Награды и номинации фильма Армейская история 1984

Оскар 1985 Оскар 1985
Лучший фильм
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1985 Золотой глобус 1985
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
ММКФ 1985 ММКФ 1985
Золотой приз
Победитель
