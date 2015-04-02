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Мастер
Отзывы о фильме «Мастер»
The Master
Мастер
2012 / США
Трейлер
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
А я не вижу проблем с сайентологией. мне кажется есть и по хуже, среди разрешенных религий.
А в целом, фильм, я уверен удастся. Хотя бы потому что участие Хоакина, после запоя, это будет весело и не ординарно...))
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 12/02/2013 - 01:51:49):
Происходит от лат. aberratio «уклонение, удаление, отвлечение», далее из лат. aberrare «удаляться, отклоняться» (лат. ab- «от» + лат. errare «блуждать, заблуждаться»). Очень интересное на самом деле направление. Но расстраивает, всеуничтожающее Американское естество, выраженное в постоянной идеи максимального потребления и получение прибыли от чего бы то ни было. Хотя на мой взгляд, для религии это как раз основное, отрицать важность и вобще идолобожество - ДЕНЬГИ, Прибыль. Ибо не могут эти вещи, иметь под собой фундаментальную вселенскую необходимость. А человек - может.
Интересно, посмотреть на это с прикладной точки зрения, то есть с некоего угла, ретуширования психологических травм прошлого, для нормального существования в настоящем. Ну вобщем, я подожду до следующей неделе, надеюсь в КИНО, это будет убедительней.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
кста, Америкосы начисто в премиях за кинематографические заслуги, игнорируют даже в номинациях. Видимо , все они там, скрытые сайентологи))
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 14/02/2013 - 01:28:12):
❗️
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Смотрела дважды и еще буду смотреть, ибо удовольствие.
Цепляет неочевидностью и непонятностью мотивации героев, одни вопросы, а ответы - в области догадок и ощущений, т.е. всё, как в жизни.
Феникса я таким не видела, не представляла, что он может быть таким. Как объяснить...есть фениксова оболочка, а внутри неё другой человек, живой, реальный и цельный. Как-то так. Его хрипый смех долго стоит в ушах. В дубляже смотреть бессмысленно.
Хоффман похож на котяру. Хозяин мурлыкает, щурится умильно, забавляет публику, но когти и зубы показывает сразу при посягательстве на его авторитет.
Соглашусь, что сайентология тут не главное и не сильно Андерсону интересна. Выглядит это как времяпровождение обеспеченных и благоустроенных бездельников. Не пошли же они со своими путешествиями во времени в хосписы, к тяжелобольным, чтобы облегчить страдания.
Мне кажется, с таким же успехом Хозяин мог быть банкиром каким-нибудь или мафиози. Просто у банкира герой Феникса больше дня не продержался бы, а про мафиози была бы совсем другая история.
А так, дружба - не дружба, служба - не служба, черт его знает... Забавы одного, продуманного и расчетливого, и преданность другого, запутавшегося в себе, неуправляемого. Похоже, что преданность искренняя, но тоже не факт.
Жена у сайентолога гнусная, ненавижу такой тип.
Снято замечательно, я проваливалась в эту картинку, в 50-е прошлого века.
10/10.
2 апреля 2015, 12:51
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U99
2 апреля 2015, 12:51
Кино, определенно, очень интересное. Из тех, о которых можно поговорить. Из тех, которые скорее задают вопросы чем на что-то отвечают. Основная тема, понятно из названия, это вечная притча о учителе (мастере) и ученике. Однако что делать, если ученик - дикое животное, не склонное к обучению, а учитель - самовлюбленный шарлатан, бездарность, ничтожество?
