Киноафиша Фильмы Омбре: Отважный стрелок Цитаты из фильма Омбре: Отважный стрелок

[Граймс зажигает сигару]
Grimes Тебя дымок не мешает?
Audra Favor Ты бы потушил, если бы я сказал, что мешает?
Grimes О, да. Мама учила меня снимать шляпу и сигару в присутствии дамы. Что ещё сниму — зависит от удачи.
Grimes Мистер, у вас крепкий характер, раз вы так сюда идёте. Теперь я вам должен. Вы дважды меня прострелили.
John Russell Обычно этого достаточно для большинства.
Grimes Не пытайтесь снова, этот вакиро — не промах.
Grimes У вас деньги есть?
John Russell Похоже, я случайно принес своё грязное бельё.
Grimes Дай-ка посмотреть.
John Russell Сам посмотри.
Grimes [открывает сумку, вытаскивает кучу одежды] Ну и что, как, по-твоему, будет выглядеть ад?
John Russell Мы все умрём, вопрос только когда.
Audra Favor Не могу представить, чтобы съесть собаку и остаться при этом равнодушным.
John Russell Ты когда-нибудь была по-настоящему голодна, мадам? Не просто ждала ужина. А так, чтоб живот раздувался?
Audra Favor Мне всё равно, как сильно я голодна. Я знаю, что не стала бы есть одну из этих лагерных собак.
John Russell Ты бы съела. И за кости дралась бы тоже.
Audra Favor Ты когда-нибудь ела собаку, мистер Рассел?
John Russell Ел собаку и жил, как собака.
Audra Favor Боже мой.
[последние слова]
Мексиканский бандит [когда он вот-вот умрёт после выстрела Джона Рассела] Хотелось бы хотя бы узнать его имя.
Мендес Его звали Джон Рассел.
Mexican Bandit [поднимается на холм, размахивая красным платком, привязанным к палке] Эй, хомбрэ!
John Russell [Рассел заканчивает заряжать винтовку и подходит посмотреть, чего хочет мексиканский бандит]
Mexican Bandit Смотри, амиго, как близко ты подошёл!
[указывает на рану в животе]
John Russell Я старался лучше; кажется, ты шевельнулся.
Mexican Bandit Ты же можешь быть уверен, что я шевелюсь! Как тебе больше нравится, а? Привязать к дереву?
John Russell Подойдёт.
Mexican Bandit Любишь дергать курок, да?
John Russell Могу ещё раз проверить для тебя.
Mendez Омбре, какое имя сегодня хочешь?
John Russell Только не п#д#л#й, всё остальное подойдёт.
Jessie Тот солдат бы тебе помог, и ты это знаешь.
John Russell Я не просил о помощи.
Jessie У него даже оружия не было.
John Russell Это его дело, он не хочет носить оружие.
Jessie Тебя трудно завести, да?
John Russell Если ты не против, леди, я просто не хотел за него кровью мазаться. И даже если ты против.
[Граймс только что предъявил ультиматум Мендесу и остальным]
John Russell Слушай, вопрос. Как ты собираешься спуститься с этого холма?
Grimes Погоди минуту! Я спущусь тем же путём, что и поднялся! (Начинает бежать вниз по холму. Рассел стреляет в него во время бега)
Jessie [как Граймс ползёт после того, как его подстрелили] Сицеро Граймс, познакомься с Джоном Расселом.
Doris Я слышала много историй о том, что индейцы делают с белыми женщинами.
Grimes Они с белыми женщинами поступают так же, как и с индейскими, и им это без разницы — красные они или белые.
John Russell У меня вопрос. Как ты собираешься спуститься с этого холма?
John Russell Мёртвые — мёртвые. Их надо хоронить.
Jessie Уверена, это мудрый совет. Только, мистер Рассел, мне кажется, вы так же думаете и о живых.
Grimes [после того, как обыскали вещи Фейвора и забрали деньги] Похоже, ты справился, а мы – ещё лучше.
Lamar Dean Это было умно — выставить счёт правительству за еду для индейцев, а деньги оставить себе, пока бедные индейцы умирают с голоду.
Grimes Знаешь, дело в том, что он должен быть здесь с нами, а не стоять там.
[смеётся]
John Russell [когда мексиканский бандит поднимается на холм и требует деньги, иначе они застрелят миссис Фейвор] Стреляй в неё.
Mexican Bandit [Рассел и Мендес устроили засаду на банду Граймса] Эй, хомбрэ! Комплимент твоей стрельбе! Ты воткнул мне пулю! Фух. У меня никогда не было такой боли в животе с тех пор, как я был мальчишкой. Эй, амиго! Друг! Я собираюсь вернуть тебе эту пулю.
Lamar Dean [Рассел забрался на вершину сцены] Что ты там делаешь?
John Russell Собираю свои вещи.
Lamar Dean Собираешься куда-то уйти?
John Russell Зачем оставаться здесь?
Lamar Dean Как далеко ты думаешь сможешь уйти?
John Russell Узнаем.
Lamar Dean [берёт одну сумку с водой] И как далеко ты сказал, что собираешься дойти?
Mendez Оставь нам хоть немного воды!
Lamar Dean [выстреливает в оставшуюся сумку с водой] Так как далеко?
John Russell Да примерно до места Дельгадо.
Lamar Dean [останавливается, поворачивается и оглядывается] Что это значит?
