JessieУверена, это мудрый совет. Только, мистер Рассел, мне кажется, вы так же думаете и о живых.
Grimes[после того, как обыскали вещи Фейвора и забрали деньги]Похоже, ты справился, а мы – ещё лучше.
Lamar DeanЭто было умно — выставить счёт правительству за еду для индейцев, а деньги оставить себе, пока бедные индейцы умирают с голоду.
GrimesЗнаешь, дело в том, что он должен быть здесь с нами, а не стоять там.
[смеётся]
John Russell[когда мексиканский бандит поднимается на холм и требует деньги, иначе они застрелят миссис Фейвор]Стреляй в неё.
Mexican Bandit[Рассел и Мендес устроили засаду на банду Граймса]Эй, хомбрэ! Комплимент твоей стрельбе! Ты воткнул мне пулю! Фух. У меня никогда не было такой боли в животе с тех пор, как я был мальчишкой. Эй, амиго! Друг! Я собираюсь вернуть тебе эту пулю.
Lamar Dean[Рассел забрался на вершину сцены]Что ты там делаешь?
Billy Lee[замечает, что Джесси стоит возле тела Брейдена после того, как Рассел убивает его]Э-э, Джесси, хочешь что-то, чтобы Брейдена прикрыть?
Jessie[печально качает головой]Нет, пусть лежит там.
BradenЯ работаю с десяти лет, Джесси, чистил плевательницы за десять центов в день. Прошло уже тридцать лет, а из окна я вижу только грязную дорогу, ведущую в никуда. Единственное, что меняет картину — пятнистая собака, которая поднимает ногу у стены там. По субботам я выношу пьяниц из города. Получаю за это их ужины по 25 центов и их дешёвую дрянь, обрыгающую мою единственную хорошую рубашку. На ноге у меня три фунта железа. Это делает меня лёгкой мишенью для любого дерзкого ковбоя, который перебрал. Нет, Джесси, мне не нужна жена. Мне нужно уехать.
JessieТы можешь объяснить, почему мы всё время за тобой таскаемся?
John RussellТебе лучше положить это оружие. У тебя есть два варианта: положить его или использовать. Даже если свяжешь меня, всё равно умрёшь.
Grimes[своим подчинённым]Поставьте две седла.
Grimes[Обре]Ты пойдёшь с нами.
Audra FavorНет, я думаю, я останусь здесь.
GrimesТы будешь в порядке.
Audra FavorЯ *в порядке* останусь здесь.
GrimesТак или иначе, ты пойдёшь с нами.
Джесси[замечая Брейдена с бандой Граймса]Фрэнк, ты что творишь?
БрейденПошло по пизд###, дорогая.
Mrs. DelgadoМне кажется, это мясо не свежее.
JessieХватит думать об этом. Просто готовь.
Mrs. DelgadoНо пахнет странно. Ты думаешь, всё будет нормально?
JessieДа, если добавить много перца чили. Сам я на спор есть это не стал бы.
BradenЭй, что происходит?
JessieЯ тебя выселяю. Хочу, чтобы ты собрал свои носки, окурки, кальсоны и никелированный значок шерифа, и пошёл обратно в свою комнату.
BradenМне тут нравится.
JessieНе припомню, как ты вообще получил здесь право на жильё. Кажется, однажды ты пришёл за одеялом и остался на целый год.
JessieЯ не выворачиваю твои карманы наизнанку. Я не говорю «нет» посреди ночи. Когда у тебя болит живот, я всегда с содой. Когда простужаешься, я приношу кипятильник от кашля. Я знаю, что мне уже не двадцать, но это тоже неплохо, ведь с годами я научился контролировать свой темперамент.