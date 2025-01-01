Меню
Leonard 'Lennie' Crawley Что ты, православный трус?
Edgar Hopper Нет, Леннон. Я просто верю в пассивное сопротивление.
Leonard 'Lennie' Crawley О, Махатма Хоппер, полагаю?
Edgar Hopper Нет, на самом деле, Ганди и я получили это от одного парня — Генри Торо.
Rod Anderson, Jr. Что ты будешь делать после оргии?
Rod Anderson, Jr. МЕЛРОУЗ! ПРОСТИ МЕНЯ!
Edgar Hopper [Говорит через мегафон] Ребята, не ползите в Кроули. Прыгайте, прыгайте, прыгайте в Хопперс.
Louisa May Foster Эдгар оставил мне примерно 2 миллиона долларов наличными и ценными бумагами. И, как, наверное, никогда не говорил Торо, это куча бабла.
Louisa May Foster Мне, пожалуйста, скотч со льдом... э-э, со льдом.
Larry Flint Лувр — это помойка для искусств.
Mrs. Foster Луиза, ты получилась настоящей красавицей. У тебя есть что предложить. Послушай совет матери — продай это сейчас.
Leonard 'Lennie' Crawley Кстати. Тебе бы лучше сказать маме, что пора платить за её холодильник. Не дай ей думать, что раз мы женимся, я её простю.
Louisa May Foster Ты знаешь, какое безразличие я испытывала?
Leonard 'Lennie' Crawley А?
Louisa May Foster Ну, это начинает меняться. Начинает превращаться в полное презрение.
Edgar Hopper [По телефону] Что с нашим заказом на набор «Мать Гусь: Атомный дезинтегратор»?
Larry Flint [Разлегшись на переднем сиденье такси, Луиза только что села сзади] У меня нет целого дня, леди. Куда поедем?
Louisa May Foster О, ты говоришь по-английски.
Larry Flint Все мы, иностранцы, говорим. Это обязательно.
Louisa May Foster Ты американец?
Larry Flint Нет. Нет, леди. Я русский шпион ЦРУ.
Larry Flint Деньги портят. Искусство взрывается.
Louisa May Foster О, какая красивая фраза.
Larry Flint Она бессмертна. Я только что её придумал.
Louisa May Foster То, что Ларри Флинт имел при себе наличными, плюс продажа оставшихся у него картин, принесло мне около 4 миллионов долларов американских. Сумма, которой даже Пикассо не стыдился бы.
Rod Anderson, Jr. Я напоминаю тебе напомнить мне сказать, что я тебя люблю.
Louisa May Foster Спасибо, что напомнил. Я напоминаю тебе, что ты сказал напомнить мне, чтобы я сказал, что люблю тебя.
Rod Anderson, Jr. Спасибо, что напомнил.
Louisa May Foster Спасибо.
Louisa May Foster Ты столкнулась с разорением?
Rod Anderson, Jr. Я в три раза богаче, чем в день нашей свадьбы.
Louisa May Foster О, нет.
Rod Anderson, Jr. Я пойду покормлю Мелиссу, а ты подоишь кур, ладно?
Louisa May Foster Разве не может подождать до завтра?
Rod Anderson, Jr. Вот видишь, сколько ты понимаешь в фермерстве. Если не подоишь её сейчас, она всю ночь будет мууу-мууу кричать.
[sic]
Louisa May Foster Род продал всё так быстро, что его состояние сократилось до жалких 150 миллионов долларов.
Pinky Benson Я не могу их подвести. В конце концов, я — то, из чего состоят их мечты. Я принадлежу им.
Hollywood Lawyer Ты получаешь все деньги — все до копейки. Но есть одна загвоздка.
[Читает завещание Пинки]
Hollywood Lawyer "Итак, я распоряжаюсь построить Мемориальный музей Пинки Бенсон, посвящённый моим фанатам... и в нём будут сохранены все мои танцевальные туфли, окунутые в бронзу... и большая золотая копия моего гортанного аппарата. Перед моей статуей будет постоянно светиться розовый свет. А в зале на 15 000 мест мои фильмы будут показываться круглосуточно. Всё остальное я оставляю жене, Луизе Мэй Бенсон."
Louisa May Foster О, мне осталось ещё 30 миллионов, и я сразу же слетала в Вашингтон, и на этом мы и остановимся.
Awards Ceremony Guest Сегодня вечером в «Flaming Lips» Пинки Бенсон доказал, что комедия может длиться пять с половиной часов. Раньше сегодня Пинки сказал, что его следующий фильм будет идти семь с половиной часов.
Louisa May Foster Доктор Свенсон, вы тоже считаете меня сумасшедшей?
Dr. Victor Stephanson Э-э, имя — Стефансон, Виктор Стефансон. И, эм, у нас здесь это слово не употребляют.
Dr. Victor Stephanson Тебе не психиатр нужен. Тебе голову проверить надо.
Leonard 'Lennie' Crawley Кстати, она не может быть твоей настоящей мамой. Наверняка её оставили на твоём пороге в одну бурную ночь, в клетке.
