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Мастер
Награды и номинации фильма Мастер
The Master
Мастер
2012 / США
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7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Мастер
Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2012
«Серебряный лев» за лучшую режиссерскую работу
Победитель
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль
Победитель
Оскар 2013
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
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