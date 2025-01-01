Меню
Jerry Ryan Это правда. Половина меня даже не была в этом городе.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Я пыталась, Джейк.
Jerry Ryan Конечно.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Значит, мы оба — неудачники.
Jerry Ryan Нет. Не оба. Не ты. Я пытался сделать из тебя кого-то вроде меня — наверное, как всех остальных. Жадным, сдержанным, оберегающим то, что имеем, потому что у нас так мало. Всё, что получаешь, отдаёшь вдвое больше. Нет, ты не неудачник. Ты — подарок, малыш. Под этим прекрасным лицом — уличный боец. Но под этим — кто-то, кого никто и ничто никогда не запятнало. Таким, каким люди и должны быть. Вот кто ты.
Jerry Ryan Ну... пока, дорогая.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Я тебя люблю, Джерри. Пока жив, помни: последнее, что ты услышал от меня — я тебя люблю.
Jerry Ryan Я тоже тебя люблю, малыш.
Гиттель 'Моска' Московиц Теперь всё для меня выглядит совсем иначе. Ты действительно мне очень помог, Джерри.
Джерри Райан Правда, Гиттель? Да? Потому что если бы я мог думать так...
Гиттель 'Моска' Московиц Ты помог мне. Впервые я выхожу с большим, чем пришла. Кто бы этот парень ни был, он будет тебе должен.
Джерри Райан Спасибо. Она тоже будет тебе должна. Больше, чем сама когда-либо узнает.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Мне надо убираться отсюда, пока ты не дал мне по шее.
Jerry Ryan Дать по шее? Вот это ты от своих романов и ждёшь?
Gittel 'Mosca' Moscawitz Что касается мужчин, я всегда ожидаю худшего.
Jerry Ryan [после слов Гиттель о том, что она будет стенографировать] Стено́графия — вот чего этому роману с самого начала не хватало.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Слушай, Джерри, я — та, кто в ловушке. Ты въедешь ко мне, я... я заставлю тебя жениться на мне, я знаю, что так и будет. И что тогда у меня останется? Я не хочу провести остаток жизни в попрошайничестве. Мне этого мало, Джерри. Больше не могу. Я хочу, чтобы кто-то чувствовал ко мне то, что ты говорил о ней раньше. Что скажешь, если мы дадим друг другу от ворот поворот, а?
Jerry Ryan Ради меня? Чтобы я мог вернуться?
Gittel 'Mosca' Moscawitz Нет. Независимо от того, уйдёшь ты или останешься. Честно говоря, Джерри, с тех пор, как у меня случилось кровотечение, я ни разу не сделала ни одного свободного вздоха. Я хочу уехать отсюда, чтобы наконец вздохнуть.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Почему такая обида? Потому что мне тебя жаль?
Jerry Ryan Думаю, я не могу тебя себе позволить. Я не готов к целому человеку со всеми его слабостями...
Gittel 'Mosca' Moscawitz Кто спрашивал? Кто предлагал?
Jerry Ryan Я предложил, но беру свои слова обратно. Я ни к чему не готов и не способен брать на себя ответственность в эти дни. Особенно за простодушную дурочку. Вот почему я обижен. Из-за разочарования.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Что значит простодушная? Умная?
Jerry Ryan Глупая. Наивная.
Jerry Ryan Ты не могла бы перестать ходить туда-сюда?
Gittel 'Mosca' Moscawitz Я нервничаю.
Jerry Ryan Я тоже, но этот ходьба ни к чему не приводит.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Я просто ждала, когда меня остановят.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Первым, что ты сказал, было «Помоги мне», по телефону!
Jerry Ryan Нет. Я сказал, что не скажу...
Gittel 'Mosca' Moscawitz Ты сказал «Помоги мне»! Я ответила «Конечно»
Jerry Ryan Гитель, когда ты 12 лет замужем, 12 лет живёшь с одним человеком, так просто не разойдёшься. Нельзя забыть это, как будто... В общем, я свалил. Побежал.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Хватит бежать, ты уже у Атлантического океана.
Jerry Ryan Я больше не бегу.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Ты не видишь? Если не можешь с ней поговорить, значит, ты бежишь.
