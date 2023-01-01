Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Менеджер по персоналу Менеджер по персоналу
Киноафиша Фильмы Менеджер по персоналу Фильмы похожие на Менеджер по персоналу
Shlichuto shel hamemune al mashabei enosh / The Human Resources Manager Менеджер по персоналу 2010 / Германия / Франция / Израиль
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Менеджер по персоналу

Вся информация о фильме
Тихая жизнь
Тихая жизнь
драма, криминал 2010, Германия / Франция / Италия
6.0
Где-то
Где-то
комедия, драма 2010, США
6.0
Посланник
Посланник
мелодрама, драма, военный 2009, США
5.0
Лимонное дерево
Лимонное дерево
драма 2008, Израиль / Германия / Франция
7.0
Взлом и проникновение
Взлом и проникновение
драма, триллер, мелодрама 2006, Великобритания / США
8.0
Вера Дрэйк
Вера Дрэйк
драма 2004, Великобритания / Франция / Новая Зеландия
7.0
Жизнь по Агфе
Жизнь по Агфе
драма 1992, США
7.0
Три матери
Три матери
драма 2006, Израиль
6.0
Эсав
Эсав
драма 2019, Россия
4.0
Атака
Атака
драма 2012, Ливан / Франция / Катар / Бельгия
7.0
Осада
Осада
драма 1969, Израиль
7.0
Однажды в Голливуде
Однажды в Голливуде
комедия, драма 2008, США
6.0
Джейми Маркс мертв
Джейми Маркс мертв
триллер, драма 2014, США
5.0
Зайтун
Зайтун
драма, приключения, военный, триллер 2012, Великобритания / Израиль
6.0
Охота Ханта
Охота Ханта
приключения, драма, боевик, триллер 2007, США / Хорватия / Босния и Герцеговина
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше