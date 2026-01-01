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Фильмография
Эдмон Райан
Edmon Ryan
Киноафиша
Персоны
Эдмон Райан
Эдмон Райан
Edmon Ryan
Дата рождения
5 июня 1905
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
4 августа 1984
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Переломный момент
(1950)
6.7
Двое на качелях
(1962)
Фильмография Эдмон Райан
6.7
Двое на качелях
Two for the Seesaw
мелодрама, драма
1962, США
7.5
Переломный момент
The Breaking Point
криминал, драма, нуар
1950, США
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