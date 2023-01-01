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Мастер Мастер
Киноафиша Фильмы Мастер Награды и номинации фильма Мастер
The Master Мастер 2012 / США
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Мастер

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2012 Венецианский кинофестиваль 2012
«Серебряный лев» за лучшую режиссерскую работу
Победитель
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль
Победитель
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
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2023, США, триллер
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Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Звук свободы
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2023, США, боевик, биография, драма
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