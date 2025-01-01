Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сделка Цитаты из фильма Сделка

Цитаты из фильма Сделка

Gwen Тот облом, который я получаю, не стоит того облома, что мне достается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Я хочу, чтобы ты продала этот дом. И продала тот дом в пустыне. Продай машины, картины, ту болгарскую статую в саду. Продай книги, пластинки, морозильник, всё-всё! Слушай, я глава семьи, это приказ: продай!
Florence Anderson Да, но, Эдди, будь разумным. Куда мы *пойдём*?
Eddie Anderson Что нам действительно нужно? Купим тут маленькую квартиру и начнём сначала.
Florence Anderson Эдди, ты всю жизнь пахал. Ты заслужил достойную жизнь.
Eddie Anderson [Внезапно смеётся] Мне не было *комфортно*! Я всё время пытался себя убить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence Anderson Помнишь, каким он был раньше? Так вот, с тех пор как они расстались, он — ну, я тебе говорила. Он полностью потерял интерес. Не только ко мне, насколько я вижу, ко всем. Ну, я себе говорю: «Лучше так, чем если бы он с какой-нибудь — шл#хой», я себе говорю: «В браке важнее не секс». Кстати, у меня твой чек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Удачи.
Charles Мистер Андерсон. Я не верю в удачу. Я верю в терпение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Меня нанял мистер Финнеган...
Eddie Anderson Я знаю, зачем тебя нанял мистер Финнеган.
Gwen За это он мне не платит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence Anderson Тогда это было просто про секс.
Eddie Anderson Да, именно так. Просто про секс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chet Collier Ты что, сириец?
Eddie Anderson Нет.
Chet Collier Ну, ты какой-то араб.
Eddie Anderson Я грек.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Флоренс Андерсон Эдди, помнишь тот раз, когда ты взял отпуск — поехал на восток, чтобы изучить твой профиль на Чета Коллиера?
Эдди Андерсон Этот с##а сын.
Флоренс Андерсон Я всегда подозревала, что ты...
Эдди Андерсон Ты правильно подозревала. Я взял её с собой на восток. Моя девушка по исследованиям.
Флоренс Андерсон О, Боже. Хотела бы я хоть раз, хоть раз услышать от тебя: «Пойдём со мной, будь моей девушкой по исследованиям». Как она тебя уговорила? Не хочу знать. Спокойной ночи. Эта с##а!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Я тебе правду скажу. Физическая часть — это не главное. Как-то, оскорбляя меня, она взбесила меня — заставила взглянуть на себя так, как я этого не делал много лет. Вот почему я так за это зацепился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Раньше я думала, что это только в офисе, но ты так делаешь везде. И ты никогда не изменишься. Ты лжец. Как и большинство. Только ты врёшь самому себе. Вот что тебя и убивает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Ерунда. Знаешь, что мы всем вонзим в рот? Тут нельзя произносить грязное слово, но это не то, что "чистое".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arthur Houghton По моему опыту, когда женщины, особенно те, кто так чувствует...
Eddie Anderson Я оставил двести.
Arthur Houghton Эти деньги, их передача, действует успокаивающе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence Anderson Я просто прижму тебя. О, Эдди, я знаю, что снова будет хорошо. Как в самом начале. Я в это верю. Да. Спи. Спи, малыш. Спи. Спи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Я думаю, многие из вас, Флоренс, это знают.
Florence Anderson Знаю, дорогая.
Eddie Anderson Мы сделаем всё, что в наших силах.
Florence Anderson О, мы сделаем даже лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Может ли 44-летний мужчина, который себя не любит, начать всё сначала? Вот сюжет нашей настоящей романтической истории, мой верный читатель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Arness Сколько ты заработал в этом году?
Eddie Anderson О, я заплатил налоги примерно с 80 тысяч. Восемьдесят тысяч.
Sam Arness [смеётся] "О, я плачу налоги с 80 тысяч." А сколько ты зарабатываешь? Верно? Умно. Умно. Не говори мне. Твои деньги — твоя жизнь. Я знаю, у тебя их полно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nurse Мистер Арнесс, ваш спирт.
Sam Arness Спирт.
