Цитаты из фильма Гарольд и Мод

Maude Гарольд, *каждый* имеет право выставить себя дураком. Просто нельзя позволять миру слишком сильно тебя за это судить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Многим нравится быть мёртвыми. Но они на самом деле не мертвы. Они просто отступают от жизни. *Протяни* руку. Рискуй. Даже *получи боль*. Но играй как можешь. Вперёд, команда, вперёд! Дайте мне Л. Дайте мне И. Дайте мне В. Дайте мне Е. Л-И-В-Е. ЖИВИ! Иначе в раздевалке будет не о чём говорить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold У тебя, правда, талант к людям.
Maude Ну, они же мой вид!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Больше всего я хотела бы превратиться в подсолнух. Они такие высокие и простые. А в какой цветок ты бы хотел превратиться?
Harold Не знаю. Может, в один из этих.
Maude Почему ты так говоришь?
Harold Потому что они все одинаковые.
Maude Ооо, но это не так. Смотри. Видишь, некоторые меньше, некоторые полнее, некоторые растут влево, некоторые вправо, а некоторые даже потеряли несколько лепестков. Всевозможные заметные отличия. Видишь, Гарольд, я думаю, что многое из печали мира происходит от людей, которые *такие*,
[она указывает на ромашку]
Maude но позволяют обращаться с собой как с *такими*.
[она показывает на поле ромашек]
Maude [переключение на кадр поля надгробий на военном кладбище]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Земля — моё тело; моя голова — в звёздах.
[пауза]
Maude Кто это сказал, Гарольд?
Harold Не знаю.
Maude Ну, значит, это была я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[чайки летят по небу]
Maude Дрейфус однажды писал с Острова Дьявола, что увидит самых славных птиц. Много лет спустя в Бретани он понял, что это были всего лишь чайки... Для меня же они навсегда останутся — *славными* птицами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Maude О, Гарольд... Это *прекрасно.* Иди и люби ещё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Мод?
Maude Да?
Harold [достаёт из кармана монету с гравировкой из игрового автомата] Вот.
Maude Подарок!
Maude [читает надпись] «Гарольд любит Мод»... а Мод любит Гарольда. Это самый приятный подарок за много лет.
[бросает монету с гравировкой в воду]
Harold [вздыхает, недоумевая]
Maude Так я всегда буду знать, где она.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Знаешь, я раньше взламывала зоомагазины, чтобы спасать канареек. Но потом решила, что это идея слишком опередила время. Зоопарки переполнены, тюрьмы битком... ой, как же мир всё ещё *обожает* свои *клетки*.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Порок, добродетель. Лучше не быть слишком моральным. Ты сам обкрадываешь себя на столько жизни. Ставь выше морали. Если применишь это к жизни, то обязательно будешь жить её полной грудью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Psychiatrist Скажи мне, Гарольд, сколько из этих, эм, *суицидов* ты совершил?
Harold Точно посчитать было бы сложно.
Psychiatrist Ну, тогда дай хотя бы приблизительную оценку.
Harold Приблизительную оценку? Я бы сказал
[наслаждаясь мыслью]
Harold пятнадцать.
Psychiatrist Пятнадцать?
Harold Это приблизительная оценка.
Psychiatrist Все они были ради пользы твоей матери?
Harold Нет. Нет, я бы не сказал «пользы».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Мод.
Maude Да?
Harold Ты молишься?
Maude Молюсь? Нет. Я общаюсь.
Harold С Богом?
Maude С самой жизнью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priest Я был бы нерадив в исполнении своего долга, если бы не сказал тебе, что сама мысль о... сношении — о том, что твое крепкое, юное тело... смешивается с... увядшей плотью... обвисшими грудями... дряблыми ж-ж-жопами... вызывает у меня тошноту.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Psychiatrist Очень распространённая невроз; особенно в нашем обществе, когда мальчик подсознательно хочет переспать с мамой. Но, Гарольд, что меня удивляет — это то, что ты хочешь переспать со своей бабушкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Ты просто садишься в любую машину и уезжаешь?
