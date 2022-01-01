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Все о Мэрилин
Все о Мэрилин, 2012: актеры и роли
Fragments: Marilyn Monroe
Все о Мэрилин
2012 / США
7.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Все о Мэрилин, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лиз Гарбус
Liz Garbus
В ролях
Элизабет Бэнкс
Elizabeth Banks
Зои Салдана
Zoe Saldana
Линдси Лохан
Lindsay Lohan
Бен Фостер
Ben Foster
Эван Рэйчел Вуд
Evan Rachel Wood
Мишель Монахан
Michelle Monaghan
Ума Турман
Uma Thurman
Эмбер Тэмблин
Amber Tamblyn
Пол Джаматти
Paul Giamatti
Гленн Клоуз
Glenn Close
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