Sibyl Railton-Bell Почему ты это сделал? ПОЧЕМУ ты ЭТО сделал?

Major Angus Pollock Не знаю. Хотел бы я знать. Почему люди делают то, чего не должны? Почему одни пьют слишком много, а другие курят по пятьдесят сигарет в день? Наверное, потому что не могут остановиться.

Sibyl Railton-Bell Значит, это не впервые?

Major Angus Pollock Нет...