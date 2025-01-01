Mrs. Chasen У меня здесь, Гарольд, анкеты от Национальной службы компьютерных знакомств. Они отсекают толстых и уродливых, так что, очевидно, это контора с высокими стандартами. Сначала — интервью о личности, которое ты должен заполнить и вернуть. Ну что, готов, Гарольд? Вот первый вопрос. «Тебе неудобно при встрече с новыми людьми?» Думаю, ответ — да, ты согласен, Гарольд? «Стоит ли обучать сексуальному просвещению вне дома?» Я бы сказала, нет, а ты, Гарольд? Да, ставим D. Три. «Могут ли женщины баллотироваться на пост президента США?» Не вижу причин, почему нет. Абсолютно да. «Запоминаешь ли ты шутки и получаешь удовольствие, рассказывая их другим?» Ты не делаешь этого, правда, Гарольд? Нет. Абсолютно нет. «Часто ли у тебя возникает ощущение, что жизнь не стоит того, чтобы её жить?» Что думаешь, Гарольд? А? В? О, поставим С — не уверен. «Переэксплуатируют ли тему секса наши СМИ?» Ну, да, конечно же. «Тебе трудно принимать критику?» Нет. Ставим D. «Иногда ли у тебя болит голова или спина после тяжёлого дня?» Да, действительно. «Легко ли ты засыпаешь?» Думаю, да. «Веришь ли ты в смертную казнь за убийство?» О, да, безусловно. «По-твоему, общественные мероприятия — это обычно пустая трата времени?» Ни в коем случае! «Может ли Бог влиять на наши жизни?» Да, абсолютно. «Включает ли твоя личная религия или философия жизнь после смерти?» О, да, конечно. Точно. «Нравилась ли тебе жизнь в детстве?» О, да, ты был замечательным малышом, Гарольд. «Считаешь ли ты, что сексуальная революция зашла слишком далеко?» Определённо да. «Неприятна ли тебе мысль о сваппинге женами?» Даже вопрос неприятен.