В начале также затрагивается пласт "послевоенного синдрома", в том виде, в котором он характерен для Штатов. Во всех странах послевоенный синдром основывается на разном. В Америке он базируется на том, что солдат, вернувшийся с величайших битв в истории человечества, возвращается домой - но не может найти дома. Не потому что этот дом сожгли, и бросили трупы жены и детей в колодец, как это было в СССР. А потому, что он вернулся чужим для всех человеком. Он пришел из мира жизни и смерти в мир обжорства и банковских счетов. Кто он для этого мира, герой? Нет, пустое место. Очень пронзительный момент, как мне показалось, ближе к концу фильма, когда герой Хоакина, вскипев от упреков в ничтожестве, выпаливает: Да я был на войне, у меня тринадцать боевых выходов, а ты-то кто?! И на секунду победно ухмыляется. А уже через секунду перестает улыбаться. Он понимает - для этих людей он никто. Будь у него хоть вся грудь в орденах. Для общества обжор он просто нищий неудачник, ему воздадут почести раз в году - и хватит на том.
Своеобразная ирония Андерсена заключается в том, что нормальное общество, по сути, отворачивается от своих детей, которые за него умирали. Да, им обеспечат курсы повышения квалификации, может быть, дадут пару тысяч в долг для старта своего бизнеса. Если у них поедет крыша, их примет штатный психолог, полагающийся в рамках программы по адаптации, проведет несколько стандартных тестов, после чего пропишет курс каких-нибудь тяжелых таблеток. Выздоровеют - хорошо, нет - перейдем к электричеству и лоботомии (см. "Пролетая над гнездом кукушки"). Человеческого отношения нет, нет никаких целей (после пережитого мысль завести свой ларек и возиться с ним до конца дней как-то не очень притягивает) и Фредди начинает идти ко дну. Помогает делу его тяга к выпивке и генетическая склонность к сумасшествию (мать сошла с ума), а также одержимость женским телом (спасибо флоту). Детство, надо полагать, тоже было не самым радостным, хотя про это он не распространяется.
И вот, дойдя до самого дна, в шаге от тюрьмы или сумасшедшего дома, он случайно попадает в руки сектантам. В данном случае совершенно неважно, кто был прообразом, Рон Хаббард или Папа Грибовой, речь идет о секте как явлении. Во главе, естественно, самовлюбленный дурак ("интеллектуал", ага), считающий, что он открыл все тайны вселенной, включая время, космос и субатомный мир, но на деле не могущий связать выступление на пятнадцать минут. И несущий пургу в духе старого доброго телеканала ТВ3. У него есть задатки психолога, возможно он когда-то учился на медицинском, или просто самоучка. Есть зачатки гипнотезера. Есть безудержная, хотя и довольно плоская фантазия. Вокруг него толпы идиотов, считающих его Господом Богом, и толпы мразей, не верящих ни одному слову и стригущих купоны на лжи. Ни одной живой души. И тут подарок судьбы - дикий зверь. Полубезумный моряк, бродяга, воришка, алкоголик, драчун, зажатый жизнью в угол. Надо сказать, в дубляже перестарались, придав звучанию Фредди совсем уж гопарские ноты. Герой Хоакина, конечно, не гопник. Он груб и агрессивен, но это грубость и агрессия бывалого матроса и бродяги, а не тупого быдла, от безделья лузгающего семки у подъезда.
Интересно, что именно влияние главы секты, которое было бы губительным для нормального, психически здорового человека, входит в какой-то удивительный контакт с больным сознанием парня. Дело, конечно, не в учении - он, хотя и пытается напряженно понять смысл, - ничего не понимает. С одной стороны, он недалек умом. А возможно, это какая-то природная, животная сила его подсознания, блокирующая поток чуши и бреда - понимать-то по сути нечего, один шлак. Так вот, дело не в словах, за которыми пустота, дело в том, что впервые за много лет Фредди встречает человека, которому он интересен, который общается с ним на равных, а не с высоты своего толстого кошелька. Он груб и агрессивен, но в нем чувствуется жизнь, прямота, стремление к правде (хотя он и врет через слово) - огромный контраст по сравнению с лицемерным змеиным кублом, окружившим своего Учителя. Он совсем другой, и его появление вызывает настоящий шок. Змеи, с одной стороны, боятся за судьбу столь успешного финансового предприятия, а с другой - заворожены его подлинностью, и пытаются даже как-то заигрывать. Первое очарование, конечно, быстро проходит, и остается только страх за деньги, из-за чего Фредди оказывается в плотном кольце враждебных гадюк (к этому ему не привыкать), и защищает его только дружба с главным. Главного же, вероятно, завлекает загадка Фредди - он запудривал мозги и более сложным ребятам, однако этот никак не подчиняется. С одной стороны - это бросает вызов его способности к внушению, с другой - видимо, бессознательно притягивает. Начинается длительная череда опасных психологических экспериментов психологов-самоучек, и малой части которых среднестатистическому человеку вполне хватило бы, чтобы стать рабом Хозяина, или сойти с ума.
