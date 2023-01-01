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Скоро в прокате "Снежная королева: Разморозка"
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Мастер
Мастер, 2012: актеры и роли
The Master
Мастер
2012 / США
Трейлер
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Мастер, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Томас Андерсон
Paul Thomas Anderson
В ролях
Эми Адамс
Amy Adams
Хоакин Феникс
Joaquin Phoenix
Филип Сеймур Хоффман
Philip Seymour Hoffman
Лора Дерн
Laura Dern
Джесси Племонс
Jesse Plemons
Рами Малек
Rami Malek
Джиллиан Белл
Jillian Bell
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