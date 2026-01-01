Оповещения от Киноафиши
Армейская история
Награды и номинации фильма Армейская история
Награды и номинации фильма Армейская история 1984
Оскар 1985
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
ММКФ 1985
Золотой приз
Победитель
