Eddie Anderson Я работал, чтобы оплатить учёбу. Ты делал всё, чтобы помешать мне. Если бы не мать...

Sam Arness Откуда, как ты думаешь, у неё были деньги? Из моих карманов! Отправил никчёмного, безнадёжного сына в колледж на литературу и прочее. Но потом ты понял, что такое жизнь, и добился успеха, потому что у тебя здесь, здесь, здесь кровь торговца.

Eddie Anderson Не пихай мне эту чёртову кровь торговца! Ты эгоист. Жёсткий.

Sam Arness В тебе моя кровь, мой ум.