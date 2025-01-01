The Actress Я сказал, что знаю, только потому что ты сказала, что знаешь.

The Professor Я соврал. Знание — это не правда. Это просто бездумное соглашательство. Ты со мной согласна, я с кем-то ещё — у всех есть знание. Но мы не приблизились к истине. Нельзя понять что-то, соглашаясь, давая определения. Только перебирая все варианты. Это и есть мышление. Если я скажу, что знаю, я перестану думать. Пока я думаю, я начинаю понимать. Так я могу приблизиться к истине.