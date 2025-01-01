Jerry RyanНет. Не оба. Не ты. Я пытался сделать из тебя кого-то вроде меня — наверное, как всех остальных. Жадным, сдержанным, оберегающим то, что имеем, потому что у нас так мало. Всё, что получаешь, отдаёшь вдвое больше. Нет, ты не неудачник. Ты — подарок, малыш. Под этим прекрасным лицом — уличный боец. Но под этим — кто-то, кого никто и ничто никогда не запятнало. Таким, каким люди и должны быть. Вот кто ты.
Jerry Ryan[после слов Гиттель о том, что она будет стенографировать]Стено́графия — вот чего этому роману с самого начала не хватало.
Gittel 'Mosca' MoscawitzСлушай, Джерри, я — та, кто в ловушке. Ты въедешь ко мне, я... я заставлю тебя жениться на мне, я знаю, что так и будет. И что тогда у меня останется? Я не хочу провести остаток жизни в попрошайничестве. Мне этого мало, Джерри. Больше не могу. Я хочу, чтобы кто-то чувствовал ко мне то, что ты говорил о ней раньше. Что скажешь, если мы дадим друг другу от ворот поворот, а?
Jerry RyanРади меня? Чтобы я мог вернуться?
Gittel 'Mosca' MoscawitzНет. Независимо от того, уйдёшь ты или останешься. Честно говоря, Джерри, с тех пор, как у меня случилось кровотечение, я ни разу не сделала ни одного свободного вздоха. Я хочу уехать отсюда, чтобы наконец вздохнуть.
Jerry RyanЯ предложил, но беру свои слова обратно. Я ни к чему не готов и не способен брать на себя ответственность в эти дни. Особенно за простодушную дурочку. Вот почему я обижен. Из-за разочарования.
Gittel 'Mosca' MoscawitzТак ты говоришь: «нуждаюсь в тебе». Мне нужна ты. Кто вообще говорит такие вещи всерьёз? Если тебе кто-то дорог, ты не заставляешь его просить. Это не счёт, который надо оплатить. Что за отдача такая? Так что, когда ты просишь меня отдаться на блюдечке... Ну, что ты отдаёшь, Джерри? Что я получу? Джейк, я плачу копейку — получаю конфету за копейку. А ты... Ты — большая коробка за десять баксов, а я получу только обёртку. Ты обманываешь людей. Ты делаешь вид, что отдаёшь, но на самом деле нет.
Jerry Ryan3.30, пятница, и в любое время после этого.
Jerry RyanЯ же говорил тебе: предъяви на меня претензию, положись на меня. Я тебя практически заставил. Гитель, я забочусь о тебе. Не хочу видеть, как ты страдаешь, теряешься или остаёшься в дураках.
Gittel 'Mosca' MoscawitzТак в чём же будущее, Джерри? Ты станешь меньше думать о ней? Немного времени пройдёт — и всё будет в шоколаде? Как я могу ей составить конкуренцию? Дважды в год устраивать истерику? Так тебя поймать? Я получила половину тебя, будучи развалиной, так мы и пойдём дальше? О, ты меня обманываешь, Джерри.
Gittel 'Mosca' MoscawitzМежду нами никакого равенства, Джерри. Ты только и делаешь, что отдаёшь. То, что я могу дать, тебе не нужно. А то, что я хочу, ты дать не можешь. Неважно, выучу я стенографию или научусь играть на горне, стоя на голове. Если ты меня не любишь, значит, не любишь. И время тут ни черта не изменит.
Gittel 'Mosca' MoscawitzЭто как в детстве, мы целовались в тамбуре. Она внутри тебя, а я всегда снаружи, в тамбуре. Всё, что ты здесь сделал — чтобы что-то ей доказать.
Jerry RyanТебе. Себе.
Gittel 'Mosca' MoscawitzЕй. С ней ты не мог стоять на своих двух, с мной сможешь, только я тоже должен стоять. Ты ей докажешь. С ней ты принимал подачки, со мной будешь раздавать. Лофты, подарки. Неважно, хочу я их или нет — ты ей докажешь. Когда тебе хреново, мне не надо думать, что я сделал не так. Она звонила — не звонила, писала письмо — не писала. Всегда она.