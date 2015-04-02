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Ходорковский
Отзывы о фильме «Ходорковский»
Khodorkovsky
Ходорковский
2011 / Германия
Трейлер
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Оказывается, задумка была художественный фильм снять. Ограничились перекрестными интервью, которые довольно ловко укладываются в единую стройную линию.
Очевидно, что кроме нескольких интервью и скудных видеоматериалов у авторов ничего не было.
Жизнь в Раше предстает кошмаром, народ - быдлом. А власть совсем не голумнообразна, а прям таки сауроноподобна. А мурашки по коже. А Ходорковский, значит, не захотел оставаться назгулом, за что и поплатился.
Сравнение его с Корчагиным искренне удивило. От родителей знаю, что те, кто школу в 80-е заканчивал, книжку Островского под подушкой уже давно не прятали, и жизнь по ней не сверяли. Молодежь вовсю отплясывала на дискотеках, мечтала о Западе, многие фарцевали, если было чем. Фраза "чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы" вообще давно стала расхожей, чем-то вроде мема.
Положительно в фильме то, что очень доступно, прямо по пунктам, объясняют, чего нельзя бизнесмену делать в Раше ни в коем случае, чтобы кирдык не случился.
Еще собсно главгерой симпатичный, и в искренность его намерений внести свой посильный вклад в построение гражданского общества хочется верить.
2 апреля 2015, 12:51
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Очевидно, что кроме нескольких интервью и скудных видеоматериалов у авторов ничего не было.
Жизнь в Раше предстает кошмаром, народ - быдлом. А власть совсем не голумнообразна, а прям таки сауроноподобна. А мурашки по коже. А Ходорковский, значит, не захотел оставаться назгулом, за что и поплатился.
Сравнение его с Корчагиным искренне удивило. От родителей знаю, что те, кто школу в 80-е заканчивал, книжку Островского под подушкой уже давно не прятали, и жизнь по ней не сверяли. Молодежь вовсю отплясывала на дискотеках, мечтала о Западе, многие фарцевали, если было чем. Фраза "чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы" вообще давно стала расхожей, чем-то вроде мема.
Положительно в фильме то, что очень доступно, прямо по пунктам, объясняют, чего нельзя бизнесмену делать в Раше ни в коем случае, чтобы кирдык не случился.
Еще собсно главгерой симпатичный, и в искренность его намерений внести свой посильный вклад в построение гражданского общества хочется верить.
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