Maude Не в любую — я люблю разнообразие. Мне всегда хочется новых впечатлений.
Harold [улыбаясь] Возможно.
Harold [более серьёзно] Тем не менее, мне кажется, ты расстраиваешь людей. Не знаю, правильно ли это.
Maude Если кого-то расстраивает, что они думают, будто контролируют что-то, я просто мягко напоминаю: сегодня есть — завтра нет, так что не цепляйтесь за вещи *сейчас.* С учётом этого я не против собирать всякие штуки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Я не жил. Я умирал несколько раз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude [мотоциклисту] *Не* будь занудой. Ты не свой, когда занудствуешь — это проклятие работы в госучреждении.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude [жестикулируя в сторону больного дерева, растущего через тротуар] Гарольд, с этой жизнью нужно что-то делать, и срочно.
Harold Что?
Maude Пересадим её. В лес.
Harold Так нельзя.
Maude Почему нет?
Harold Это общественная собственность.
Maude Вот именно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Psychiatrist Это очень интересно, Гарольд, и, думаю, очень поучительно. Похоже, вырисовывается определённая закономерность. И, конечно, эту закономерность, как только её выделишь, можно преодолеть. Признай проблему — и ты уже наполовину на пути к её, эм, решению. Скажи, Гарольд, чем ты занимаешься для удовольствия? Что приносит тебе иное, особенное наслаждение? Что для тебя действительно важно? Что даёт тебе вот это... особое удовлетворение?
Harold ...Я хожу на похороны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude [на её 80-летии] Я не могла представить более прекрасного прощания!
Harold Прощания?
Maude О, да, дорогой... Мой 80-й день рождения.
Harold Но ты же никуда не собираешься... правда?
Maude [долгая пауза] Я приняла таблетки час назад. К полуночи меня не будет.
Harold [после долгой паузы] ЧТО?
[немедленно переход к скорой помощи]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Motorcycle Officer Водительское удостоверение, мадам?
Maude У меня его нет. Я в них не верю.
Motorcycle Officer Как давно вы за рулём, мадам?
Maude Около 45 минут.
[поворачивается к Гарольду]
Maude Не так ли, Гарольд? Мы надеялись начать раньше, но, видишь ли, найти грузовик — та ещё задачка.
Motorcycle Officer Это ваш грузовик?
Maude О нет, я его просто взяла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Это было весело! Давай сыграем вместе.
Harold Я ничего не играю.
Maude Ничего? Боже мой, каждый должен уметь создавать музыку. Это космический танец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Ты мне нравишься, Мод.
Maude Ты мне тоже нравишься, Гарольд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Так... ты больше не пользуешься зонтом?
[Мауд его не слышит]
Harold Больше не бунтуешь?
Maude [Мауд плачет, наконец смотрит на Гарольда] О, да! Каждый день. Но теперь мне не нужна *защита*. Я обнимаю! Всё ещё борюсь за Важные Вещи, но теперь по-своему, по-личному.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Скажи, ты умеешь танцевать?
Harold Простите?
Maude Ты поёшь и танцуешь?
Harold Э-э, нет.
Maude Э-э, нет. Я так и думала.
[смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude [Мод ведёт катафалк Гарольда через кладбище] Эй, эта старушка отлично управляется! Ты когда-нибудь водил катафалк, Гарольд?
Harold Да.
Maude Ну вот! Для меня это новый опыт!
[катафалк скрипит на повороте]
Maude Отлично держится на поворотах! Отвезти тебя домой, Гарольд?
Harold Эээ, это моя машина.
Maude [смотрит на Гарольда] ТВОЙ катафалк?
Harold Йе-катафалк!
Maude Оооооооооооо!
[катафалк резко останавливается]
Maude Тогда ТЫ отвезёшь МЕНЯ домой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Mrs. Chasen [замечая Гарольда, висящего на петле в гостиной] Полагаю, тебе это кажется очень смешным, Гарольд... О, ужин в восемь, Гарольд. И постарайся быть немного живее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Последовательность — это не совсем человеческая черта.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Тебе нравятся... ножи?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold За что ты боролся?
