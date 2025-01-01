Rod Anderson, Jr.Вот видишь, сколько ты понимаешь в фермерстве. Если не подоишь её сейчас, она всю ночь будет мууу-мууу кричать.
Louisa May FosterРод продал всё так быстро, что его состояние сократилось до жалких 150 миллионов долларов.
Pinky BensonЯ не могу их подвести. В конце концов, я — то, из чего состоят их мечты. Я принадлежу им.
Hollywood LawyerТы получаешь все деньги — все до копейки. Но есть одна загвоздка.
[Читает завещание Пинки]
Hollywood Lawyer"Итак, я распоряжаюсь построить Мемориальный музей Пинки Бенсон, посвящённый моим фанатам... и в нём будут сохранены все мои танцевальные туфли, окунутые в бронзу... и большая золотая копия моего гортанного аппарата. Перед моей статуей будет постоянно светиться розовый свет. А в зале на 15 000 мест мои фильмы будут показываться круглосуточно. Всё остальное я оставляю жене, Луизе Мэй Бенсон."
Louisa May FosterО, мне осталось ещё 30 миллионов, и я сразу же слетала в Вашингтон, и на этом мы и остановимся.
Awards Ceremony GuestСегодня вечером в «Flaming Lips» Пинки Бенсон доказал, что комедия может длиться пять с половиной часов. Раньше сегодня Пинки сказал, что его следующий фильм будет идти семь с половиной часов.
Edgar Hopper[Читает вслух, печатая на пишущей машинке]Наша музыкальная швабра, которая играет «Позволь позвать тебя милой, я влюблён в тебя», — провал в маркетинге. Возьми что-нибудь весёлое, вроде «Звёзд и полос навсегда», чтобы гарантировать музыкальную уборку.
Larry FlintТипичный американский мерило: вечный бакс. Вот почему я уехал отсюда.
Larry FlintВидишь, звук, звуковые колебания, они попадают туда. А потом это передаётся на фотоэлектрическую ячейку, которая даёт эти динамические импульсы щёткам и рычагам, и это слияние механизированного мира и человеческой души.
Larry FlintЯ не оставлял это у мясника. Я показывал ему, и там был покупатель, который брал свиные рульки. И вот он смотрит на картинку, потом надевает очки и дает мне свою визитку... и ещё 40 000 франков. Это почти 200 долларов.
Louisa May FosterНу, работа магната никогда не заканчивается, правда? Ты себя так называешь, да? Магнатом?
Rod Anderson, Jr.Абсолютно! Абсолютно! Каждое утро я встаю, смотрю в зеркало и говорю: «Доброе утро, магнат!»
Rod Anderson, Jr.Никто не утроит бизнес Anderson Enterprises, кроме Рода Андерсона. Кто-то отдавал приказы... где-то. Кто-то из моей организации. Это абсолютная измена. Кто-то отдавал приказы за моей спиной. Представляете! Если я хочу потерять состояние — я потеряю. Если я хочу утроить его — утрою, никто другой. Я доберусь до каждого офиса по всему миру и выясню, кто за моей спиной управлял делами. Утроить? Как он вообще мог утроить? Кто этот парень? Годы тратишь на обучение сотрудников — топ-менеджеров, чтобы они служили тебе верно, а они нож в спину вонзают. Вот такая у нас верность.
Женщина на выставкеЕсли бы только Бетховен был жив, чтобы услышать эту картину.
Ларри ФлинтАх да. Бедняга Людвиг. Думаю, он был бы очень доволен.
Edgar Hopper[Жестами указывает из своей простой хижины на город]Луиза, ты серьёзно — ты выберешь это вместо всего того? Но, Луиза, у меня ничего нет. У меня... у меня всегда будет ничего. Я всегда буду никем.
Louisa May FosterЭдгар, именно этого я и хочу: ничего. Цитируя меня, а не Торо, я люблю тебя.