Nurse Он обожает свой спирт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Arness Они кидаются друг на друга, как собаки. Собаки, гарантирую. В её возрасте, 71 год, как собаки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Я здесь, теперь всё будет чики-пуки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gloria Anderson Есть много хороших домов престарелых, где, если твой отец случайно насрет в трусы, матери не придется убирать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Он очень заносчивый. Ему не нравится, когда всё идёт не по его, и он знает, что меня это заводит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Мне нужен кто-то вроде него, кто всегда рядом. И время от времени — кто-то другой. Как у мужчины. Девушка не должна так думать, я знаю. И я хотела бы найти всё это в одном человеке. Но таких не бывает!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Дело в том, что с ублюдками что-то не так. Как говорится, всегда дудит тромбонист. Тот, кто заводит тебя, же и подставляет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen После того, как я выйду замуж, мы сможем видеться. Снимем квартиру, приведём её в порядок, и я буду заботиться о тебе там. В общем, тебе от меня нужно только это — ночные встречи, всё идеально. И — это всё, что мне нужно от тебя. А ты говоришь, что хочешь правду. Вот она. Но разве это не то, чего ты всегда хотел?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Флоренс Андерсон Принес ему сигары.
Глория Андерсон Сигары? Ему бы скорее хорошенько п#з#льнуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Флоренс, ты разве не слишком далеко от дома?
Florence Anderson Если ты настаиваешь сжечь всё, что я строила больше 20 лет, то я, чёрт побери, тоже здесь останусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gloria Anderson Почему ты заставляешь меня это делать? Почему ты так поступил?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Я год с половиной ни звука от тебя не слышу. А теперь ты начинаешь со своей свадебной колбасой. За кого ты меня принимаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Я позвонила Джеку Шни.
Eddie Anderson Парню с плаката?
Gwen Точно. Ты угадал.
Eddie Anderson Что тебя в нём привлекало?
Gwen Я помнила, что ты его не любишь. Вот в этом и был весь его кайф, и я так и поступила.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Люди не такие! Они притворяются, лгут, как и ты, потому что не могут принять себя настоящими: безверными. Ты не можешь принять себя настоящим, безверным. И меня — таким, какой я есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Я расскажу тебе самое лучшее. Итальянец. Киномагнат: толстый, богач, заносчивый. Старик с истощённым телом. Но он смотрел на меня и улыбался той мягкой итальянской улыбкой — и держал меня своими мягкими итальянскими руками. Как руки одного из тех старых святых. Никакой поэзии о любви — но такая нежность. Самое чистое, самое искреннее, самое правдоподобное чувство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen А любовь? Для песен! «Любовь» — это слово, которое они говорят, прежде чем вырвать тебе кишки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Я работал, чтобы оплатить учёбу. Ты делал всё, чтобы помешать мне. Если бы не мать...
Sam Arness Откуда, как ты думаешь, у неё были деньги? Из моих карманов! Отправил никчёмного, безнадёжного сына в колледж на литературу и прочее. Но потом ты понял, что такое жизнь, и добился успеха, потому что у тебя здесь, здесь, здесь кровь торговца.
Eddie Anderson Не пихай мне эту чёртову кровь торговца! Ты эгоист. Жёсткий.
Sam Arness В тебе моя кровь, мой ум.
Eddie Anderson В себе моя кровь, мой ум!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Arness Мэм, я заметил, что все разговоры меняются, когда речь заходит о деньгах. У вас так же? Вечером всё «дорогая, милая, конфетка», куча всякой обезьяньей возни. А на утро — холодина, да?
Gwen Такова жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Так в чём дело, вина твоей мамаши или папаши? Фрейд что ли? Ты — это ты, парень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Знаешь, что в тебе сейчас самое впечатляющее? Эта сигара.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charles Мистер Андерсон? Мистер Андерсон.
Eddie Anderson Не волнуйся, Чарльз, я ухожу.
Charles Куда?
Eddie Anderson В себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence Anderson В ту ночь, после того как ты ушёл, я была на вечеринке. И ушла домой с другим мужчиной. И когда он меня тронул — у меня всё пересохло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Флоренс Андерсон Эдди, можно я ещё раз спрошу? Всё это — из-за неё?
Эдди Андерсон Не совсем, нет.
Флоренс Андерсон Я красивее её.
Эдди Андерсон Да. Ты красивее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Ты тогда имел власть. Помнишь, как это ощущалось? Власть. Введи её. Власть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arthur Houghton Эдвард, ты выглядишь ужасно. Что ты с собой делаешь? Это не ты. Что-то овладело тобой, Эдвард. Давай, очнись. Что? Я тебя не слышу.
