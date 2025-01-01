Man leading funeral [На похоронах, цитируя Книгу Мормона, 2 Нефи 9:20-27] О, как велика святость нашего Бога! Ведь Он знает всё, и нет ничего, чего бы Он не знал. И Он пришёл в мир, чтобы спасти всех людей, если они послушаются Его голоса; ибо вот, Он принимает на Себя страдания всех людей, да, страдания каждого живого существа — мужчин, женщин и детей, которые принадлежат к роду Адама. И Он страдает, чтобы воскресение могло настать на всех людей, чтобы все могли предстать перед Ним в день великого суда. И Он повелевает всем людям каяться и креститься во имя Его, имея совершенную веру в Святого Израиля, иначе они не могут быть спасены в царстве Божьем. А если они не покаются и не поверят во имя Его, и не крестятся во имя Его, и не выстоят до конца, то будут прокляты; ибо Господь Бог, Святой Израиля, так сказал. Поэтому Он дал закон; и там, где нет закона, нет наказания; и там, где нет наказания, нет осуждения; и там, где нет осуждения, милости Святого Израиля имеют власть над ними, благодаря искуплению; ибо они освобождены силой Его. Ибо искупление удовлетворяет требования Его справедливости по отношению ко всем, кому не дан закон, и освобождает их от страшного чудовища — смерти и ада, и дьявола, и озера огня и серы, что есть вечные муки; и они возвращаются к тому Богу, который дал им дыхание, к Святому Израиля. Но горе тому, кому дан закон, да, кто имеет все заповеди Божьи, как и мы, и кто нарушает их и тратит дни своего испытания, ибо страшно его положение!