О персоне
Фильмография
Маргарет Блай
Margaret Blye
Персоны
Персоны
Маргарет Блай
Маргарет Блай
Margaret Blye
Дата рождения
24 октября 1942
Возраст
73 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
24 марта 2016
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Омбре: Отважный стрелок
(1967)
7.3
Итальянская работа
(1969)
5.8
Знакомьтесь, семья Санта Клауса
(2005)
Фильмография Маргарет Блай
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Драма
Комедия
Криминал
Семейный
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2005
1973
1969
1967
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
5.8
Знакомьтесь, семья Санта Клауса
Meet the Santas
комедия, фэнтези, семейный
2005, США
3.4
Спёкшийся
The Gingerdead Man
комедия, фэнтези, ужасы
2005, США
5.2
День покаяния
Ash Wednesday
драма
1973, США
7.3
Итальянская работа
The Italian Job
боевик, криминал, комедия
1969, Великобритания
7.4
Омбре: Отважный стрелок
Hombre
вестерн, драма
1967, США
