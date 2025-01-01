Меню
George Что-то здесь пахнет дурно.
Blanche Да даже тухлятина пахнет вкусно, когда умираешь с голоду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Man leading funeral [На похоронах, цитируя Книгу Мормона, 2 Нефи 9:20-27] О, как велика святость нашего Бога! Ведь Он знает всё, и нет ничего, чего бы Он не знал. И Он пришёл в мир, чтобы спасти всех людей, если они послушаются Его голоса; ибо вот, Он принимает на Себя страдания всех людей, да, страдания каждого живого существа — мужчин, женщин и детей, которые принадлежат к роду Адама. И Он страдает, чтобы воскресение могло настать на всех людей, чтобы все могли предстать перед Ним в день великого суда. И Он повелевает всем людям каяться и креститься во имя Его, имея совершенную веру в Святого Израиля, иначе они не могут быть спасены в царстве Божьем. А если они не покаются и не поверят во имя Его, и не крестятся во имя Его, и не выстоят до конца, то будут прокляты; ибо Господь Бог, Святой Израиля, так сказал. Поэтому Он дал закон; и там, где нет закона, нет наказания; и там, где нет наказания, нет осуждения; и там, где нет осуждения, милости Святого Израиля имеют власть над ними, благодаря искуплению; ибо они освобождены силой Его. Ибо искупление удовлетворяет требования Его справедливости по отношению ко всем, кому не дан закон, и освобождает их от страшного чудовища — смерти и ада, и дьявола, и озера огня и серы, что есть вечные муки; и они возвращаются к тому Богу, который дал им дыхание, к Святому Израиля. Но горе тому, кому дан закон, да, кто имеет все заповеди Божьи, как и мы, и кто нарушает их и тратит дни своего испытания, ибо страшно его положение!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arthur Adamson Разве не трогательно, как идеальное убийство сохранило нашу дружбу все эти годы?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blanche Не начинай переживать, Джордж, иначе наш водяной матрас сегодня вечером превратится в сплошное разочарование; как актёр, ты должен знать, что нервозность портит выступление.
George Тебе не о чём беспокоиться насчёт моего выступления сегодня вечером, дорогая — на самом деле, именно сегодня ты увидишь овацию стоя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fran Не знаю, что со мной сегодня ночью. У меня по всему телу мурашки.
Arthur Adamson Я же говорил тебе про опасность, не так ли? Сначала она тебя тошнит, а когда ты с ней справляешься, она делает тебя очень, очень любящим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blanche Ты стукачка!
George Если я стукач, то ты — неблагодарная сук#.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sanger Сколько ей лет?
Constantine Двадцать пять.
Sanger Почему?
Constantine Почему? Потому что если мужчину моего возраста собираются похитить женщина, он хочет, чтобы ей было 25, вот почему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julia Rainbird Я слишком стар, чтобы пытаться. У меня осталось время только на результат.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
George Это был я. Всегда я. Без моих исследований ты такой же ясновидящий, как сухая салями.
Blanche Противно. Очень противно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Артур Адамсон [Фрэн] Нам самим придётся их двоих прикончить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fran Твоя подруга, Бланш Тайлер, — спирит.
Arthur Adamson Спирит?
Fran Так написано на её вывеске. К тому же там никого нет.
Arthur Adamson Дух никогда не бывает дома.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fran Лучше быстро расскажи вкратце. Я запуталась.
Arthur Adamson Просто. Таксист живёт с сексуально неудовлетворённой медиум по имени Бланш Тайлер. Не спрашивай почему, но, похоже, они ищут какого-то призрака по имени Эдди Шубридж.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
George О, Бланш, да ладно. Просто сядь на свою милую маленькую попку. И должен сказать, она действительно — нет, она есть. Очень привлекательная маленькая попка. И просто подожди меня, хорошо? Сегодня вечером, когда я приду домой, мы, э... Точно. Хорошо. Разработаем наш план. Понимаешь, дорогая?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
George Бланш, ты здорово это провернула. Ты всё ещё чемпион.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fran Ноги просто отваливаются. Эти чёртовы шестисантиметровые каблуки.
Arthur Adamson Мне нравятся высокие женщины. Всем нравятся высокие женщины.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blanche Похоже, никто из нас не в восторге от мысли умирать с голоду.
George Ну и как нам собирать? Сколько этот Уэйл Рейнберд собирается выдать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blanche Вам не о чем беспокоиться, мистер Адамсон. Обещаю. Никому не скажу ни слова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
George Мне надоело, что ты держишь меня за яйца.
Blanche Не втягивай в это свои яйца, Джордж.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
George Бланш, ты хоть представляешь, что мы с десятью тысячами могли бы сделать?
Blanche Мм-хм. Мы даже могли бы пожениться.
George Зачем ты всегда такая зануда?
Blanche О, как ты меня льстишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sanger Кто готовил?
Constantine Она.
Sanger Почему?
Constantine Потому что мужчина не стал бы возиться с петрушкой на филе камбалы, вот почему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fran Не забудь это вылить.
Arthur Adamson Ты правда считаешь, что опустошать химический туалет — это не по статусу коллекционера драгоценностей?
Fran Расплата за грехи, Артур.
Arthur Adamson Я сделаю это завтра.
Fran Не откладывай на завтра то, что можно вылить сегодня ночью.
Arthur Adamson С#к.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arthur Adamson Пойдём спать.
Fran Устала?
Arthur Adamson М-м. Всё тело покалывает.
Fran Как я вообще позволила втянуть себя во всё это? Я думала, что влюбилась в тебя, потому что мне нужна была стабильность в жизни.
Arthur Adamson Похоже, ты просто плохо разбираешься в людях.
Fran Куда ты спрятал алмаз, дорогой?
Arthur Adamson Там, где его все увидят.
Fran Ты не мог.
Arthur Adamson Мог.
Fran Скажешь, где?
Arthur Adamson Сначала придётся меня пытать.
Fran О!
[смеётся]
Fran Так и собираюсь. Через пару минут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Arthur Adamson Ты им что-нибудь сказал?
Fran Ни слова.
Arthur Adamson Видишь, дорогая? Я же говорил, что ты можешь научиться держать рот на замке, если захочешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blanche Куда ты собрался?
George Я иду домой, в свою постель, где смогу нормально поспать.
Blanche Нет, ты не пойдёшь.
George Бланш, это всё, о чём ты только и думаешь?
Blanche Ты что, приберегаешь на чёрный день?
George Дорогая, никогда не знаешь, когда это может пригодиться.
Blanche Ты совсем не дружелюбен, Ламли.
George Бланш, я слишком разбит, чтобы что-то делать. Для тебя я бесполезен.
Blanche Ты всегда для меня бесполезен! Ты всегда сдаёшься, когда я больше всего нуждаюсь в тебе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
George Ну что, в чем дело? Что нам нужно делать?
Blanche Расскажу тебе об этом в постели, потом.
George Ну давай же, Бланш. Намекни хоть чуть-чуть — прелюдия, так сказать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
George Ну как прошло?
Blanche Она зацепилась, ждёт, чтобы её вытащили.
George Ещё одна из твоих сардин за 25 баксов?
Blanche Нет. Это *большая*, Джордж. Огромный кит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Blanche Она дала мне отличную наводку.
George Опять начинается.
Blanche Нет, это ты опять — к человеку, который может сказать тебе, жив Шубридж или мёртв.
George Кто это?
Blanche Епископ Вуд из собора Святого Ансельма.
George Господи, Бланш!
Blanche Нет, Джордж, не он. Епископ Вуд из собора Святого Ансельма.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Bruce Dern
Барбара Харрис
Barbara Harris
Уильям Дивэйн
William Devane
Карен Блэк
Николас Коласанто
Николас Коласанто
Nicholas Colasanto
Кэтлин Несбит
