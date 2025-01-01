Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Победители Цитаты из фильма Победители

Цитаты из фильма Победители

Charley Эй, Фрэнк. Знаешь что? А давай подсыплем немного сахара в его бензобак? Вот это его и прикончит. Я в журнале читал, как диверсанты работают.
[смеётся]
Charley Ты думаешь, я пьян?
Frank Capua Мне не нужен никакой сахар в его бензобаке, я всё равно этого уё###ка порву!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Capua Люди остаются в браке, потому что хотят, а не потому что двери заперты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Сказал бы нет красной — и все пошло бы иначе: что ждало Нео после синей таблетки в «Матрице»
«Гарри Поттер» намекал, но большинство не заметило: вот на каком факультете на самом деле учился Хагрид
Не только «Клюквенный щербет»: 7 турецких сериалов, которые стартовали с 8 по 15 сентября
Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий
Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа
Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне
«Все шансы стать одним из лучших»: свежее аниме от Netflix штурмует топы — на IMDb рейтинг взлетел до колоссальных 8,7 баллов
Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)
100% свежести на RT: 5 сериалов, ставших хитами в сентябре — даже долгожданная «Уэнсдэй» не попала в список
«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом
55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше