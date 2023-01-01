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Укрытие
Укрытие, 2011: актеры и роли
Take Shelter
Укрытие
2011 / США
Трейлер
3.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Укрытие, 2011: актеры и роли
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Режиссер
Джефф Николс
Jeff Nichols
В ролях
Майкл Шеннон
Michael Shannon
Джессика Честейн
Jessica Chastain
Ши Уигэм
Лиза Гэй Хэмилтон
Lisa Gay Hamilton
Рэй МакКиннон
Ray McKinnon
Роберт Лонгстрит
Robert Longstreet
Гай Ван Сверинген
Guy Van Swearingen
Скотт Книсли
Scott Knisley
Кэти Бейкер
Kathy Baker
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