Финал, в целом, нельзя сказать, что плохой.
Если не смотрели фильм, дальше лучше не читайте, будет не так интересно.
Фредди, каким-то непостижимым образом, несмотря на все старания секты раздавить его, подчинить своей воле, выдерживает и не подчиняется. Более того, он справляется со своим прошлым - все-таки приходит в дом девушки, к которой обещал вернуться. Он справляется со своей агрессией, начинает держать себя в руках. В общем, постепенно выздоравливает, хотя болезнь, конечно, не проходит до конца (генетическая склонность к сумасшествию неизлечима). И перед ним открывается прекрасный пустой мир, в котором совершенно нечего делать и незачем жить. Очередная ирония судьбы от Андерсена.
Фильм неоднозначный, возможны трактовки. Я его понял вот так.
2 апреля 2015, 12:51
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U99
2 апреля 2015, 12:51
Кстати, жаль, что в Россию привезли только цифровую копию. Кино было снято на широкой пленке и в таком виде смотрелось бы лучше, со всеми "букашками" и царапинами, бегающими по экрану.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Андрей133, 16/02/2013 - 22:35:17):
Феникс (человечество) – беспощадно гениален. Неистовый, чувак рвет и мечет. Вот из-за него, как минимум, ни грамма жалости о просмотре. - Отлично сказано, старина.! Завтра посмотрю, и будет вам вердикт.)
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Вероятно не каждый усмотрит в этом фильме, что то знакомое, то что происходило с вами, в жизни или со знакомыми. Но, для меня фильм, напомнил конец 90х, когда приходили из армии, товарищи, которые были не много старше. Они участвовали в последней Чеченской, и в принципе приходили целыми, снаружи. Дальше, это было фейерверк планов, тусовок, друзей старых, друзей новых. Короче, ПИЛИ только год, на боевые, пока не кончались деньги и здоровье. Один из них, мой очень хороший знакомый, вылитый Хоакин, только на 20 лет тогда моложе. Пару лет назад, я его мельком видел, выглядел он хуже, чем Феникс в фильме. Мало кому так повезло, как персонажу Хоакина, почти ни кто в реальной жизни не находит своего Мастера, тупо спивается и сбивается с пути. Причина не только в войнах и бухле конечно, травмы детства, сексуальные расстройства, полное отторжение друзей и близких, все это никуда уже не может деться в характере, с возрастом. Никого не жалко, не себя ни кого то еще, мир просто катится вниз по дороге. Короткие мгновения человеческого участия в их жизни, как фокусы, вспыхивают, радуют, исчезают. О чем тут можно мечтать? Во что верить? Да вобще, о чем им говорить с нами?
