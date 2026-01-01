В маленьком городке злой шериф правит всем. Герой Джека Николсона случайно заезжает в этот городишко без гроша в кармане. Горячий молодой парень решает навести порядок, но вскоре понимает, что его слов тут никто «не поймёт».
СтранаСША
Продолжительность1 час 15 минут
Год выпуска1962
Премьера в мире31 марта 1962
Дата выхода
31 марта 1962
США
ПроизводствоAssociated Producers (API)
Другие названия
The Broken Land, Das gebrochene Land, El juez maldito, Vanishing Frontier, Xerife Corrupto, Заброшенная земля