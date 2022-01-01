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Крэйг Шеффер

Craig Sheffer
Крэйг Шеффер
Крэйг Шеффер Craig Sheffer
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Дата рождения
23 апреля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Йорк, США
Биография Крэйг Шеффер

Фильмография Крэйг Шеффер
Вдовий маяк
Вдовий маяк
триллер 2019, США
3.0
Вечеринка
Вечеринка
комедия, драма 2008, США
3.0
Дракула II: Восхождение
Дракула II: Восхождение
ужасы 2003, США / Румыния
4.0
Программа
Программа
драма, боевик, спорт 1993, США
6.0
Амазонка в огне
Амазонка в огне
боевик, приключения 1993, США
5.0
Там, где течет река
Там, где течет река
драма, биография 1992, США
8.0
Ночной народ
Ночной народ
фэнтези, ужасы, драма 1990, США
6.0
Путешествие рок-пришельцев
Путешествие рок-пришельцев
комедия, мюзикл, фантастика 1984,
5.0
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