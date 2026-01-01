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Постер фильма Четверо из Техаса
5.6
Киноафиша Фильмы Четверо из Техаса
5.6

Четверо из Техаса

, 1963
4 for Texas
США / комедия, вестерн / 18+
Постер фильма Четверо из Техаса
5.6

О фильме

Двое удалых парней отправляются в Техас, чтобы открыть игорный дом. «Солдатам удачи» придется побороться со свирепым гангстером. Многие позарятся на их денежки. Да и до них самих найдутся охотницы…

В ролях

Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
Zack Thomas
Дин Мартин
Дин Мартин
Джо Джарретт
Анита Экберг
Анита Экберг
Elya Carlson
Урсула Андресс
Урсула Андресс
Максин Рихтер
Чарльз Бронсон
Matson
Виктор Буоно
Harvey Burden
Эдрик Коннор
Prince George
Ник Дэннис
Angel
Ричард Джэкел
Pete Mancini
Майк Мазурки
Chad
Режиссер Роберт Олдрич
Сценарист Teddi Sherman, Роберт Олдрич
Композитор Нельсон Риддл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1963
Премьера в мире 18 декабря 1963
Дата выхода
16 февраля 1964 Великобритания
14 февраля 1964 Германия
15 мая 1964 Ирландия PG
25 декабря 1963 США
21 декабря 1963 Япония
Бюджет $4 520 000
Производство The Sam Company
Другие названия
4 for Texas, Cuatro por Texas, 4 du Texas, Four for Texas, Quatre du Texas, Vier für Texas, 4 för Texas, 4 gia to Texas, 4 Heróis do Texas, 4 Teksasista, 4 Teksaslı, 4 tíos de Texas, 4 για το Τέξας, Cei patru din Texas, Cetvero za Teksas, Cuatro tíos de Texas, Czworo z Teksasu, Düşman Arkadaşlar, Fire for Texas, I 4 del Texas, Két pár texasi, Ketvertas iš Teksaso, Los cuatro de Texas, Négyen Texasért, Os Quatro Heróis do Texas, Patru pentru Texas, Quatre tipus de Texas, Quatro Leões do Texas, Quatro no Texas, Tekisasu no shinin, Two for Texas, Τέσσερις για το Τέξας, Тексаската четворка, Четверо из Техаса, テキサスの四人, Négyen Texasból, Čtyři z Texasu, 4 für Texas

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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