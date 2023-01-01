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Заброшенная земля
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The Broken Land
Заброшенная земля
1962 / США
5.0
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Вся информация о фильме
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