Leonard 'Lennie' Crawley [Прищурившись на Эдгара Хоппера вдалеке] Хм. Интересно, сколько мне дадут за непреднамеренное убийство.
Driscoll В Кроуливилле вам даже штрафа не выпишут, сэр.
Louisa May Foster [Плывя к Эдгару на его рыбацкой лодке] Не ожидала тебя здесь встретить. Я как раз проплывала мимо.
Edgar Hopper Ты всех рыб спугала.
Louisa May Foster Мог бы меня подтянуть.
Edgar Hopper О, Луиза. Я сделаю тебя счастливой. Я никогда не буду усердно работать. Я никогда не добьюсь успеха, клянусь.
Louisa May Foster Что случилось, дорогая?
Edgar Hopper Ой, ничего. Думаю, я сегодня после обеда ненадолго сгоняю в магазин.
Louisa May Foster Но ты же была там всего десять дней назад.
Edgar Hopper Знаешь, лето кончается. Люди возвращаются из отпусков. Кому-то может что-то понадобиться.
Edgar Hopper [Через мегафон] Топ, топ, топ, покупатели. К Хопперам — бегом.
Louisa May Foster Дорогая, я проверил отели в Риме и забронировал их для нашего отпуска.
Edgar Hopper Прости, дорогая, это придётся отложить до следующего года.
Louisa May Foster До следующего года?
Edgar Hopper Да, до следующего года. А пока купи себе пару книг по искусству и коробку спагетти.
Nicky Cathcart Очень надеюсь, что вы двое сможете к нам заехать на съёмки.
Louisa May Foster Ммм. С удовольствием. Мы всегда с удовольствием участвуем в съёмках.
Movie executive Этот фильм легко соберёт 50 миллионов в прокате.
Pinky Benson Да, жаль, что мне достанется только половина.
Second movie executive А студия хочет, чтобы ты сыграл вместе с Фрэнком, Марлоном и Кэри в ремейке «Четырёх всадников».
Third movie executive Ну?
Pinky Benson Почему я должен тащить этих балластов? Я сыграю всех четырёх.
Louisa May Foster Эдгар, сегодня Рождество.
Edgar Hopper Да, а Рождество — это бизнес, большой бизнес.
Edgar Hopper [Читает вслух, печатая на пишущей машинке] Наша музыкальная швабра, которая играет «Позволь позвать тебя милой, я влюблён в тебя», — провал в маркетинге. Возьми что-нибудь весёлое, вроде «Звёзд и полос навсегда», чтобы гарантировать музыкальную уборку.
Larry Flint Типичный американский мерило: вечный бакс. Вот почему я уехал отсюда.
Louisa May Foster Дорогой, неужели так громко надо, когда ты рисуешь?
Larry Flint Видишь, звук, звуковые колебания, они попадают туда. А потом это передаётся на фотоэлектрическую ячейку, которая даёт эти динамические импульсы щёткам и рычагам, и это слияние механизированного мира и человеческой души.
Larry Flint Я не оставлял это у мясника. Я показывал ему, и там был покупатель, который брал свиные рульки. И вот он смотрит на картинку, потом надевает очки и дает мне свою визитку... и ещё 40 000 франков. Это почти 200 долларов.
Louisa May Foster Ну, работа магната никогда не заканчивается, правда? Ты себя так называешь, да? Магнатом?
Rod Anderson, Jr. Абсолютно! Абсолютно! Каждое утро я встаю, смотрю в зеркало и говорю: «Доброе утро, магнат!»
Rod Anderson, Jr. Никто не утроит бизнес Anderson Enterprises, кроме Рода Андерсона. Кто-то отдавал приказы... где-то. Кто-то из моей организации. Это абсолютная измена. Кто-то отдавал приказы за моей спиной. Представляете! Если я хочу потерять состояние — я потеряю. Если я хочу утроить его — утрою, никто другой. Я доберусь до каждого офиса по всему миру и выясню, кто за моей спиной управлял делами. Утроить? Как он вообще мог утроить? Кто этот парень? Годы тратишь на обучение сотрудников — топ-менеджеров, чтобы они служили тебе верно, а они нож в спину вонзают. Вот такая у нас верность.
Louisa May Foster Ну, про двух предыдущих мужиков ты ничего не сказала!
Женщина на выставке Если бы только Бетховен был жив, чтобы услышать эту картину.
Ларри Флинт Ах да. Бедняга Людвиг. Думаю, он был бы очень доволен.
Edgar Hopper [Жестами указывает из своей простой хижины на город] Луиза, ты серьёзно — ты выберешь это вместо всего того? Но, Луиза, у меня ничего нет. У меня... у меня всегда будет ничего. Я всегда буду никем.
Louisa May Foster Эдгар, именно этого я и хочу: ничего. Цитируя меня, а не Торо, я люблю тебя.
Edgar Hopper Зачем эта камера?
Leonard 'Lennie' Crawley Я снимаю документальный фильм о трущобах Кроуливилля.
