GwenТот облом, который я получаю, не стоит того облома, что мне достается.
Eddie AndersonЯ хочу, чтобы ты продала этот дом. И продала тот дом в пустыне. Продай машины, картины, ту болгарскую статую в саду. Продай книги, пластинки, морозильник, всё-всё! Слушай, я глава семьи, это приказ: продай!
Eddie Anderson[Внезапно смеётся]Мне не было *комфортно*! Я всё время пытался себя убить!
Florence AndersonПомнишь, каким он был раньше? Так вот, с тех пор как они расстались, он — ну, я тебе говорила. Он полностью потерял интерес. Не только ко мне, насколько я вижу, ко всем. Ну, я себе говорю: «Лучше так, чем если бы он с какой-нибудь — шл#хой», я себе говорю: «В браке важнее не секс». Кстати, у меня твой чек.
Эдди АндерсонТы правильно подозревала. Я взял её с собой на восток. Моя девушка по исследованиям.
Флоренс АндерсонО, Боже. Хотела бы я хоть раз, хоть раз услышать от тебя: «Пойдём со мной, будь моей девушкой по исследованиям». Как она тебя уговорила? Не хочу знать. Спокойной ночи. Эта с##а!
Eddie AndersonЯ тебе правду скажу. Физическая часть — это не главное. Как-то, оскорбляя меня, она взбесила меня — заставила взглянуть на себя так, как я этого не делал много лет. Вот почему я так за это зацепился.
GwenРаньше я думала, что это только в офисе, но ты так делаешь везде. И ты никогда не изменишься. Ты лжец. Как и большинство. Только ты врёшь самому себе. Вот что тебя и убивает.
Eddie AndersonЕрунда. Знаешь, что мы всем вонзим в рот? Тут нельзя произносить грязное слово, но это не то, что "чистое".
Arthur HoughtonПо моему опыту, когда женщины, особенно те, кто так чувствует...
Gloria AndersonЕсть много хороших домов престарелых, где, если твой отец случайно насрет в трусы, матери не придется убирать.
GwenОн очень заносчивый. Ему не нравится, когда всё идёт не по его, и он знает, что меня это заводит.
GwenМне нужен кто-то вроде него, кто всегда рядом. И время от времени — кто-то другой. Как у мужчины. Девушка не должна так думать, я знаю. И я хотела бы найти всё это в одном человеке. Но таких не бывает!
GwenДело в том, что с ублюдками что-то не так. Как говорится, всегда дудит тромбонист. Тот, кто заводит тебя, же и подставляет.
GwenПосле того, как я выйду замуж, мы сможем видеться. Снимем квартиру, приведём её в порядок, и я буду заботиться о тебе там. В общем, тебе от меня нужно только это — ночные встречи, всё идеально. И — это всё, что мне нужно от тебя. А ты говоришь, что хочешь правду. Вот она. Но разве это не то, чего ты всегда хотел?
GwenЯ помнила, что ты его не любишь. Вот в этом и был весь его кайф, и я так и поступила.
GwenЛюди не такие! Они притворяются, лгут, как и ты, потому что не могут принять себя настоящими: безверными. Ты не можешь принять себя настоящим, безверным. И меня — таким, какой я есть.
GwenЯ расскажу тебе самое лучшее. Итальянец. Киномагнат: толстый, богач, заносчивый. Старик с истощённым телом. Но он смотрел на меня и улыбался той мягкой итальянской улыбкой — и держал меня своими мягкими итальянскими руками. Как руки одного из тех старых святых. Никакой поэзии о любви — но такая нежность. Самое чистое, самое искреннее, самое правдоподобное чувство.
GwenА любовь? Для песен! «Любовь» — это слово, которое они говорят, прежде чем вырвать тебе кишки.
Eddie AndersonЯ работал, чтобы оплатить учёбу. Ты делал всё, чтобы помешать мне. Если бы не мать...
Sam ArnessОткуда, как ты думаешь, у неё были деньги? Из моих карманов! Отправил никчёмного, безнадёжного сына в колледж на литературу и прочее. Но потом ты понял, что такое жизнь, и добился успеха, потому что у тебя здесь, здесь, здесь кровь торговца.
Eddie AndersonНе пихай мне эту чёртову кровь торговца! Ты эгоист. Жёсткий.
Eddie AndersonНу, если это не мой старый приятель. Ну, если это не мой старый приятель. Я чую деньги. Я чую деньги! Каждый раз, когда я вижу психоаналитика и юриста, я всегда чую деньги; но в этот раз я чувствую их повсюду вокруг.
Eddie AndersonМне нужна быстрая консультация. Можем быстро поговорить, доктор? О, ты тоже влюбился в мою жену? Ну, она привлекательная, а ты такой милый.
Eddie AndersonЯ хочу сделать одно маленькое, хорошее дело — перед смертью. Одно, что я действительно уважаю.