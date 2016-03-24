Оповещения от Киноафиши
Маргарет Блай Margaret Blye
Киноафиша Персоны Маргарет Блай

Маргарет Блай

Margaret Blye

Дата рождения
24 октября 1942
Возраст
73 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
24 марта 2016
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой фэнтези, Драматический актёр

Популярные фильмы

Омбре: Отважный стрелок 7.4
Омбре: Отважный стрелок (1967)
Итальянская работа 7.3
Итальянская работа (1969)
Знакомьтесь, семья Санта Клауса 5.8
Знакомьтесь, семья Санта Клауса (2005)

Фильмография Маргарет Блай

Жанр
Год
Знакомьтесь, семья Санта Клауса 5.8
Знакомьтесь, семья Санта Клауса Meet the Santas
комедия, фэнтези, семейный 2005, США
Спёкшийся 3.4
Спёкшийся The Gingerdead Man
комедия, фэнтези, ужасы 2005, США
День покаяния 5.2
День покаяния Ash Wednesday
драма 1973, США
Итальянская работа 7.3
Итальянская работа The Italian Job
боевик, криминал, комедия 1969, Великобритания
Омбре: Отважный стрелок 7.4
Омбре: Отважный стрелок Hombre
вестерн, драма 1967, США
