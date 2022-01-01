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Звездный десант Звездный десант
Киноафиша Фильмы Звездный десант Звездный десант, 1997: актеры и роли
Starship Troopers Звездный десант 1997 / США
7.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Звездный десант, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Верховен Пол Верховен Paul Verhoeven
В ролях
Каспер Ван Дин Каспер Ван Дин Casper Van Dien Дина Мейер Dina Meyer Дениз Ричардс Дениз Ричардс Denise Richards Джейк Бьюзи Джейк Бьюзи Jake Busey Нил Патрик Харрис Нил Патрик Харрис Neil Patrick Harris Клэнси Браун Клэнси Браун Clancy Brown
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