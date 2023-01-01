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Голубой гром Голубой гром
Киноафиша Фильмы Голубой гром Голубой гром, 1983: актеры и роли
Blue Thunder Голубой гром 1983 / США
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Голубой гром, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Бэдэм Джон Бэдэм John Badham
В ролях
Рой Шайдер Roy Scheider Дэниел Стерн Дэниел Стерн Daniel Stern Пл Роублинг Кэнди Кларк Candy Clark Малкольм МакДауэлл Малкольм МакДауэлл Malcolm McDowell Уоррен Оутс Warren Oates
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
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