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Chicos, 17/02/2013 - 11:55:03):
Вам бы мог посоветовать, когда следующий раз, на голову наденете ведро с Поп-корном во время сеанса, то дырки прорезайте не где рот, а где глаза.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 16/02/2013 - 23:41:25):
"Гомосятины" я там никакой не усмотрел, Американские клоуны, для меня не авторитеты. Да и вобще, смотря на 40летнего, кривого, косого Хоакина, и 50летнего, старого, толстого Хоффмана, вобще как могла прийти эта чушь в голову??? Кого это может возбудить в принципе? Что это за кадр, Вами был замечен? Где жена отдрочила мужу? Ну и что. Или Хофман влажно и пристально смотрел на Феникса, ну так он на всех так смотрел, понятно же он сам не в себе тоже. Резюме: кино качественное, даже спорить не интересно. Хоакину Оскар, хоть и играл сам себя. Саунд, очень гармонично лёг. 9\10
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Chicos, 20/02/2013 - 10:30:13):
(бытовуха перемешанная с пьянством.) - так это и есть современная проза. А о чем писать\говорить то?? про путешествия принцов к замкам драконов?? Кто же будет говорить о Вас, о Ваших друзьях и близких.? Согласен, кино не для всех. И дело тут не в повышенном сексуальном подтексте, не все готовы принять некую ПРАВДУ, для себя.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 20/02/2013 - 02:05:43):
Мне кажется, это притягивание фактов к гипотезе. Ну спорить не буду, каждый видит по своему. Просто на пляже он передал атмосферу вечно пьяных, неприкаянных, моряков, после войны. Да они друг друга пере...ть от радости и алкоголя готовы, но не про это кино же. Тут еще гейский подтекст, дает картинка из глянцевых 50х, с их прическами, одеждой и поведением. Хоакин прыгал конечно забавно, тут можно это интерпретировать, как бывшый солдат, который привык драться за свою команду, командира. Он был одинок, тут у него появилась типа семья, он ее защищает. Не забывайте один факт, он всегда бухой. Вы вобще встречали людей, которые 10 лет пьют каждый день, при этом еще не выпали из социума? Ну и как они Вам?)
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
вобще дискуссия, попахивает ханжеством тут...
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Badgio, 20/02/2013 - 02:46:39):
Я кстати тут тоже имею что сказать)). Я встречал таких людей, которые весили 50-60кг, мужчин, так вот они постоянно пытались с кем то зацепиться. Но когда это все таки происходило, на эту драку было жалко смотреть. Как правило, этот субтильный воин, просто капашился на земле с противников, ничего особо не делая, в плане ударов. Ибо не мог он реально никого избить.))
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Может, талант Феникса виноват, не знаю, но не производит Фредди впечатление тупого драчуна и конченого алкоголика. Такой, знаете, рубаху на груди хрясть и пошел мутузить по чем свет... Что валил и лупил по щекам, так не мог удержаться, а публика же нежная, как с ними по-грубому? Для Фредди такие пощечины все равно что шлепки детёнка по попе, мне так кажется.
Ещё и хронический спермотоксикоз у него. Глушил проблемы суррогатами всякими. Может, побочный эффект такой.
Химия между Хоффманом и Фениксом была, точно. Чего в ней больше, расчета или инстинкта, не знаю, думаю, всё сразу. Потребность в другом, защита своего, это из области животного, как и сексуальность. Совсем не хочу сказать, что всё плохо, это наверное, лучшее, что есть от животного в человеке.
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
вот вы говорите "жулик", "шарлатан", "ахинея".. а ведь его пациенты ему сами под гипнозом рассказывали свои прошлые жизни и действительно излечивались.
потому и нету прямой сатиры на секту. герой Хоффмана не проходимец. он действительно человек с талантами и возможностями. вот только с собой-то еще не доработал, больно высокомерный да вспыльчивый. а куда в эзотерику лезет, когда бревно в глазу... потому и мается, потому отхватит кусочек мудрости - а остальное не дается. не готов.
2 апреля 2015, 12:51
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GreyV
2 апреля 2015, 12:51
фильм сам.. Феникс восхитил. Хоффман ожидаемо порадовал. Джонни как всегда бесподобен, вот только мало его было.. а вот Андерсон не дотянул. не знает он, чем историю заканчивать, нет у него ответа. тянет, тянет, так и не вытянул. за это время два чудесных финала проскочило - вот бери, пускай титры, и получится красиво и многозначно. ан не, перетянул.
и Фрейда много. эх, американцы, как будто кроме психоанализа прошловекового больше и нет в психологии направлений...
