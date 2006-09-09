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Постер фильма Индустриальные пейзажи
7.3
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7.3

Индустриальные пейзажи

, 2006
Manufactured Landscapes
Канада / документальный / 18+
Постер фильма Индустриальные пейзажи
7.3

О фильме

Документальный фильм «Индустриальные пейзажи» рассказывает о жизни и работе прославленного художника Эдварда Буртинского. Буртинский делает крупномасштабные фотоснимки «индустриальных пейзажей» - карьеров, мусорных свалок, заводов, шахт, плотин. На его фотографиях запечатлена ошеломительная красота продуктов и отходов цивилизации. Своими работами автор поднимает множество вопросов этики и эстетики.

Вслед за Буртинским вы отправитесь в Китай и сможете увидеть, как, путешествуя по стране, он фотографирует свидетельства и последствия китайской индустриальной революции. Комплекс плотин «Три ущелья», площадь которого в полтора раза больше, чем площадь других крупных дамб, и строительство которого привело к переселению более миллиона человек, заводские цеха протяженностью более километра и захватывающие масштабы перестройки Шанхая – вот на что обращены объективы фотокамеры Буртинского.

В ролях

Эдвард Бартунски
Self
Режиссер Дженнифер Бейчуэл
Сценарист Lucas Lackner
Композитор Dan Driscoll
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 9 сентября 2006
Дата выхода
9 сентября 2006 Канада
20 июня 2007 США
Сборы в мире $349 220
Производство Foundry Films, Mercury Films, National Film Board of Canada (NFB)
Другие названия
Manufactured Landscapes, Edward Burtynsky: Manufactured Landscapes, Fabrikovani pejzaži, Paysages fabriqués, Paysages manufacturés, Sfabrykowany krajobraz, Tööstuslikud maastikud, Κατασκευασμένα τοπία, Индустриальные пейзажи, いま　ここにある風景

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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