John Russell Может, если всем станет хотелось пить, мы пойдём к Дельгадо и возьмём немного *мескаля*.
Jessie И мы сделали ему мраморную надгробную плиту. На ней было его имя, а под ним — надпись: «В полном расцвете лет». Тебя это устраивает?
John Russell Я бы согласился на такое и для своей.
Jessie А что, по-твоему, на твоей будет написано?
John Russell Наверное, «Застрелен».
Jessie А люди к тебе не тянутся, мистер Рассел?
John Russell Достаточно одного, кому ты не нравишься.
John Russell Попади во что-нибудь, Мендес, сначала в людей, потом в лошадей.
Mendez Не знаю. Просто сидеть здесь и ждать, чтобы их убить?
John Russell Если бы был другой способ, мы бы им воспользовались.
Mendez Может, попробуем бежать и обогнать их.
John Russell Если побежишь — они тебя поймают и убьют. Ты в это веришь больше всего.
Mendez Ладно.
John Russell И постарайся не блевать. Придётся долго полежать в этом.
Mendez Ты можешь быть белым, мексиканцем или индейцем, но, по-моему, иногда выгоднее быть белым. Попробуй оказаться на стороне победителей хоть раз.
John Russell А ты кто такой?
Mendez Что ж, мексиканец ближе к этому, чем белый апач с гор, уж поверь мне!
Grimes Ну что ж... как ты думаешь, как будет выглядеть Ад?
Grimes Похоже, ты неплохо справился, но мы — лучше.
Doris Ты просто так говоришь, чтобы мы туда не пошли.
John Russell Они убьют вас обоих. Вот почему я это говорю.
Billy Lee [замечает, что Джесси стоит возле тела Брейдена после того, как Рассел убивает его] Э-э, Джесси, хочешь что-то, чтобы Брейдена прикрыть?
Jessie [печально качает головой] Нет, пусть лежит там.
Braden Я работаю с десяти лет, Джесси, чистил плевательницы за десять центов в день. Прошло уже тридцать лет, а из окна я вижу только грязную дорогу, ведущую в никуда. Единственное, что меняет картину — пятнистая собака, которая поднимает ногу у стены там. По субботам я выношу пьяниц из города. Получаю за это их ужины по 25 центов и их дешёвую дрянь, обрыгающую мою единственную хорошую рубашку. На ноге у меня три фунта железа. Это делает меня лёгкой мишенью для любого дерзкого ковбоя, который перебрал. Нет, Джесси, мне не нужна жена. Мне нужно уехать.
Jessie Ты можешь объяснить, почему мы всё время за тобой таскаемся?
John Russell Потому что я могу это сделать, леди.
John Russell Тебе лучше положить это оружие. У тебя есть два варианта: положить его или использовать. Даже если свяжешь меня, всё равно умрёшь.
Grimes [своим подчинённым] Поставьте две седла.
Grimes [Обре] Ты пойдёшь с нами.
Audra Favor Нет, я думаю, я останусь здесь.
Grimes Ты будешь в порядке.
Audra Favor Я *в порядке* останусь здесь.
Grimes Так или иначе, ты пойдёшь с нами.
Джесси [замечая Брейдена с бандой Граймса] Фрэнк, ты что творишь?
Брейден Пошло по пизд###, дорогая.
Mrs. Delgado Мне кажется, это мясо не свежее.
Jessie Хватит думать об этом. Просто готовь.
Mrs. Delgado Но пахнет странно. Ты думаешь, всё будет нормально?
Jessie Да, если добавить много перца чили. Сам я на спор есть это не стал бы.
Braden Эй, что происходит?
Jessie Я тебя выселяю. Хочу, чтобы ты собрал свои носки, окурки, кальсоны и никелированный значок шерифа, и пошёл обратно в свою комнату.
Braden Мне тут нравится.
Jessie Не припомню, как ты вообще получил здесь право на жильё. Кажется, однажды ты пришёл за одеялом и остался на целый год.
Jessie Я не выворачиваю твои карманы наизнанку. Я не говорю «нет» посреди ночи. Когда у тебя болит живот, я всегда с содой. Когда простужаешься, я приношу кипятильник от кашля. Я знаю, что мне уже не двадцать, но это тоже неплохо, ведь с годами я научился контролировать свой темперамент.
John Russell Рад угостить вас ужином.
Jessie Множество мужчин готовы на это, мистер Расселл.
John Russell Тогда я лучше приглашу вас на завтрак.
Favor Одно, что тебе нужно понять о белых — они держатся вместе.
John Russell Лучше бы так и было.
Jessie Зачем ты женился? Чтобы спать в одной постели?
Billy Lee Наверное.
Jessie Поверь или нет, но это не вечное дело. Она располнела, ты постарел — и что тогда?
Billy Lee Меня это не волнует. Меня волнует сейчас. Попробуй пожить с этими круглосуточными нытьём — увидишь, каково это.
Jessie Это цена, которую платишь, если хочешь иметь возможность подтолкнуть её ночью.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ричард Бун
Richard Boone
Барбара Раш
Barbara Rush
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Paul Newman
Фрэнк Сильвера
Frank Silvera
Мартин Болсам
Мартин Болсам
Martin Balsam
Дайан Чиленто
Diane Cilento
Маргарет Блай
Margaret Blye
Питер Лазер
Peter Lazer
Кэмерон Митчелл
Cameron Mitchell
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Fredric March