Jerry Ryan Ты не понял ни слова из того, что я сказал?
Gittel 'Mosca' Moscawitz Конечно! Если бы я была присяжной, я дала бы себе пять лет.
Jerry Ryan Я не шучу. Мне нужен кто-то.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Отпусти!
Jerry Ryan Мне нужен кто-то.
Gittel 'Mosca' Moscawitz И что? Отпусти меня, а то закричу.
Jerry Ryan Нет, не закричишь.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Помогите!
Jerry Ryan Ты сумасшедшая. Кто-нибудь придёт.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Никто не придёт, это Нью-Йорк.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Так ты говоришь: «нуждаюсь в тебе». Мне нужна ты. Кто вообще говорит такие вещи всерьёз? Если тебе кто-то дорог, ты не заставляешь его просить. Это не счёт, который надо оплатить. Что за отдача такая? Так что, когда ты просишь меня отдаться на блюдечке... Ну, что ты отдаёшь, Джерри? Что я получу? Джейк, я плачу копейку — получаю конфету за копейку. А ты... Ты — большая коробка за десять баксов, а я получу только обёртку. Ты обманываешь людей. Ты делаешь вид, что отдаёшь, но на самом деле нет.
Jerry Ryan 3.30, пятница, и в любое время после этого.
Gittel 'Mosca' Moscawitz В любое время после этого? И как долго?
Jerry Ryan Ты что-то сказал?
Gittel 'Mosca' Moscawitz Я сказала, что люблю тебя.
Jerry Ryan Если хочешь такое сказать, не мямли.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Ладно, закричу.
Jerry Ryan Я же говорил тебе: предъяви на меня претензию, положись на меня. Я тебя практически заставил. Гитель, я забочусь о тебе. Не хочу видеть, как ты страдаешь, теряешься или остаёшься в дураках.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Так в чём же будущее, Джерри? Ты станешь меньше думать о ней? Немного времени пройдёт — и всё будет в шоколаде? Как я могу ей составить конкуренцию? Дважды в год устраивать истерику? Так тебя поймать? Я получила половину тебя, будучи развалиной, так мы и пойдём дальше? О, ты меня обманываешь, Джерри.
Jerry Ryan Я пытался не делать этого.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Вот в чём вся проблема. Как бы ты ни старался. Кто так работает, если всё в порядке?
Gittel 'Mosca' Moscawitz Между нами никакого равенства, Джерри. Ты только и делаешь, что отдаёшь. То, что я могу дать, тебе не нужно. А то, что я хочу, ты дать не можешь. Неважно, выучу я стенографию или научусь играть на горне, стоя на голове. Если ты меня не любишь, значит, не любишь. И время тут ни черта не изменит.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Небраска. Это рядом с Калифорнией, да?
Jerry Ryan Нет, я думаю, ты про Неваду.
Jerry Ryan Просто проверяю. Как сказала старая дама, как я могу знать, что думаю, пока не услышу, что говорю?
Jerry Ryan Тебе больше заняться нечем.
Gittel 'Mosca' Moscawitz У меня есть одиннадцать разных дел!
Jerry Ryan Разное — не значит лучшее. Почему ты их не делаешь?
Gittel 'Mosca' Moscawitz Почему я не так поняла? Ты звонил по поводу холодильника или нет?
Jerry Ryan Нет.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Тогда я не понимаю. Ты звонил.
Jerry Ryan Я звонил, потому что сходил с ума в одиночке.
Jerry Ryan Я звонил, чтобы связаться с кем-то из слабого пола, кто действительно слабее.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Ну вот, я здесь. Связь установлена.
Jerry Ryan Я звонил пригласить тебя на ужин сегодня. И на спектакль, если хочешь.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Ну, почему же сразу не сказал?
Jerry Ryan Я боялся, что ты скажешь либо да, либо нет.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Я бы сказала «Конечно»!
Jerry Ryan Сразу проблемы. Какой спектакль? Где поесть?
Gittel 'Mosca' Moscawitz Погоди! Теперь я не так уверена. Не знаю, хочу ли я ввязываться. Ты звучишь сложно.
Jerry Ryan Ох.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Я — девушка, верно? Ты — мужчина. Определяйся, пригласи меня, я тоже решу.
Jerry Ryan Пытаюсь месяц.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Пригласить меня на ужин?
Jerry Ryan Нет, выбраться с клея. После того, как сломал ногу в пяти местах, не решаешься сделать первый шаг. Я повесил трубку, потому что не хотел сказать: «Пожалуйста, помоги мне»
Gittel 'Mosca' Moscawitz Я опаздываю.
Jerry Ryan Да, знаю.
Jerry Ryan В следующий раз буду саркастичен.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Мы уже в следующий раз!
Gittel 'Mosca' Moscawitz Чем ты занимался в Нью-Йорке?
Jerry Ryan В основном ходил пешком, днём и ночью.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Монотонно, но полезно.
Jerry Ryan Я бы сказал, ты прирождённая жертва.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Жертва чего?
Jerry Ryan Самой себя.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Жалко тебя. Что такого ужасного?
Jerry Ryan Тебе жалко меня?
Gittel 'Mosca' Moscawitz Конечно.
Jerry Ryan Гитель, сколько тебе лет?
Gittel 'Mosca' Moscawitz 29.
Jerry Ryan Хватит говорить, как будто тебе 28. Начни беспокоиться о своих проблемах.
Jerry Ryan Эта свеча на моём торте, что ты зажгла, осветила путь аж до Омахи.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Достаточно нормально?
Jerry Ryan Что достаточно нормально?
Gittel 'Mosca' Moscawitz Твоя нога?
Jerry Ryan Возможно, у меня от этого башня поехала!
Gittel 'Mosca' Moscawitz Подними трубку, если ты такой сильный.
Jerry Ryan Хочешь, чтобы я это сделал?
Gittel 'Mosca' Moscawitz Конечно, хочу. Я не знаю, на что могу рассчитывать. Я могу орать во всё горло, а никто не придёт. На кого можно положиться, кроме меня самой?
Jerry Ryan На меня!
Gittel 'Mosca' Moscawitz Да? Если опереться на тебя, я провалюсь в эту чёртову дыру где-то в Неваде!
Gittel 'Mosca' Moscawitz Джерри?
Jerry Ryan Что?
Gittel 'Mosca' Moscawitz Ты меня больше не любишь?
Jerry Ryan Ненавижу тебя. Достаточно страстно?
Gittel 'Mosca' Moscawitz Это как в детстве, мы целовались в тамбуре. Она внутри тебя, а я всегда снаружи, в тамбуре. Всё, что ты здесь сделал — чтобы что-то ей доказать.
Jerry Ryan Тебе. Себе.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Ей. С ней ты не мог стоять на своих двух, с мной сможешь, только я тоже должен стоять. Ты ей докажешь. С ней ты принимал подачки, со мной будешь раздавать. Лофты, подарки. Неважно, хочу я их или нет — ты ей докажешь. Когда тебе хреново, мне не надо думать, что я сделал не так. Она звонила — не звонила, писала письмо — не писала. Всегда она.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Всю жизнь я не могла одолеть ни одного мерзавца.
Jerry Ryan Это... Это неправда. Все суды мира скажут тебе, что это правда, но это не так. Облигации не могут быть «удержаны зря».
Jerry Ryan Береги себя, оставайся бездомным.
Jerry Ryan Ты спишь с мистером Америка?
Gittel 'Mosca' Moscawitz Ларри? Я же говорила, он танцор. Мы просто хорошие друзья, и всё такое. Ты что, думаешь, я какая-то странная?
[Поворачивается к Ларри]
Gittel 'Mosca' Moscawitz Эй! Ты такой?
Jerry Ryan Такой что?
Gittel 'Mosca' Moscawitz П#д#р.
Jerry Ryan [Закатывает глаза, вздыхает] Ты уже слишком далеко зашёл.
[Подходит к Гиттель и страстно целует её]
Gittel 'Mosca' Moscawitz Брат, сколько ты не пьёшь?
Jerry Ryan Год.
Gittel 'Mosca' Moscawitz Где был... в тюрьме?
[Они снова целуются — страстно]
