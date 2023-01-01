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Призрачный гонщик 2
Призрачный гонщик 2, 2012: актеры и роли
Ghost Rider: Spirit of Vengeance
Призрачный гонщик 2
2012 / США
Трейлер
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
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Призрачный гонщик 2, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Невелдайн
Mark Neveldine
Брайан Тейлор
Brian Taylor
В ролях
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Идрис Эльба
Idris Elba
Кристофер Ламберт
Christopher Lambert
Виоланте Плачидо
Violante Placido
Джонни Витуорт
Johnny Whitworth
Киран Хайндс
Ciarán Hinds
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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