2 апреля 2015, 12:51
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А в целом, фильм, я уверен удастся. Хотя бы потому что участие Хоакина, после запоя, это будет весело и не ординарно...))
Происходит от лат. aberratio «уклонение, удаление, отвлечение», далее из лат. aberrare «удаляться, отклоняться» (лат. ab- «от» + лат. errare «блуждать, заблуждаться»). Очень интересное на самом деле направление. Но расстраивает, всеуничтожающее Американское естество, выраженное в постоянной идеи максимального потребления и получение прибыли от чего бы то ни было. Хотя на мой взгляд, для религии это как раз основное, отрицать важность и вобще идолобожество - ДЕНЬГИ, Прибыль. Ибо не могут эти вещи, иметь под собой фундаментальную вселенскую необходимость. А человек - может.
Интересно, посмотреть на это с прикладной точки зрения, то есть с некоего угла, ретуширования психологических травм прошлого, для нормального существования в настоящем. Ну вобщем, я подожду до следующей неделе, надеюсь в КИНО, это будет убедительней.
❗️
Цепляет неочевидностью и непонятностью мотивации героев, одни вопросы, а ответы - в области догадок и ощущений, т.е. всё, как в жизни.
Феникса я таким не видела, не представляла, что он может быть таким. Как объяснить...есть фениксова оболочка, а внутри неё другой человек, живой, реальный и цельный. Как-то так. Его хрипый смех долго стоит в ушах. В дубляже смотреть бессмысленно.
Хоффман похож на котяру. Хозяин мурлыкает, щурится умильно, забавляет публику, но когти и зубы показывает сразу при посягательстве на его авторитет.
Соглашусь, что сайентология тут не главное и не сильно Андерсону интересна. Выглядит это как времяпровождение обеспеченных и благоустроенных бездельников. Не пошли же они со своими путешествиями во времени в хосписы, к тяжелобольным, чтобы облегчить страдания.
Мне кажется, с таким же успехом Хозяин мог быть банкиром каким-нибудь или мафиози. Просто у банкира герой Феникса больше дня не продержался бы, а про мафиози была бы совсем другая история.
А так, дружба - не дружба, служба - не служба, черт его знает... Забавы одного, продуманного и расчетливого, и преданность другого, запутавшегося в себе, неуправляемого. Похоже, что преданность искренняя, но тоже не факт.
Жена у сайентолога гнусная, ненавижу такой тип.
Снято замечательно, я проваливалась в эту картинку, в 50-е прошлого века.
10/10.
В начале также затрагивается пласт "послевоенного синдрома", в том виде, в котором он характерен для Штатов. Во всех странах послевоенный синдром основывается на разном. В Америке он базируется на том, что солдат, вернувшийся с величайших битв в истории человечества, возвращается домой - но не может найти дома. Не потому что этот дом сожгли, и бросили трупы жены и детей в колодец, как это было в СССР. А потому, что он вернулся чужим для всех человеком. Он пришел из мира жизни и смерти в мир обжорства и банковских счетов. Кто он для этого мира, герой? Нет, пустое место. Очень пронзительный момент, как мне показалось, ближе к концу фильма, когда герой Хоакина, вскипев от упреков в ничтожестве, выпаливает: Да я был на войне, у меня тринадцать боевых выходов, а ты-то кто?! И на секунду победно ухмыляется. А уже через секунду перестает улыбаться. Он понимает - для этих людей он никто. Будь у него хоть вся грудь в орденах. Для общества обжор он просто нищий неудачник, ему воздадут почести раз в году - и хватит на том.
