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Крэйг Шеффер
Крэйг Шеффер
Craig Sheffer
О персоне
Фильмография
Крэйг Шеффер
Craig Sheffer
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Дата рождения
23 апреля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Йорк, США
Биография Крэйг Шеффер
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Фильмография Крэйг Шеффер
Вдовий маяк
триллер
2019, США
3.0
Вечеринка
комедия, драма
2008, США
3.0
Дракула II: Восхождение
ужасы
2003, США / Румыния
4.0
Программа
драма, боевик, спорт
1993, США
6.0
Амазонка в огне
боевик, приключения
1993, США
5.0
Там, где течет река
драма, биография
1992, США
8.0
Ночной народ
фэнтези, ужасы, драма
1990, США
6.0
Путешествие рок-пришельцев
комедия, мюзикл, фантастика
1984,
5.0
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