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Fragments: Marilyn Monroe Все о Мэрилин 2012 / США
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Все о Мэрилин, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лиз Гарбус Лиз Гарбус Liz Garbus
В ролях
Элизабет Бэнкс Элизабет Бэнкс Elizabeth Banks Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Линдси Лохан Линдси Лохан Lindsay Lohan Бен Фостер Бен Фостер Ben Foster Эван Рэйчел Вуд Эван Рэйчел Вуд Evan Rachel Wood Мишель Монахан Мишель Монахан Michelle Monaghan Ума Турман Ума Турман Uma Thurman Эмбер Тэмблин Эмбер Тэмблин Amber Tamblyn Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Гленн Клоуз Гленн Клоуз Glenn Close
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