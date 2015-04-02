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Cut Снято! 2011 / США / Франция / Япония / Корея / Турция
6.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Снято!»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 13/11/2012 - 01:45:53):Списочек этот так помпезно завершается крупными буквами во весь экран: CITIZEN KANE



Устаревшая слегка инфа. Пока снимали кино, Кейна подвинули, намба ван теперь Головокружение Хичкока.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 13/11/2012 - 23:12:01




Может, у режиссера фантазии не хватило и он придерживался того самого сотенного списка.



Мне больше "Леди из Шанхая" нравится у Уэллса. И потом, у нас теперь свой Кейн есть - Цукерберг. После финчеровского Фейсбука Гражданин Кейн это музейный экспонат, по-моему.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Шикарное кино и совсем не скучное.

Синефил-комикадзе вызывает смешанные чувства, но больше уважения всё-таки. После смерти брата Сюдзи просто обязан снять фильм, любой ценой, иначе на что ему жизнь?

Боль пополам со злостью, комок в горле.

В сотне названных фильмов русских только два (или целых два), но ведь и фильмов Куросавы там не более двух-трех, по-моему. А Кейн - нормально, там связка, в которой "розовый бутон" и потом иероглиф "ничто". Главное, что команда "мотор" в конце.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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