Своеобразная ирония Андерсена заключается в том, что нормальное общество, по сути, отворачивается от своих детей, которые за него умирали. Да, им обеспечат курсы повышения квалификации, может быть, дадут пару тысяч в долг для старта своего бизнеса. Если у них поедет крыша, их примет штатный психолог, полагающийся в рамках программы по адаптации, проведет несколько стандартных тестов, после чего пропишет курс каких-нибудь тяжелых таблеток. Выздоровеют - хорошо, нет - перейдем к электричеству и лоботомии (см. "Пролетая над гнездом кукушки"). Человеческого отношения нет, нет никаких целей (после пережитого мысль завести свой ларек и возиться с ним до конца дней как-то не очень притягивает) и Фредди начинает идти ко дну. Помогает делу его тяга к выпивке и генетическая склонность к сумасшествию (мать сошла с ума), а также одержимость женским телом (спасибо флоту). Детство, надо полагать, тоже было не самым радостным, хотя про это он не распространяется.
И вот, дойдя до самого дна, в шаге от тюрьмы или сумасшедшего дома, он случайно попадает в руки сектантам. В данном случае совершенно неважно, кто был прообразом, Рон Хаббард или Папа Грибовой, речь идет о секте как явлении. Во главе, естественно, самовлюбленный дурак ("интеллектуал", ага), считающий, что он открыл все тайны вселенной, включая время, космос и субатомный мир, но на деле не могущий связать выступление на пятнадцать минут. И несущий пургу в духе старого доброго телеканала ТВ3. У него есть задатки психолога, возможно он когда-то учился на медицинском, или просто самоучка. Есть зачатки гипнотезера. Есть безудержная, хотя и довольно плоская фантазия. Вокруг него толпы идиотов, считающих его Господом Богом, и толпы мразей, не верящих ни одному слову и стригущих купоны на лжи. Ни одной живой души. И тут подарок судьбы - дикий зверь. Полубезумный моряк, бродяга, воришка, алкоголик, драчун, зажатый жизнью в угол. Надо сказать, в дубляже перестарались, придав звучанию Фредди совсем уж гопарские ноты. Герой Хоакина, конечно, не гопник. Он груб и агрессивен, но это грубость и агрессия бывалого матроса и бродяги, а не тупого быдла, от безделья лузгающего семки у подъезда.
Интересно, что именно влияние главы секты, которое было бы губительным для нормального, психически здорового человека, входит в какой-то удивительный контакт с больным сознанием парня. Дело, конечно, не в учении - он, хотя и пытается напряженно понять смысл, - ничего не понимает. С одной стороны, он недалек умом. А возможно, это какая-то природная, животная сила его подсознания, блокирующая поток чуши и бреда - понимать-то по сути нечего, один шлак. Так вот, дело не в словах, за которыми пустота, дело в том, что впервые за много лет Фредди встречает человека, которому он интересен, который общается с ним на равных, а не с высоты своего толстого кошелька. Он груб и агрессивен, но в нем чувствуется жизнь, прямота, стремление к правде (хотя он и врет через слово) - огромный контраст по сравнению с лицемерным змеиным кублом, окружившим своего Учителя. Он совсем другой, и его появление вызывает настоящий шок. Змеи, с одной стороны, боятся за судьбу столь успешного финансового предприятия, а с другой - заворожены его подлинностью, и пытаются даже как-то заигрывать. Первое очарование, конечно, быстро проходит, и остается только страх за деньги, из-за чего Фредди оказывается в плотном кольце враждебных гадюк (к этому ему не привыкать), и защищает его только дружба с главным. Главного же, вероятно, завлекает загадка Фредди - он запудривал мозги и более сложным ребятам, однако этот никак не подчиняется. С одной стороны - это бросает вызов его способности к внушению, с другой - видимо, бессознательно притягивает. Начинается длительная череда опасных психологических экспериментов психологов-самоучек, и малой части которых среднестатистическому человеку вполне хватило бы, чтобы стать рабом Хозяина, или сойти с ума.
Финал, в целом, нельзя сказать, что плохой.
Если не смотрели фильм, дальше лучше не читайте, будет не так интересно.
