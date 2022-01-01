Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Веселозавр Рекс 3D Веселозавр Рекс 3D
Киноафиша Фильмы Веселозавр Рекс 3D Веселозавр Рекс 3D, 2012: актеры и роли
Partysaurus Rex Веселозавр Рекс 3D 2012 / США
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Веселозавр Рекс 3D, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Уолш Mark Walsh
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Тим Аллен Тим Аллен Tim Allen Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Тимоти Далтон Тимоти Далтон Timothy Dalton
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Приложение киноафиши