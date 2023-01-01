Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снежная королева: Разморозка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер Мастер
Киноафиша Фильмы Мастер Мастер, 2012: актеры и роли
The Master Мастер 2012 / США
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Мастер, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Томас Андерсон Пол Томас Андерсон Paul Thomas Anderson
В ролях
Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Хоакин Феникс Хоакин Феникс Joaquin Phoenix Филип Сеймур Хоффман Филип Сеймур Хоффман Philip Seymour Hoffman Лора Дерн Лора Дерн Laura Dern Джесси Племонс Джесси Племонс Jesse Plemons Рами Малек Рами Малек Rami Malek Джиллиан Белл Джиллиан Белл Jillian Bell
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши