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Омбре: Отважный стрелок Омбре: Отважный стрелок
Киноафиша Фильмы Омбре: Отважный стрелок Омбре: Отважный стрелок, 1967: актеры и роли
Hombre Омбре: Отважный стрелок 1967 / США
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Омбре: Отважный стрелок, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Ритт Мартин Ритт Martin Ritt
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Фредрик Марч Фредрик Марч Fredric March Ричард Бун Richard Boone Дайан Чиленто Кэмерон Митчелл Cameron Mitchell Барбара Раш Barbara Rush Питер Лазер Peter Lazer
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Главная роль
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