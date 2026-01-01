Оповещения от Киноафиши
Тщетная предосторожность

Тщетная предосторожность

18+
О фильме

В театральном мире существуют разные легенды о зарождении сюжетной фабулы балета. Есть мнение, что Доберваль не сам придумал сюжет балета, а однажды подсмотрел эту вполне реальную, фактически произошедшую историю в какой-то деревне. Балетмейстер, посмеявшись забавному случаю, решил воплотить его на сцене. Вдова Симона мечтает выдать свою дочь Лизу замуж за Алена, сына богача Мишо. Но дочь уже выбрала себе любимого — это соседский бедный крестьянский парень Колен. Такой поворот событий не устраивает мать, и она не спускает глаз с дочери. Но проворный бедняк не собирается предавать любимую. Он пробирается в чулан дома, где живут Симона и Лиза, и прячется в стоге сена. А Симона, ничего не зная, задумала собственное коварство: чтобы дочь в неподобающий момент не убежала к возлюбленному, она запирает ее в чулане — том самом, где спрятался Колен. Сама же она активно готовится к предстоящей свадьбе, и лишь когда в доме собираются все, — она торжественно выпускает дочь из чулана. Но перед взорами присутствующих предстают двое влюблённых. Планам Симоны на материальное благополучие не суждено сбыться — ей ничего не остаётся, как согласиться на брак Лизы и Колена.
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2013
Режиссер
Фредерик Эштон
В ролях
Роберта Маркес
Стивен МакРей
Сейчас фильм не показывают в кино

