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Постер фильма Побег в никуда
6.4
Киноафиша Фильмы Побег в никуда
6.4

Побег в никуда

, 1965
Ride in the Whirlwind
США / вестерн / 18+
Постер фильма Побег в никуда
6.4

О фильме

Трое ковбоев, Верн, Уэс и Отис останавливаются на ночной отдых в логове банды Блинда Дика, скрывающегося от закона. Утром бдительные бандиты принимают их за своих врагов и обращают ковбоев в бегство.

В ролях

Кэмерон Митчелл
Vern
Милли Перкинс
Abigail
Джек Николсон
Джек Николсон
Wes
Кэтерин Сквайр
Catherine
Джордж Митчел
Evan
Руперт Кросс
Indian Joe
Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Blind Dick
Джон Хэкетт
Winslow
Tom Filer
Otis
B.J. Merholz
Edgar
Режиссер Монте Хеллман
Сценарист Джек Николсон
Композитор Роберт Дрэснин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1965
Премьера в мире 23 октября 1966
Дата выхода
21 апреля 1978 Италия
23 октября 1966 США
MPAA G
Бюджет $75 000
Производство Proteus Films
Другие названия
Ride in the Whirlwind, A través del huracán, Ritt im Wirbelwind, A través de l'huracà, A Vingança de um Pistoleiro, Călăreşte în vârtejul de vânt, Dom red för livet, Duell in der Wüste, Firtina Kovboylari (1966), Forajidos salvajes, He ratsastivat elääkseen, He ratsastivat läpi luotisateen, Jagad mot döden, L'ouragan de la vengeance, Le colline blu, Lovasok a forgószélben, Nad ratsutasid tuulekeerises, Niesłusznie oskarżeni, O Furacão, Rid for livet, Rid för livet, Tre red för livet, Καλπάζοντας στον ανεμοστρόβιλο, Побег в никуда, 旋風の中に馬を進めろ

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb

Отзывы о фильме

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