Цитаты из фильма За отдельными столиками

Pat Cooper [Джону о его отношениях с Энн] Когда вы вместе, вы разрываете друг друга на части. Когда вы одни, вы кромсаете себя сами.
Mr. Fowler Проблема в том, что, когда ты считаешь себя на стороне правды, часто оказываешься в компании весьма сомнительных союзников.
Sibyl Railton-Bell Почему ты это сделал? ПОЧЕМУ ты ЭТО сделал?
Major Angus Pollock Не знаю. Хотел бы я знать. Почему люди делают то, чего не должны? Почему одни пьют слишком много, а другие курят по пятьдесят сигарет в день? Наверное, потому что не могут остановиться.
Sibyl Railton-Bell Значит, это не впервые?
Major Angus Pollock Нет...
Sibyl Railton-Bell О, это ужасно...
Major Angus Pollock Да, конечно, ужасно. Я не пытаюсь это оправдать... Ты никогда не догадаешься, но с школьных времён я боялся женщин до смерти... да в общем-то и всех людей, наверное, но больше всего — женщин. В школе у меня были трудности — не в Веллингтоне, конечно, просто в обычной школе... Мальчики ненавидят, когда другие мальчики робки и застенчивы, и они здорово ко мне придирались. Отец тоже меня презирал. Он был старшим сержантом в Шотландской гвардии. Он заставил меня пойти в армию, но я всегда был для него горьким разочарованием. Он умер до того, как я получил офицерское звание. А я получил его с помощью связей. В начале войны это было несложно. Но для меня это значило всё: когда меня приветствовали, называли «сэр». Я думал: «Я теперь кто-то, настоящий человек. Может, какая-нибудь женщина даже...». Но ничего не вышло. Никогда не выходило. Я такой, какой есть, и изменить это не могу.
Ann Shankland Я не хотел причинить вреда.
John Malcolm Именно тогда наносится самый большой урон.
Ann Shankland Все мы ошибаемся.
John Malcolm Ты в этом профи.
Mrs. Railton-Bell Нам нужны ваши мнения о майоре Поллоке.
Miss Meacham Правда? Что ж, я считаю майора Поллока старым занудой и мерзким обманщиком, а теперь слышу, что он ещё и грязный старик. Меня это не удивляет, и, между этими четырьмя стенами, мне на него наплевать.
Ann Shankland Ты слишком явно показываешь, что терпеть меня не можешь.
John Malcolm А вот твой вид — пожалуй, единственное, что я не ненавижу в тебе.
Lady Matheson [С упрёком, говоря о Сибил] Я удивлена тобой, мистер Малкольм. Тебе не следовало втягивать её в это.
John Malcolm Наверное, нет. Я думал, что смогу хоть раз, хоть один раз в её жизни заставить её публично не согласиться с матерью. Это спасло бы её душу, если бы она когда-нибудь на это решилась.
Mrs. Railton-Bell Вы на стороне мистера Малколма и его защиты порока или же на стороне христианских добродетелей — как мистер Фаулер и я?
John Malcolm Никогда в жизни не слышал вопроса столь подлого. Вам бы в политику, миссис Рейлтон-Белл.
John Malcolm Это твой год для того, чтобы искать старых мужей?
Ann Shankland Только особенных.
Sibyl Railton-Bell Он говорит, что мы похожи — он и я.
Ann Shankland Правда?
Sibyl Railton-Bell Он сказал, что мы оба боимся жизни, людей и секса. Вот! Я сказала это. Я сказала это слово! Он сказал, что ему самому неприятно это говорить, и мне тоже. Он прав! Он прав! Мне правда неприятно!
Ann Shankland Трудно поверить, но в Нью-Йорке можно быть более одиноким, чем в этой гостинице. Хотя здесь и отдельные столики, они всё равно могут общаться друг с другом.
Ann Shankland Всё тот же старый Джон. Измучил ту же старую каскаду правд, полуправд и искажений. Знаешь, человеческая натура не так проста, как тебе кажется, Джон. Ты упустил самый важный факт. Видишь ли, ты — единственный человек на свете, к кому я когда-либо действительно испытывала симпатию. Обрати внимание, как тактично я опускаю слово "любовь". Дай мне сигарету.
Pat Cooper Я сказал, что здесь для тебя есть убежище. Я ошибался! Убежища нет. Нет убежища от самого себя.
John Malcolm Знаешь, Энн? Никто из тех, кого я знаю, не врет с такой искренностью.
Мисс Мичэм А что я знаю о морали и этике? Только то, что читаю в романах. А так как я читаю только детективы, это мало что значит.
Sibyl Railton-Bell Почему ты рассказал столько ужасных лжи?
Major Angus Pollock Потому что мне не нравится, какой я есть, наверное. Мне пришлось выдумать кого-то другого... В общем-то, это не вредно. У всех нас есть свои грёзы. Просто мои ушли чуть дальше, чем у большинства.
[смеётся с иронией]
Major Angus Pollock Иногда мне самой удаётся поверить в Мейджора.
