Новая свобода Ходорковского, 2016

Восемь лет назад режиссер Кирилл Туши сделал фильм о Михаиле Ходорковском, который в 2003 году из самого богатого человека в России стал самым известным узником страны. После его освобождения в декабре 2013-ого Туши начал снимать новый фильм о своем знаменитом герое, пытаясь ответить на вопросы, кто сегодня Ходорковский, каковы его цели и надежды, изменило ли его время, проведенное за решеткой и будет ли он пытаться восстановить свое влияние в России. Как человек, Ходорковский полон противоречий; его взгляды российскую демократию являются спорными. Туши наблюдает Ходорковского с момента его первых публичных выступлений и конференций в 2014 и 2015 годах до начала лета 2016 года, перед началом избирательной компании в Думу.