Фредди, каким-то непостижимым образом, несмотря на все старания секты раздавить его, подчинить своей воле, выдерживает и не подчиняется. Более того, он справляется со своим прошлым - все-таки приходит в дом девушки, к которой обещал вернуться. Он справляется со своей агрессией, начинает держать себя в руках. В общем, постепенно выздоравливает, хотя болезнь, конечно, не проходит до конца (генетическая склонность к сумасшествию неизлечима). И перед ним открывается прекрасный пустой мир, в котором совершенно нечего делать и незачем жить. Очередная ирония судьбы от Андерсена.
Фильм неоднозначный, возможны трактовки. Я его понял вот так.
Феникс (человечество) – беспощадно гениален. Неистовый, чувак рвет и мечет. Вот из-за него, как минимум, ни грамма жалости о просмотре. - Отлично сказано, старина.! Завтра посмотрю, и будет вам вердикт.)
Вам бы мог посоветовать, когда следующий раз, на голову наденете ведро с Поп-корном во время сеанса, то дырки прорезайте не где рот, а где глаза.
"Гомосятины" я там никакой не усмотрел, Американские клоуны, для меня не авторитеты. Да и вобще, смотря на 40летнего, кривого, косого Хоакина, и 50летнего, старого, толстого Хоффмана, вобще как могла прийти эта чушь в голову??? Кого это может возбудить в принципе? Что это за кадр, Вами был замечен? Где жена отдрочила мужу? Ну и что. Или Хофман влажно и пристально смотрел на Феникса, ну так он на всех так смотрел, понятно же он сам не в себе тоже. Резюме: кино качественное, даже спорить не интересно. Хоакину Оскар, хоть и играл сам себя. Саунд, очень гармонично лёг. 9\10
(бытовуха перемешанная с пьянством.) - так это и есть современная проза. А о чем писать\говорить то?? про путешествия принцов к замкам драконов?? Кто же будет говорить о Вас, о Ваших друзьях и близких.? Согласен, кино не для всех. И дело тут не в повышенном сексуальном подтексте, не все готовы принять некую ПРАВДУ, для себя.
Мне кажется, это притягивание фактов к гипотезе. Ну спорить не буду, каждый видит по своему. Просто на пляже он передал атмосферу вечно пьяных, неприкаянных, моряков, после войны. Да они друг друга пере...ть от радости и алкоголя готовы, но не про это кино же. Тут еще гейский подтекст, дает картинка из глянцевых 50х, с их прическами, одеждой и поведением. Хоакин прыгал конечно забавно, тут можно это интерпретировать, как бывшый солдат, который привык драться за свою команду, командира. Он был одинок, тут у него появилась типа семья, он ее защищает. Не забывайте один факт, он всегда бухой. Вы вобще встречали людей, которые 10 лет пьют каждый день, при этом еще не выпали из социума? Ну и как они Вам?)
Я кстати тут тоже имею что сказать)). Я встречал таких людей, которые весили 50-60кг, мужчин, так вот они постоянно пытались с кем то зацепиться. Но когда это все таки происходило, на эту драку было жалко смотреть. Как правило, этот субтильный воин, просто капашился на земле с противников, ничего особо не делая, в плане ударов. Ибо не мог он реально никого избить.))
Ещё и хронический спермотоксикоз у него. Глушил проблемы суррогатами всякими. Может, побочный эффект такой.
Химия между Хоффманом и Фениксом была, точно. Чего в ней больше, расчета или инстинкта, не знаю, думаю, всё сразу. Потребность в другом, защита своего, это из области животного, как и сексуальность. Совсем не хочу сказать, что всё плохо, это наверное, лучшее, что есть от животного в человеке.
потому и нету прямой сатиры на секту. герой Хоффмана не проходимец. он действительно человек с талантами и возможностями. вот только с собой-то еще не доработал, больно высокомерный да вспыльчивый. а куда в эзотерику лезет, когда бревно в глазу... потому и мается, потому отхватит кусочек мудрости - а остальное не дается. не готов.
и Фрейда много. эх, американцы, как будто кроме психоанализа прошловекового больше и нет в психологии направлений...
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