20-летняя Анна работает военным следователем в израильской армии. В ходе очередного расследования она понимает, что находящийся под подозрением сержант Нимрод что-то не договаривает и скрывает тайну, связанную со страшными событиями в одной из оккупированных палестинских деревень.

В итоге героине удается разбудить его совесть, и он выдает ей некоторую информацию о противозаконных действиях своего начальства. Желая выведать всю правду, Анна продолжает допрос — несмотря на то, что ее командир (и по совместительству любовник) требует немедленно закрыть дело. Но обратного пути уже нет — Анна идет до конца, не подозревая, чем это для нее обернется…