Maude О, за важные вещи. Свободу. Права. Справедливость. Короли умирали, королевства падали. Я не жалею о королевствах — какой смысл в границах, нациях и патриотизме? Но королей мне не хватает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude [смотрит на похоронную церемонию] Кто посылает на похороны мёртвые цветы? Это абсурд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Это определённо новый опыт для меня.
Maude О, замечательно! Старайся каждый день пробовать что-то новое. В конце концов, нам дана жизнь, чтобы это понять. Она не вечна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude [При входе в её дом] Это всё сувениры, но второстепенные, не главное, если понимаешь, о чём я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарольд [обращаясь к полицейскому] Он за нами идёт.
Мод Да? Полицейские всегда любят играть в игры!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гарольд [не по теме для воинственного дяди] Во время войны уровень самоубийств в стране снижается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Гарольд и Солнечный Свет лежат на полу, покрытые искусственной кровью от ножа Гарольда]
Миссис Чейзен [шокировано] Гарольд!... Это было твоё последнее свидание!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold [Голос становится громче] Она схватила меня за голову... Она схватила меня за голову! Я ЕЁ УБЬЮ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Сегодня у меня был просто чудесный день — и ты очень красивая.
Maude О, Гарольд, ты заставляешь меня чувствовать себя школьницей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Возьми лопату, Гарольд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle Victor Ну что скажешь, Гарольд? Ах, какая это жизнь! Приключения, действия, советы, и ты сможешь увидеть войну своими глазами. Да тут полно девчонок с косыми глазами. Это сделает из тебя мужчину, Гарольд. Ты объедешь весь мир, наденешь форму и возьмёшься за мужскую работу. Будешь ходить с гордо поднятой головой, с огоньком в глазах и лёгкой поступью, зная в душе, что работаешь ради мира... и служишь своей стране. Прямо как Натан Хейл. Вот что нужно этой стране — побольше таких, как Натан Хейл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дядя Виктор [пытается заинтересовать Гарольда службой в армии] Почему, чёрт возьми, мы отказались от немцев? С тех пор, как эти проклятые политики записали их к нам в союзники, все войны — сплошной позор для страны. Посмотри в историю — лучшие две наши войны были против немцев. Я говорю, пусть крауты будут по ту сторону, где им и место. Давайте иметь врага, ради которого стоит убивать, и войну, которую страна сможет поддержать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Мне нравится наблюдать, как всё растёт. Они — растут, цветут, увядают, умирают и превращаются во что-то другое. Ах, жизнь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Разве это не чудесно! Вокруг нас — живые существа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Chasen Она снабжает *весь* юго-запад куриным кормом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude [наблюдая за сортировкой мусора] Скажи мне, Гарольд, разве этого достаточно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Chasen У Гарольда отец был похожее чувство абсурда. Помню, как однажды в Париже он просто вышел купить сигареты, а потом его арестовали за то, что он голышом плывёт по Сене — экспериментирует с течениями реки в надувных нарукавниках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Как тебя зовут?
Harold Гарольд, Гарольд Чейзен.
Maude Очень приятно. Я - дама Марджори Шарден, но можешь звать меня Мод.
Harold Очень приятно. Рад познакомиться.
Maude Спасибо. Думаю, мы станем хорошими друзьями. Ты тоже так считаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Хочешь сигарету?
Sunshine Doré Нет, спасибо. Они пачкают пальцы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Расскажи о себе. Чем занимаешься, когда не ходишь на похороны?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Погладь... по ладони... ласкай... исследуй.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Присаживайся, Гарольд. Я поставлю чайник. Выпьем горячего, вкусного чая.
Harold Спасибо, но мне действительно нужно идти.
Maude Но это чай из овсяной соломы! Ты же не пил чай из овсяной соломы, правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Ты часто позируешь для Глаука?