John Malcolm [Анне] Знаешь что? Никто из тех, кого я знаю, не врёт с такой искренностью.
Mrs. Railton-Bell Мне совершенно неинтересны рабочие.
John Malcolm Моё представление о жене сложилось, глядя, как моя мать губила здоровье, воспитывая восемь детей. Не то чтобы мои требования к тебе были бы такими же высокими. Но они включали бы правильное ведение домашнего хозяйства и рождение детей.
Ann Shankland Что касается детей, я же ясно дала понять...
John Malcolm Я знаю, знаю. Красивая модель. Твое маленькое хобби. Фигура была слишком важна, чтобы рисковать ради потомства.
John Malcolm [Анне] Те, кто ненавидят свет, обычно ненавидят и правду.
Ann Shankland Зачем бы я вышла за тебя замуж, если бы не любила? В конце концов, были и другие — более важные мужчины.
John Malcolm Они не могли заплатить тебе полную цену.
Ann Shankland Какую цену?
John Malcolm Порабощение!
Jean Тебе бы помазок стереть — старушки могут заметить.
Charles Ты хочешь сказать, что старушки знают, откуда берутся дети?
Jean Могут знать, только им это не нравится.
Жан Шарль, пойдём прогуляемся в саду.
Шарль [пытается готовиться к экзаменам в медицинский институт] О, дорогая, сначала бильярд, теперь прогулка.
Жан Но это же так романтично!
Шарль Ну как же я могу совмещать анатомию и романтику.
Жан Ну, это не должно быть слишком сложно.
Mr. Fowler Повариха стала готовить пирожные полегче, как тебе кажется?
Miss Meacham Судя по тем пирожным, что мы ели на чае вчера, так себе. Пушки! Просто пушки!
Mr. Fowler Терпимость — не всегда благо. Терпимость к злу сама по себе может быть злом. В конце концов, разве не Аристотель говорил...
Miss Meacham О, да ладно! Вы уже слишком долго об этом твердите. И когда начинаете цитировать Аристотеля, я лично иду в свою комнату.
Ann Shankland Если бы я хотела сделать из мужа раба, зачем бы я выбрала тебя, а не кого-то другого?
John Malcolm А где бы тогда была вся прелесть? В чём кайф превращать в рабов таких, как они? Покорного миллионера? Щёгольского баронета? Слишком воспитанного, чтобы хоть что-то сказать, когда ты отказывала им в супружеских правах! Слишком вежливого, чтобы воспринимать твои головные боли перед сном как нечто большее, чем просто головные боли. Где же тогда была бы вся прелесть в том, чтобы направить своё оружие против таких мужчин?
Ann Shankland Быть одному в толпе хуже. Это больнее. Страшнее. Очень страшно. Очень страшно.
John Malcolm У нас вместе почти нет надежды.
Ann Shankland А врозь у нас ее больше?
Майор Ангус Поллок [последние реплики] Обед в обычное время.
Major Angus Pollock Заметь, Джерри в пустыне — это совсем другая история, чем Джерри на Западном фронте.
Жан Ты прекрасно знаешь, что я думаю о браке. Я собираюсь создавать картины, а не детей.
Major Angus Pollock Ну, ещё раз спасибо. До свидания!
Mrs. Railton-Bell Совершенно очевидно, что они занимались любовью.
Lady Matheson Откуда ты знаешь?
Mrs. Railton-Bell Он убирал в платок следы помады.
Pat Cooper В отеле приходится терпеть всякие вещи.
Major Angus Pollock Ну, я в стельку. Совершенно в стельку!
Mrs. Railton-Bell Конечно, я понимаю, что тебе не хватает некоторых радостей жизни: балов, коктейльных вечеринок и всего такого, чем могут наслаждаться несколько счастливчиков твоего возраста. Я стараюсь изо всех сил, знаешь ли.
Sibyl Railton-Bell Да, я знаю, что ты стараешься, мама. Да, знаю.
John Malcolm Что он сделал такого, что хуже тех, кто обесценивает любовь? Кто использует её как оружие, чтобы получить желаемое.
John Malcolm Твоя привязанность ко мне иногда проявлялась весьма неожиданно.
[повторяющаяся фраза]
Major Angus Pollock Моя вина, моя вина, моя ошибка.
Ann Shankland Мы могли бы притвориться, не так ли? Стереть всё, что с нами случилось. Волны всю ночь накатывали. Помнишь?
John Malcolm Лжецы и дорогие шлюхи!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Уэнди Хиллер
Wendy Hiller
Феликс Эйлмер
Felix Aylmer
Дебора Керр
Дебора Керр
Deborah Kerr
Дэвид Нивен
David Niven
Рита Хэйворт
Рита Хэйворт
Rita Hayworth
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Burt Lancaster
Глэдис Купер
Gladys Cooper
Кэтлин Несбит
Одри Далтон
Audrey Dalton
Род Тэйлор
Rod Taylor
