Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужасающий 2"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Звездный десант
Отзывы о фильме «Звездный десант»
Starship Troopers
Звездный десант
1997 / США
7.8
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Смотреть за 1 ₽
Смотреть за 1 ₽
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Звездный десант»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Довод
34 комментария
Мой тигр
1 комментарий
Не беспокойся, дорогая
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Средневековье
Рецензия
Написать отзыв
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Иван Семёнов: Школьный переполох
Написать отзыв
2022, Россия, комедия, семейный
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Паранормальные явления. Дом призраков
Рецензия
Написать отзыв
2022, США, комедия, ужасы
Лавстори
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Три тысячи лет желаний
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Мой тигр
Отзывы
2022, Италия, приключения
Вершина страха
Отзывы
2022, Великобритания, драма
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Девушка в окне
Написать отзыв
2022, США, ужасы, триллер
Related video
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Авторизация по e-mail