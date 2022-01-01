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Киноафиша Фильмы Новая свобода Ходорковского
Chodorkowskis neue Freiheit

Новая свобода Ходорковского, 2016

2016 / Германия
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О фильме

Восемь лет назад режиссер Кирилл Туши сделал фильм о Михаиле Ходорковском, который в 2003 году из самого богатого человека в России стал самым известным узником страны. После его освобождения в декабре 2013-ого Туши начал снимать новый фильм о своем знаменитом герое, пытаясь ответить на вопросы, кто сегодня Ходорковский, каковы его цели и надежды, изменило ли его время, проведенное за решеткой и будет ли он пытаться восстановить свое влияние в России. Как человек, Ходорковский полон противоречий; его взгляды российскую демократию являются спорными. Туши наблюдает Ходорковского с момента его первых публичных выступлений и конференций в 2014 и 2015 годах до начала лета 2016 года, перед началом избирательной компании в Думу.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Режиссер
Кирилл Туши
Все актеры и съемочная группа
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