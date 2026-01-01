Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма За отдельными столиками 1958

Оскар 1959 Оскар 1959
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Золотой глобус 1959 Золотой глобус 1959
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
