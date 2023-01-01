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Киноафиша Фильмы Укрытие Укрытие, 2011: актеры и роли
Take Shelter Укрытие 2011 / США
3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Укрытие, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джефф Николс Джефф Николс Jeff Nichols
В ролях
Майкл Шеннон Майкл Шеннон Michael Shannon Джессика Честейн Джессика Честейн Jessica Chastain Ши Уигэм Лиза Гэй Хэмилтон Лиза Гэй Хэмилтон Lisa Gay Hamilton Рэй МакКиннон Рэй МакКиннон Ray McKinnon Роберт Лонгстрит Robert Longstreet Гай Ван Сверинген Guy Van Swearingen Скотт Книсли Scott Knisley Кэти Бейкер Кэти Бейкер Kathy Baker
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