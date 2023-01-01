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Киноафиша Фильмы 1+1 Награды и номинации фильма 1+1
Intouchables 1+1 2011 / Франция
8.7 Оцените
469 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Награды и номинации фильма 1+1

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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