Eddie Anderson Это я.
Arthur Houghton Чепуха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence Anderson О чём это?
Eddie Anderson О моём самоуважении.
Florence Anderson И всё?
Eddie Anderson И всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Leibman Ну, я лечу обратно на шесть часов.
Eddie Anderson А у меня свидание с маникюршей внизу. Могу и для тебя устроить. Ну, она местами немного волосатая, но...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson У тебя была идеальная жизнь. Хорошая работа, красивый дом, понимающая жена. Все развлечения, какие только хотел. У тебя было всё. Было.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence Anderson Что ты собираешься делать?
Eddie Anderson Просто быть.
Florence Anderson Ну а чем ты будешь?
Eddie Anderson Ничем. Быть.
Florence Anderson Но быть чем? Быть ничем?
Eddie Anderson Да.
Florence Anderson Но ты талантливый человек, ты можешь...
Eddie Anderson Да. Ничем. Просто быть собой. Звучит глупо.
Florence Anderson Нет, нет, совсем нет.
Eddie Anderson Знаешь, ходить куда-то. Садиться, думать. Может быть.
Florence Anderson Как Толстой?
Eddie Anderson Нет, как я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Ну, если это не мой старый приятель. Ну, если это не мой старый приятель. Я чую деньги. Я чую деньги! Каждый раз, когда я вижу психоаналитика и юриста, я всегда чую деньги; но в этот раз я чувствую их повсюду вокруг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Мне нужна быстрая консультация. Можем быстро поговорить, доктор? О, ты тоже влюбился в мою жену? Ну, она привлекательная, а ты такой милый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Я хочу сделать одно маленькое, хорошее дело — перед смертью. Одно, что я действительно уважаю.
Florence Anderson Да, конечно.
Eddie Anderson Вот чего я хочу. Вот и всё. Одно маленькое, порядочное...
Florence Anderson Наподобие того, чтобы навязчиво валяться с этой шл#хой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zephyr Commercial Зефир: чистая сигарета. Сигарета, которой ты больше всего доверяешь, — та, что приносит тебе наибольшее удовольствие. Живи хорошо вместе с сигаретами Зефир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Ты уже не понимаешь, что правда, а что ложь. Ты знаешь только, что будет продаваться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eddie Anderson Он выглядел — не как мой отец, а просто как испуганный человек — который хочет того же, что и я, еще один шанс. Еще один шанс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Arness Я хочу поехать на Эмпайр-стейт-билдинг. Там мой банк. Мы сядем, мистер Мейер. Еврей, но очень порядочный человек. Знает меня 35 лет. Мы оформим кредит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gwen Ладно, да, я знаю, я никто, никогда не был, но ты! Ты мог быть...
Eddie Anderson Что? Что?!
Gwen ...Тем, кем ты мог быть. ...Что с тобой случилось, Эдди? Надо убить тебя, чтобы не думать, кем ты мог стать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Florence Anderson Если он может обойтись без этого, то и я смогу.
Dr. Leibman И маловероятно, что он тебя когда-нибудь оставит, так? Потому что он никогда не найдёт никого, кто выдержит то, что пришлось тебе.
Florence Anderson Такой я есть. Я дождалась ту су#у и дождусь и эту!
Dr. Leibman Я задаю вопрос: это действительно для тебя лучше?
Florence Anderson Такой я есть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Leibman Ты правда уверен, что в этих отношениях не было ничего больше?
Florence Anderson Сексуальная история! Чистая и простая. Она была офисной шлюхой. Такое бывает. Я понимаю это. Но, признаюсь, бывают ночи, когда мне хочется взорваться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Фэй Данауэй
Фэй Данауэй
Faye Dunaway
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Дебора Керр
Дебора Керр
Deborah Kerr
Бэрри Салливан
Хьюм Кронин
Hume Cronyn
Ричард Бун
Richard Boone
Кэрол Ив Россен
Carol Eve Rossen
Хэролд Гулд
Harold Gould
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Японский и китайский «Доктора Хаусы» лечат так, что западный Грегори бы удивился — ловите 2 крутых хита на вечер
Сказал бы нет красной — и все пошло бы иначе: что ждало Нео после синей таблетки в «Матрице»
Потребуется 26 часов, но можно и быстрее: как смотреть «Истребителя демонов», чтобы понять «Бесконечную крепость»
Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа
Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно
Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне
ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название
«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше