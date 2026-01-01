Оповещения от Киноафиши
Мерритт Бутрик
Merritt Butrick
Дата рождения
3 сентября 1959
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
17 марта 1989
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.7
Звёздный путь 2: Гнев Хана
(1982)
6.7
Звёздный путь 3: В поисках Спока
(1984)
5.2
Ведьма-стерва
(1988)
Фильмография Мерритт Бутрик
5.2
Ведьма-стерва
Death Spa
ужасы
1988, США
5.1
Контора
Head Office
комедия
1986, США
6.7
Звёздный путь 3: В поисках Спока
Star Trek III: The Search for Spock
боевик, приключения, фантастика
1984, США
7.7
Звёздный путь 2: Гнев Хана
Star Trek II: The Wrath of Khan
боевик, приключения, фантастика
1982, США
