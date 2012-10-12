Оповещения от Киноафиши
О фильме

20-летняя Анна работает военным следователем в израильской армии. В ходе очередного расследования она понимает, что находящийся под подозрением сержант Нимрод что-то не договаривает и скрывает тайну, связанную со страшными событиями в одной из оккупированных палестинских деревень.

В итоге героине удается разбудить его совесть, и он выдает ей некоторую информацию о противозаконных действиях своего начальства. Желая выведать всю правду, Анна продолжает допрос — несмотря на то, что ее командир (и по совместительству любовник) требует немедленно закрыть дело. Но обратного пути уже нет — Анна идет до конца, не подозревая, чем это для нее обернется…

Страна Израиль
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 12 октября 2012
Дата выхода
12 октября 2012 Польша
9 октября 2013 Франция
Производство Cinema Alpha Productions, Israel Film Fund
Другие названия
Heder 514, Room 514, 514号室, Pokój 514, Δωμάτιο 514, Комната 514, 她的正義偵緝
Режиссер
Шэрон Бар-Зив
В ролях
Шэрон Бар-Зив
Рафи Кальмар
Уди Перси
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
