэт Бхатена
Кэт Бхатена
Kat Bhathena
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Романтический герой
Популярные фильмы
4.6
Королева Болливуда
(2002)
Фильмография Кэт Бхатена
4.6
Королева Болливуда
Bollywood Queen
мюзикл, мелодрама
2002, Великобритания
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