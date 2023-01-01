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Три матери
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Shalosh Ima'ot / Three Mothers

Три матери, 2006

2006 / Израиль
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Причины посмотреть О фильме
Призы: Международный кинофестиваль, Иерусалим, 2006 г., Призы за лучшую операторскую работу и за лучшую женскую роль.
Тройняшки Роза, Флора и Ясмин родились в 1943 году в Александрии. Начало картины переносит нас в Египет, на 60 лет назад. А основные сюжетные события происходят в Израиле в наши дни. Сегодня они живут вместе в одном доме в Израиле. Флора только что вышла на пенсию, Роза, бывшая певица, мечтает о возвращении на сцену, а Ясмин требуется срочная операция по пересадке почки. Их жизнь омрачена недосказанностью и тайнами прошлого. В отчаянии они приходят в организацию, занимающуюся фиксированием воспоминаний, где работает Руха – единственная дочь Розы. Каждая из них рассказывает историю своей жизни, чтобы облегчить душу и найти давно потерянного сына Флоры. При загадочных обстоятельствах он был отдан на усыновление. После рассказов матери и ее сестер внутренний мир Рохи рушится, выходят на поверхность подавленные воспоминания детства. Чувства, желания и грехи, которые долгие годы были спрятаны в тайниках их душ, вырываются наружу и заставляют женщин переосмыслить свое прошлое, понять и примириться с ним. Они очищают совесть и после путешествия в свою память отправляются в путешествие в Александрию – город своего детства.
Это история трех сестер, вместе прошедших огонь и воду. Из-за бесконечной преданности друг другу они пожертвовали семьей и личным счастьем и дорого поплатились за это.
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2006
Режиссер
Дина Цви-Риклис
В ролях
Гила Альмагор
Мири Месика
Ривка Раз
Тали Шарон
Шамиль Бен Арии
Все актеры и съемочная группа
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На первый взгляд (2006)
0
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