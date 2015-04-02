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З/Л/О
Отзывы о фильме «З/Л/О»
V/H/S
З/Л/О
2012 / США
Трейлер
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Опять 25. Опять камера дрожит, опять снято на реальных событиях. Сколько можно. Никому не догнать Паранормальные явления 1. Они задали темп и не кто не может подхватить. Думаю будет очень скучно.
2 апреля 2015, 12:51
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ЕвгенияJ
2 апреля 2015, 12:51
фильм понравился на все 100 процентов,люблю фильмы в жанре ужасы и часто их смотрю... просмотр этого фильма перед сном,оказался крайне лишним,т.к от впечатления признаюсь не смогла уснуть всю ночь...
хотя,когда в полном недоразумении и не понимании этого фильма вышла с кинотеатра,фильм показался полным бредом...но спустя пару часов все стало на свои места....✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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рамзес
2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ ТОЛЬКО МОРАЛЬНЫМ УРОДАМ !!! РЕЖИССЕРА НА КОЛ,ФИЛЬМ В ТОПКУ !!! НЕ ХОДИТЕ НА ЭТУ ПАРАШУ !!!!!! ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Lemashka
2 апреля 2015, 12:51
Жесть!!! Ушли не досмотрев, т.к. мало того, что чушь, так еще и снято так, что тошнит от все время прыгающей картинки! Не тратьте зря деньги и время на этот бред!
2 апреля 2015, 12:51
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
Десткий сад, даже байки из склепа шедевр.
жаль денег и потраченного времени ✊
2 апреля 2015, 12:51
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хотя,когда в полном недоразумении и не понимании этого фильма вышла с кинотеатра,фильм показался полным бредом...но спустя пару часов все стало на свои места....✊
жаль денег и потраченного времени ✊
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