Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Заброшенная земля
Постер фильма Заброшенная земля
Рейтинги
5.1 Рейтинг IMDb: 5.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Заброшенная земля

Заброшенная земля

The Broken Land 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В маленьком городке злой шериф правит всем. Герой Джека Николсона случайно заезжает в этот городишко без гроша в кармане. Горячий молодой парень решает навести порядок, но вскоре понимает, что его слов тут никто «не поймёт».
Страна США
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 31 марта 1962
Дата выхода
31 марта 1962 США
Производство Associated Producers (API)
Другие названия
The Broken Land, Das gebrochene Land, El juez maldito, Vanishing Frontier, Xerife Corrupto, Заброшенная земля
Режиссер
Джон А. Бушэлман
В ролях
Кент Тейлор
Джоди МакКри
Роберт Сэмпсон
Джек Николсон
Джек Николсон
Гари Снид
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Заброшенная земля
Побег в никуда 6.4
Побег в никуда (1965)
Безопасное место 5.1
Безопасное место (1971)
Терромания 4.1
Терромания (1970)
Псих-аут 5.9
Псих-аут (1968)
Побег к ярости 5.5
Побег к ярости (1964)
Задняя дверь в ад 5.3
Задняя дверь в ад (1964)
Дикая гонка 4.5
Дикая гонка (1960)
Слишком рано для любви 5.1
Слишком рано для любви (1960)
Плакса-убийца 5.6
Плакса-убийца (1958)
Ровно в полдень 7.9
Ровно в полдень (1952)
Огонь на поражение 6.5
Огонь на поражение (1968)
На юг 6.2
На юг (1978)

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
[Билли подбирает пояс с пистолетами]
Билли Что ж, если меня теперь ищут, можно и это носить.
Уилл Брошиус Каждый уважающий себя злодей так делает, Билли.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше