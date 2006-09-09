Документальный фильм «Индустриальные пейзажи» рассказывает о жизни и работе прославленного художника Эдварда Буртинского. Буртинский делает крупномасштабные фотоснимки «индустриальных пейзажей» - карьеров, мусорных свалок, заводов, шахт, плотин. На его фотографиях запечатлена ошеломительная красота продуктов и отходов цивилизации. Своими работами автор поднимает множество вопросов этики и эстетики.

Вслед за Буртинским вы отправитесь в Китай и сможете увидеть, как, путешествуя по стране, он фотографирует свидетельства и последствия китайской индустриальной революции. Комплекс плотин «Три ущелья», площадь которого в полтора раза больше, чем площадь других крупных дамб, и строительство которого привело к переселению более миллиона человек, заводские цеха протяженностью более километра и захватывающие масштабы перестройки Шанхая – вот на что обращены объективы фотокамеры Буртинского.