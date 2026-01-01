Оповещения от Киноафиши
Марсель Боррас
Marcel Borràs
Марсель Боррас
Марсель Боррас
Marcel Borràs
Дата рождения
27 ноября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.3
Грань
(2010)
6.2
Дар
(2010)
5.9
Пазл любви
(2010)
Фильмография Марсель Боррас
Бурунданга
Burundanga
комедия
2026, Испания
6.3
Грань
Cruzando el limite
драма, триллер
2010, Испания
6.2
Дар
El mal ajeno
драма
2010, Испания
5.9
Пазл любви
Puzzled Love
мелодрама, комедия
2010, Испания