Maude О, боже, нет! У меня нет на это времени, но я люблю держать руку на пульсе, а бедному Глауку иногда нужно освежить в памяти контуры женской фигуры. Ты против?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Я хочу показать тебе свою картину. Это "Насилие над Римом". В углу — "Леда и лебедь", мой автопортрет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude [поёт] Пой, пой, Если хочешь быть свободным — будь свободным, Ведь есть миллион способов быть, Ты знаешь, что они есть, И если хочешь быть на высоте — будь на высоте, А если хочешь быть внизу — будь внизу, Ведь есть миллион путей идти, Ты знаешь, что они есть...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maude Встречай рассвет огненным дыханием!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Chasen У меня здесь, Гарольд, анкеты от Национальной службы компьютерных знакомств. Они отсекают толстых и уродливых, так что, очевидно, это контора с высокими стандартами. Сначала — интервью о личности, которое ты должен заполнить и вернуть. Ну что, готов, Гарольд? Вот первый вопрос. «Тебе неудобно при встрече с новыми людьми?» Думаю, ответ — да, ты согласен, Гарольд? «Стоит ли обучать сексуальному просвещению вне дома?» Я бы сказала, нет, а ты, Гарольд? Да, ставим D. Три. «Могут ли женщины баллотироваться на пост президента США?» Не вижу причин, почему нет. Абсолютно да. «Запоминаешь ли ты шутки и получаешь удовольствие, рассказывая их другим?» Ты не делаешь этого, правда, Гарольд? Нет. Абсолютно нет. «Часто ли у тебя возникает ощущение, что жизнь не стоит того, чтобы её жить?» Что думаешь, Гарольд? А? В? О, поставим С — не уверен. «Переэксплуатируют ли тему секса наши СМИ?» Ну, да, конечно же. «Тебе трудно принимать критику?» Нет. Ставим D. «Иногда ли у тебя болит голова или спина после тяжёлого дня?» Да, действительно. «Легко ли ты засыпаешь?» Думаю, да. «Веришь ли ты в смертную казнь за убийство?» О, да, безусловно. «По-твоему, общественные мероприятия — это обычно пустая трата времени?» Ни в коем случае! «Может ли Бог влиять на наши жизни?» Да, абсолютно. «Включает ли твоя личная религия или философия жизнь после смерти?» О, да, конечно. Точно. «Нравилась ли тебе жизнь в детстве?» О, да, ты был замечательным малышом, Гарольд. «Считаешь ли ты, что сексуальная революция зашла слишком далеко?» Определённо да. «Неприятна ли тебе мысль о сваппинге женами?» Даже вопрос неприятен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Chasen «У тебя бывают взлёты и падения без видимой причины?» Вот это ты, Гарольд!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Uncle Victor Давайте рассмотрим факты. Я считаю, что эта страна слишком сурово относится к открытому осуждению войны. Я говорю, что можно отметить множество материальных выгод, которые приносит политика кризисов и конфликтов. Чёрт возьми, Вторая мировая дала нам шариковую ручку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Солнечный — это твоё настоящее имя?
Sunshine Doré Ну, на самом деле это было имя моего учителя драмы, Луи Саншайн. Возможно, ты о нём слышал? Он сильно повлиял на развитие моего инструмента. В театральном жаргоне это значит моё тело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Harold Я женюсь.
Mrs. Chasen На ком?
[он протягивает ей фото, она смотрит на обратную сторону]
Mrs. Chasen Наверное, ты думаешь, что это очень смешно, Гарольд. Подсолнух!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Chasen Гарольд, у меня есть всего несколько минут, дорогой, и я хочу сообщить тебе о своём решении. Ты до сих пор вел очень беззаботную, праздную, счастливую жизнь — жизнь ребёнка. Но пришло время оставить детские дела и взять на себя взрослые обязанности. О, все мы хотели бы плыть по жизни, не думая о завтрашнем дне, но так не бывает. У нас есть наши обязанности, наши обязательства, наши принципы. Короче говоря, Гарольд, я думаю, пришло время тебе жениться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
