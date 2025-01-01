Grimes Мистер, у вас крепкий характер, раз вы так сюда идёте. Теперь я вам должен. Вы дважды меня прострелили.

John Russell Обычно этого достаточно для большинства.

Grimes Не пытайтесь снова, этот вакиро — не промах.

Grimes У вас деньги есть?

John Russell Похоже, я случайно принес своё грязное бельё.

Grimes Дай-ка посмотреть.

John Russell Сам посмотри.

Grimes [открывает сумку, вытаскивает кучу одежды] Ну и что, как, по-твоему, будет выглядеть ад?