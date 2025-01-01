Major Angus Pollock
Не знаю. Хотел бы я знать. Почему люди делают то, чего не должны? Почему одни пьют слишком много, а другие курят по пятьдесят сигарет в день? Наверное, потому что не могут остановиться.
Major Angus Pollock
Нет...
Major Angus Pollock
Да, конечно, ужасно. Я не пытаюсь это оправдать... Ты никогда не догадаешься, но с школьных времён я боялся женщин до смерти... да в общем-то и всех людей, наверное, но больше всего — женщин. В школе у меня были трудности — не в Веллингтоне, конечно, просто в обычной школе... Мальчики ненавидят, когда другие мальчики робки и застенчивы, и они здорово ко мне придирались. Отец тоже меня презирал. Он был старшим сержантом в Шотландской гвардии. Он заставил меня пойти в армию, но я всегда был для него горьким разочарованием. Он умер до того, как я получил офицерское звание. А я получил его с помощью связей. В начале войны это было несложно. Но для меня это значило всё: когда меня приветствовали, называли «сэр». Я думал: «Я теперь кто-то, настоящий человек. Может, какая-нибудь женщина даже...». Но ничего не вышло. Никогда не выходило. Я такой, какой есть, и изменить это не могу.