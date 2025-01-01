Меню
Цитаты из фильма Ничтожество

The Actress Я сказал, что знаю, только потому что ты сказала, что знаешь.
The Professor Я соврал. Знание — это не правда. Это просто бездумное соглашательство. Ты со мной согласна, я с кем-то ещё — у всех есть знание. Но мы не приблизились к истине. Нельзя понять что-то, соглашаясь, давая определения. Только перебирая все варианты. Это и есть мышление. Если я скажу, что знаю, я перестану думать. Пока я думаю, я начинаю понимать. Так я могу приблизиться к истине.
The Actress Ты когда-нибудь замечал, что "К чёрту" — это всегда правильное решение?
[The Professor]
The Ballplayer Между нами говоря, скажу тебе кое-что. Никогда не ставь женщину на пьедестал. Иначе она просто получит шанс выбить тебе зубы прямо в горло.
[К профессору]
The Actress Слушай! Перестань говорить так чёртовски умно! Я уже достаточно наслышалась! Это просто слова! Я уже достаточно наслышалась твоих слов! Я пришла сюда, чтобы узнать тебя, а ты всё прячешься за словами! От чего ты прячешься? Чего ты боишься?
[последние слова]
Актриса [улыбаясь и маша профессору] Пока!
The Ballplayer Думаешь, я дурак, да? Ну, открою тебе маленький секрет. Я НЕ дурак. Хе-хе. Мне просто нравится создавать видимость глупости. Видишь ли, с самого детства я наслаждался этой маскировкой, и это давало мне много времени подумать. Так вот я подумал... Больше никаких теликов. Больше никаких готовых обедов. Если хочешь, больше никакого бейсбола.
The Professor Они не хотят брать ответственность за свой мир. Они хотят свалить всё на плечи нескольких, и я вам скажу — груз всех этих миров...
The Actress Но если ты с ним разобрался, если хоть немного вникал, ты бы понял, как всё устроено... как всё работает. На самом деле, ты бы знал всё!
The Professor Ха-ха. Я старый человек. Я бы не выжил под напором внимания.
