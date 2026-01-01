Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Плакса-убийца
Постер фильма Плакса-убийца
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Плакса-убийца

Плакса-убийца

The Cry Baby Killer 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Картина, рассказывающая о 17 летнем подростке, который в порыве ревности к своей любимой девушки, убивает троих сверстников и в панике, дабы избежать правосудия, берет в заложники несколько человек…
Страна США
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 15 августа 1958
Дата выхода
15 августа 1958 Великобритания
15 августа 1958 США
Производство Allied Artists Pictures
Другие названия
The Cry Baby Killer, Copilul plângăcios asasin, El crimen ronda por la noche, Ena pistoli, ena fili, mia dolofonia, Grita, asesino, Schrei, Baby-Killer, Verkšlenantis žudikas, Ένα πιστόλι, ένα φιλί, μία δολοφονία, Плакса-убийца
Режиссер
Юс Эддисс
В ролях
Гарри Лоутер
Джек Николсон
Джек Николсон
Кэролин Митчел
Бретт Хэлси
Линн Картрайт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Плакса-убийца
Кровь и вино 6.6
Кровь и вино (1996)
Дикая гонка 4.5
Дикая гонка (1960)
Чертополох 6.7
Чертополох (1987)
На юг 6.2
На юг (1978)
Излучины Миссури 6.5
Излучины Миссури (1976)
Пять легких пьес 7.4
Пять легких пьес (1970)
Побег к ярости 5.5
Побег к ярости (1964)
Задняя дверь в ад 5.3
Задняя дверь в ад (1964)
Заброшенная земля 5.1
Заброшенная земля (1962)
Слишком рано для любви 5.1
Слишком рано для любви (1960)
Лавка ужасов 6.2
Лавка ужасов (1960)
Невероятно худеющий человек 7.6
Невероятно худеющий человек (1957)

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше